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Venüs Retrosu Bu 5 Burcu Biraz Zorlayabilir: Aşk ve Geçmiş Meseleler Kapıyı Çalabilir

Venüs Retrosu Bu 5 Burcu Biraz Zorlayabilir: Aşk ve Geçmiş Meseleler Kapıyı Çalabilir

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
05.10.2026 - 09:50
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Venüs retrosu 3 Ekim’de Akrep burcunda başladı ve 13 Kasım’a kadar devam edecek. Astrolojide aşk, ilişkiler, para ve kişisel değerlerle ilişkilendirilen Venüs geri hareketteyken bazı eski meselelerin yeniden düşünülmesiyle bağdaştırılıyor. Bir süredir emin olduğunuz bir ilişkiyi sorgulayabilir, geçmişte yaşanan bir olayın sizi hâlâ etkilediğini fark edebilir veya kendinizle ilgili bazı kararları yeniden gözden geçirmek isteyebilirsiniz. Peki Venüs retrosundan en çok etkilenecek burçlar hangileri? Astrolojik yorumlara göre özellikle beş burç bu dönemde biraz daha fazla iç muhasebe yapabilir...

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Venüs Retrosundan En Çok Etkilenecek Burçlar Hangileri?

Venüs Retrosundan En Çok Etkilenecek Burçlar Hangileri?

Venüs retrosu herkese aynı konuyu hatırlatmıyor. Kimi için ilişkideki hislerini yeniden anlamlandırmak, kimi için geçmişte kapanmayan bir konuyla yüzleşmek, kimi içinse kendi değerini başkalarının gözünden ölçmekten vazgeçmek gerekebilir. Özellikle Akrep’te başlayan bu retro, duyguların üzerini örtmek yerine biraz daha derine bakmayı teşvik eden bir dönem olarak yorumlanıyor. 25 Ekim’de Venüs’ün Terazi’ye dönmesiyle ilişkilerde karşılıklılık ve denge konusu da daha fazla önem kazanabilir.

Oğlak

Oğlak

Oğlak çoğu konuda ne istediğini bilmekten hoşlansa da aşk hayatında işler her zaman bu kadar net ilerlemeyebilir. Venüs retrosu sırasında özellikle yeni başlayan veya geleceği konuşulmaya başlanan bir ilişkide kendi hislerini daha fazla sorgulayabilir.

Bir gün kendini ilişkiye tamamen hazır hissederken ertesi gün biraz geri çekilmek istemesi mümkün. Burada mesele mutlaka sevgisinin bitmesi olmayabilir; Oğlak, karşısındaki kişiyle kurduğu bağın kendi beklentileriyle gerçekten uyuşup uyuşmadığını anlamaya çalışabilir. Bu nedenle kesin karar vermek yerine kendine biraz düşünme payı bırakması daha iyi olabilir.

Terazi

Terazi

Venüs’ün yönettiği burçlardan biri olan Terazi için bu retro yalnızca aşk hayatını değil, kendi değerini nasıl gördüğünü de düşündürebilir. Başkalarının beğenisini kazanmak, herkesin beklentisini karşılamak veya bulunduğu yeri hak ettiğini sürekli kanıtlamak yorucu hale gelebilir.

Özellikle kendisini çevresindekilerle fazla kıyaslıyorsa bu dönemde özgüveni dalgalanabilir. Terazi’nin asıl fark etmesi gereken şey, her başarısını dışarıdan gelecek bir onaya bağlamaması olabilir. Venüs retrosu ona “Gerçekten ne istiyorum?” sorusunu biraz daha sık sordurabilir.

Yay

Yay

Yay genellikle geçmişte fazla oyalanmayı sevmez. Bir şey bittiyse önüne bakmak, yeni bir plan yapmak ve hareket etmek ona çok daha kolay gelebilir. Ancak Venüs retrosunda daha önce geride bıraktığını düşündüğü bazı duygular tekrar karşısına çıkabilir.

Özellikle eski ilişkilerde yaşadığı güvensizliklerin bugünkü davranışlarını etkilediğini fark edebilir. Yeni birine yaklaşırken gereğinden fazla mesafeli davranmak veya işler ciddileştiğinde geri çekilmek aslında eski bir deneyimin izi olabilir. Bu dönem Yay için geçmişe dönmekten çok, geçmişin hâlâ bugünü yönetip yönetmediğini anlamakla ilgili olabilir.

Balık

Balık

Balık için Venüs retrosunun en zor tarafı belirsizlik olabilir. Bir süredir çok emin olduğu bir ilişki, gelecek planı veya kişisel karar bir anda eskisi kadar net görünmeyebilir. Zihninde farklı ihtimalleri büyütmeye başladığında ise küçük bir soru işareti kısa sürede büyük bir endişeye dönüşebilir.

Bu nedenle Balık’ın her şey için hemen kesin bir cevap bulmaya çalışmaması önemli. Bazı kararların biraz zamana ihtiyacı olduğunu kabul etmek, en kötü ihtimallere odaklanmaktan daha iyi gelebilir. Retro boyunca ne hissettiğini anlamaya çalışması, hızlı bir sonuca varmaktan daha faydalı olabilir.

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Aslan

Aslan

Aslan yaptığı işte de ilişkilerinde de heyecan hissetmek ister. Ancak Venüs retrosu sırasında normalde onu motive eden şeylerden eskisi kadar keyif almadığını fark edebilir. Aşk hayatında heyecanın azalması veya işinde kendisini eskisi kadar hevesli hissetmemesi “Bir şeyler yanlış mı gidiyor?” sorusunu aklına getirebilir.

Bu dönem Aslan için dışarıdan gelecek ilgiyle kendi isteğini birbirinden ayırma zamanı olabilir. Gerçekten sevdiği şeyleri mi yapıyor, yoksa uzun zamandır alıştığı için mi devam ediyor? Venüs retrosu bu soruların cevabını ararken hayatındaki bazı rutinleri yeniden değerlendirmesine neden olabilir.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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