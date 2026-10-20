Dünya Yansa Kılları Kıpırdamıyor: En Umursamaz Görünen Burçlar Belli Oldu

Aslan, kimsenin aklına 'sakin' sıfatıyla gelen bir burç değil. Ama iç dünyasında olup biteni dışarıya yansıtmamak konusunda şaşırtıcı derecede ustadır. O 'bana ne' havası çoğu zaman bir kalkan görevi görür.

Gösterişli özgüveninin ardında, kimseye kolay kolay açmadığı yumuşak bir kalp vardır. Kırılganlığını saklamanın en kolay yolu da hiçbir şeyi dert etmiyormuş gibi görünmektir. Kısacası dışı sert, içi pamuk; üstüne bir de kusursuz bir poker yüzü.