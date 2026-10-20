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Dünya Yansa Kılları Kıpırdamıyor: En Umursamaz Görünen Burçlar Belli Oldu

Dünya Yansa Kılları Kıpırdamıyor: En Umursamaz Görünen Burçlar Belli Oldu

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
20.10.2026 - 17:56
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Etrafta kıyamet kopsa da istifini bozmayan, en gergin anlarda bile omuz silkip geçen insanlar hepimizin çevresinde vardır. Üç kişilik grupta iki kişi kavga ederken, son dakikada bütün planlar değişirken ya da sevgiliyle buzlar çözülmezken onların keyfi kaçmaz. Astrolojiye göre bu soğukkanlılık bazı burçlarda adeta doğuştan geliyor. Ama o 'umurumda değil' tavrının altında çoğu zaman bambaşka bir dünya saklı.

Kaynak: Vogue India

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Aslan burcu: Kendinden emin tavrı aslında bir zırh

Aslan burcu: Kendinden emin tavrı aslında bir zırh

Aslan, kimsenin aklına 'sakin' sıfatıyla gelen bir burç değil. Ama iç dünyasında olup biteni dışarıya yansıtmamak konusunda şaşırtıcı derecede ustadır. O 'bana ne' havası çoğu zaman bir kalkan görevi görür.

Gösterişli özgüveninin ardında, kimseye kolay kolay açmadığı yumuşak bir kalp vardır. Kırılganlığını saklamanın en kolay yolu da hiçbir şeyi dert etmiyormuş gibi görünmektir. Kısacası dışı sert, içi pamuk; üstüne bir de kusursuz bir poker yüzü.

Koç burcu: Canı yanmadan önce kapıyı çekip çıkıyor

Koç burcu: Canı yanmadan önce kapıyı çekip çıkıyor

Aceleciliğiyle bilinen Koç, bir şeyi geride bırakmakla yetinmez; canı yanmadan önce adeta stratejik bir geri çekilme yapar. İçten içe reddedilmekten ve başarısız olmaktan korkar. Her şeyini verip emeklerinin boşa gitmesini izlemektense en baştan yürüyüp gitmeyi seçer.

Ancak bu umursamaz görüntü yanıltmasın. Enerjik ve neşeli kabuğunun altında derin seven, bağlandığında yürekten bağlanan biri vardır. Duygularını korumaya almasının sebebi de tam olarak bu yoğunluk.

Kova burcu: Herkesi toparlarken kendini unutuyor

Kova burcu: Herkesi toparlarken kendini unutuyor

Kova dışarıdan dengeli, her şeyi kontrol altında tutan biri gibi görünür. Kendini iyi hissetmediği günlerde bile oyunun kurallarını bilir ve rolünü aksatmaz.

Çevresindekileri bir arada tutma, koruyup kollama içgüdüsü o kadar baskındır ki kendi duyguları çoğu zaman ikinci plana itilir. O mesafeli, kopuk Kova da tam bu anlarda ortaya çıkar. Küçük bir ipucu verelim: Aslında her şeyi fazlasıyla dert ediyor.

Terazi burcu: Kafasında her karar için ayrı toplantı yapıyor

Terazi burcu: Kafasında her karar için ayrı toplantı yapıyor

Terazi herkese hakkını vermek zorunda hisseder; bu, karakterinin adeta fabrika ayarıdır. Bu yüzden dışarıdan ilgisiz görünse de gerçek tam tersidir.

Manavda hangi domatesi alacağından arkadaş grubunun bir sonraki büyük kararına kadar her şeyi tartar. Her seçenek kafasında artısı, eksisi ve kimin kırılacağıyla birlikte uzun uzun masaya yatırılır. En adil kararı verme çabası onu zaman zaman soğuk, hatta duygusuz gösterebilir. Oysa bu hesapların ardında güven arayan, sevdiklerine çok değer veren ve işler sarpa sardığında kimin ne hissedeceğini çok iyi bilen biri vardır.

Balık burcu: Kendi dünyasında görünse de huzurunu korumak için kafa yoruyor

Balık burcu: Kendi dünyasında görünse de huzurunu korumak için kafa yoruyor

Balık sade yaşamayı sever. Sevdiği insanlar yanında, biraz duygusal güven ve kendine ait küçük bir mutluluk köşesi oldu mu başka bir şey istemez.

Hayatı hisleriyle yaşar; güvende olmak, sevildiğini ve evinde olduğunu hissetmek ona her şeyden iyi gelir. Dışarıdan bakınca gerçeklikten kopmuş, kendi pembe dünyasında yaşıyor gibi görünebilir. Ama yüzeyin altında çoğu zaman yoğun bir trafik vardır: Huzurunu nasıl koruyacağını ve dengesini nasıl bozmayacağını durmadan düşünür.

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Boğa burcu: Keyfini kaçıracak her şeye kapısı kapalı

Boğa burcu: Keyfini kaçıracak her şeye kapısı kapalı

Listeyi kapatan Boğa, etrafında olup bitenlerden pek etkilenmez. Huzurunu bozmaya kalkan her şeyi, ancak başından savacak kadar emek harcayarak uzaklaştırır.

Hedefi basittir: Hayatın tadını çıkarmak. Dram mı? Hiç bulaşmaz. Ortadaki sorunu konuşmaktansa rahatsızlıktan uzak durmayı seçtiği için kayıtsız görünebilir. Ama mesele ilgisizlik değil; Boğa sadece keyfini kimseye kaptırmamaya kararlı.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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