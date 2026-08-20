Korkularınla Yüzleşmeye Hazır mısın? Enneagram Tipin En Büyük Psikolojik Fobini Açıklıyor!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Hepimizin kolay kolay itiraf edemediği, hatta bazen kendimize bile söylemekten kaçındığımız korkuları var. Kimi insan yetersiz kalmaktan, kimi terk edilmekten, kimi kontrolü kaybetmekten, kimi de hayatının anlamsızlaşmasından korkuyor. Üstelik bu korkular her zaman açıkça görünmüyor; bazen mükemmeliyetçilik, bazen aşırı kontrol, bazen insanları memnun etme çabası, bazen de herkesten uzaklaşma şeklinde kendini gösterebiliyor.
Peki sen ne durumdasın?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Korkularınla Yüzleşmeye Hazır mısın? Enneagram Tipin En Büyük Psikolojik Fobini Açıklıyor!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın