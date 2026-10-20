Dünya Yansa Kılları Kıpırdamıyor: En Umursamaz Görünen Burçlar Belli Oldu
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Etrafta kıyamet kopsa da istifini bozmayan, en gergin anlarda bile omuz silkip geçen insanlar hepimizin çevresinde vardır. Üç kişilik grupta iki kişi kavga ederken, son dakikada bütün planlar değişirken ya da sevgiliyle buzlar çözülmezken onların keyfi kaçmaz. Astrolojiye göre bu soğukkanlılık bazı burçlarda adeta doğuştan geliyor. Ama o 'umurumda değil' tavrının altında çoğu zaman bambaşka bir dünya saklı.
Kaynak: Vogue India
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Aslan burcu: Kendinden emin tavrı aslında bir zırh
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Koç burcu: Canı yanmadan önce kapıyı çekip çıkıyor
Kova burcu: Herkesi toparlarken kendini unutuyor
Terazi burcu: Kafasında her karar için ayrı toplantı yapıyor
Balık burcu: Kendi dünyasında görünse de huzurunu korumak için kafa yoruyor
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Boğa burcu: Keyfini kaçıracak her şeye kapısı kapalı
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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