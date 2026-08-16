Sinirlerin Ne Kadar Sağlam? Soğukkanlılık Seviyeni Ölçüyoruz!
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Bazı insanlar ortalık birbirine girse bile yüzündeki ifadeyi değiştirmez. Bazıları ise küçücük bir aksilikte bile bütün stresini belli eder. Peki sen kriz anlarında gerçekten ne kadar soğukkanlısın? Beklenmedik durumlarda verdiğin tepkiler, aslında karakterin hakkında düşündüğünden çok daha fazlasını söylüyor. Bu testte vereceğin cevaplarla soğukkanlılık seviyeni yüzde olarak keşfedebilirsin!
Hazırsan başlayalım!
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Sinirlerin Ne Kadar Sağlam? Soğukkanlılık Seviyeni Ölçüyoruz!
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