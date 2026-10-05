Venüs Retrosu Bu 5 Burcu Biraz Zorlayabilir: Aşk ve Geçmiş Meseleler Kapıyı Çalabilir
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Venüs retrosu 3 Ekim’de Akrep burcunda başladı ve 13 Kasım’a kadar devam edecek. Astrolojide aşk, ilişkiler, para ve kişisel değerlerle ilişkilendirilen Venüs geri hareketteyken bazı eski meselelerin yeniden düşünülmesiyle bağdaştırılıyor. Bir süredir emin olduğunuz bir ilişkiyi sorgulayabilir, geçmişte yaşanan bir olayın sizi hâlâ etkilediğini fark edebilir veya kendinizle ilgili bazı kararları yeniden gözden geçirmek isteyebilirsiniz. Peki Venüs retrosundan en çok etkilenecek burçlar hangileri? Astrolojik yorumlara göre özellikle beş burç bu dönemde biraz daha fazla iç muhasebe yapabilir...
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Venüs Retrosundan En Çok Etkilenecek Burçlar Hangileri?
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Oğlak
Terazi
Yay
Balık
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Aslan
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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