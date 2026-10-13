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Bu Davranışlara Sahipsen, Yalnız Kalmaktan Çok Terk Edilmekten Korkuyorsun Demektir!

Bu Davranışlara Sahipsen, Yalnız Kalmaktan Çok Terk Edilmekten Korkuyorsun Demektir!

Tuğba
Tuğba - Onedio Editörü
13.10.2026 - 22:01
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Yalnız kalmak ile sevdiğin bir insan tarafından terk edilmek aynı şey değil. Bazı insanlar tek başına kalmaktan hiç çekinmezken, bağ kurduğu kişinin uzaklaşması veya onu bırakması düşüncesi çok daha yoğun duygular yaratabiliyor. Bu korku her zaman açıkça fark edilmeyebilir; bazen sürekli mesaj beklemek, ilişkide sorun çıkmasın diye kendi ihtiyaçlarından vazgeçmek ya da karşı tarafın davranışlarını fazlasıyla analiz etmek şeklinde kendini gösterebilir.

Hazırsan başla!

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Aşağıdaki davranışlardan kaç tanesini yapıyorsun?

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Yalnızlıkla Terk Edilmeyi Birbirinden Ayırabiliyorsun

Seçtiğin davranış sayısı, ilişkilerde terk edilme ihtimaline karşı hassasiyetinin belirgin ama hayatını tamamen yöneten bir noktada olmadığını gösteriyor. Tek başına kalmak senin için otomatik olarak olumsuz bir deneyim değil. Bir ilişkinin bitmesi elbette seni üzebilir, hatta bir süre hayatında ciddi bir boşluk yaratabilir; ancak sevdiğin birinin gitmesiyle kendi değerini birbirinden ayırabilme konusunda daha güçlü olabilirsin. İlişkide sorun çıktığında hemen 'Beni bırakacak' sonucuna ulaşmak yerine durumu değerlendirmeye daha yatkınsın. Senin için ilişkiler önemli olsa da ilişkinin içinde kendini tamamen kaybetmemek daha mümkün görünüyor. Karşındaki kişinin davranışlarını zaman zaman fazla düşünebilir, mesajlara anlam yükleyebilir veya sevdiğin insanı kaybetmek istemeyebilirsin. Ancak bunlar hayatının tamamını ele geçirmediği sürece oldukça insani tepkiler. Özellikle kendi arkadaşlıkların, hedeflerin, rutinlerin ve kişisel alanın varsa bir ilişkinin bitmesi durumunda yeniden kendi hayatına dönebilme kapasiten daha yüksek olabilir. Yine de bu sonuç 'terk edilme korkun hiç yok' anlamına gelmiyor. Bazı ilişkilerde veya bazı dönemlerde daha hassas davranabilirsin. Özellikle gerçekten bağlandığın birinin uzaklaşması seni beklediğinden daha fazla etkileyebilir. Buradaki önemli nokta, birinin seni seçmemesini kendi değerinin kanıtı olarak görmemen. Bir ilişkinin bitmesi, senin sevilmeye değer olmadığın anlamına gelmez. Senin güçlü tarafın, sevgi ihtiyacın ile kendi benliğini birbirinden ayırabilmen.

Terk Edilme İhtimali Seni Yalnızlıktan Daha Çok Korkutuyor Olabilir

Seçtiğin davranışların sayısı yükseldikçe ilişkilerde 'ya giderse?' düşüncesinin sende daha fazla yer kapladığı görülüyor. Buradaki temel mesele yalnız kalmak olmayabilir. Asıl zorlayıcı olan, bağ kurduğun kişinin seni seçmemesi, senden uzaklaşması veya seni bırakması ihtimali olabilir. Bu nedenle karşı tarafın mesajlarına, davranışlarına, ses tonuna veya ilgisindeki küçük değişimlere normalden daha fazla dikkat edebilirsin. Bu korku bazen ilişkide kendi ihtiyaçlarının önüne geçmene neden olabilir. Tartışma sırasında haklı olsan bile ortam bozulmasın diye geri adım atmak, kırıldığın halde söylememek, karşı tarafın sevgisinden emin olmak için sürekli güvence aramak veya onun uzaklaşmasını engellemek için normalde kabul etmeyeceğin şeylere göz yummak bunlardan bazıları olabilir. Buradaki paradoks şu: Birini kaybetmemek için kendinden fazla ödün verdikçe, ilişkinin içinde kendinden uzaklaşma ihtimalin de artabilir. Senin için üzerinde düşünülmesi gereken nokta, 'Beni bırakırsa ne yaparım?' sorusundan önce 'Biri beni bırakmasın diye kendimden neleri vazgeçiyorum?' sorusu olabilir. Çünkü sağlıklı bir ilişkide sevgi, sürekli terk edilmeyeceğinin kanıtını aramak zorunda olduğun bir güvenlik testine dönüşmemeli. Karşındaki kişinin seni sevmesini kontrol edemezsin; fakat kendi sınırlarını, ihtiyaçlarını ve hayatını koruyabilirsin. Eğer bu korku ilişkilerinde yoğun kaygıya veya sürekli güvence aramaya dönüşüyorsa, bunu fark etmek ve gerektiğinde bir uzmandan destek almak faydalı olabilir.

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Tuğba
Tuğba
Onedio Editörü
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