Burçların En Büyük Korkuları: 12 Burcun İçini Kemiren Gizli Endişeleri

Koç hayatı hep bir adım önde yaşamak ister. Başkalarının onu geçmesi, fikirlerinin dinlenmemesi ya da güçsüz görünmesi içinde derin bir tedirginlik yaratabilir. Bu yüzden her zaman ilk olmaya çalışır.

İlk bakışta cesur ve kendinden emin görünse de “Ya yetemezsem?” sorusu aklının bir köşesinde durur. Bu endişeyi kimseyle paylaşmak yerine daha hızlı ve daha iddialı davranarak bastırmayı tercih eder.