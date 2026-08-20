Korkularınla Yüzleşmeye Hazır mısın? Enneagram Tipin En Büyük Psikolojik Fobini Açıklıyor!

Hepimizin kolay kolay itiraf edemediği, hatta bazen kendimize bile söylemekten kaçındığımız korkuları var. Kimi insan yetersiz kalmaktan, kimi terk edilmekten, kimi kontrolü kaybetmekten, kimi de hayatının anlamsızlaşmasından korkuyor. Üstelik bu korkular her zaman açıkça görünmüyor; bazen mükemmeliyetçilik, bazen aşırı kontrol, bazen insanları memnun etme çabası, bazen de herkesten uzaklaşma şeklinde kendini gösterebiliyor.

Peki sen ne durumdasın?