Venüs Retrosu Bu 5 Burcu Biraz Zorlayabilir: Aşk ve Geçmiş Meseleler Kapıyı Çalabilir

Oğlak çoğu konuda ne istediğini bilmekten hoşlansa da aşk hayatında işler her zaman bu kadar net ilerlemeyebilir. Venüs retrosu sırasında özellikle yeni başlayan veya geleceği konuşulmaya başlanan bir ilişkide kendi hislerini daha fazla sorgulayabilir.

Bir gün kendini ilişkiye tamamen hazır hissederken ertesi gün biraz geri çekilmek istemesi mümkün. Burada mesele mutlaka sevgisinin bitmesi olmayabilir; Oğlak, karşısındaki kişiyle kurduğu bağın kendi beklentileriyle gerçekten uyuşup uyuşmadığını anlamaya çalışabilir. Bu nedenle kesin karar vermek yerine kendine biraz düşünme payı bırakması daha iyi olabilir.