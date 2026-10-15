Burçların En Büyük Korkuları: 12 Burcun İçini Kemiren Gizli Endişeleri
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Dışarıdan ne kadar cesur, neşeli ya da kontrollü görünürsek görünelim, hepimizin içinde sessizce büyüyen bir korku var. Kimimiz bunu bir şakanın arkasına saklıyor, kimimiz de hiç yokmuş gibi davranıyor. Astrolojiye göre her burcun korkusu, davranışlarının da en büyük anahtarı. Peki Koç'tan Balık'a 12 burcun en büyük korkusu ne? Gelin hep birlikte öğrenelim…
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Koç, geride kalmaktan ve etkisiz görünmekten korkuyor.
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Boğa, güvenli düzeninin bozulmasından ve bir şeyi kaybetmekten korkuyor.
İkizler, sıkışıp kalmaktan ve sıkıcı bir hayata mahkum olmaktan korkuyor.
Yengeç, sevdikleri tarafından terk edilmekten ve yalnız kalmaktan korkuyor.
Aslan, değerinin görülmemesinden ve sahnede yalnız kalmaktan korkuyor.
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Başak, hata yapmaktan ve yetersiz bulunmaktan korkuyor.
Terazi, yalnız kalmaktan ve dengeyi bozmaktan korkuyor.
Akrep, ihanete uğramaktan ve kontrolü kaybetmekten korkuyor.
Yay, özgürlüğünü kaybetmekten ve bir yere hapsolmaktan korkuyor.
Oğlak, başarısız olmaktan ve emeklerinin boşa gitmesinden korkuyor.
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Kova, sıradanlaşmaktan ve anlaşılmamaktan korkuyor.
Balık, gerçeklikle başa çıkamamaktan ve incinmekten korkuyor.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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