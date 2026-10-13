Bu Davranışlara Sahipsen, Yalnız Kalmaktan Çok Terk Edilmekten Korkuyorsun Demektir!
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Yalnız kalmak ile sevdiğin bir insan tarafından terk edilmek aynı şey değil. Bazı insanlar tek başına kalmaktan hiç çekinmezken, bağ kurduğu kişinin uzaklaşması veya onu bırakması düşüncesi çok daha yoğun duygular yaratabiliyor. Bu korku her zaman açıkça fark edilmeyebilir; bazen sürekli mesaj beklemek, ilişkide sorun çıkmasın diye kendi ihtiyaçlarından vazgeçmek ya da karşı tarafın davranışlarını fazlasıyla analiz etmek şeklinde kendini gösterebilir.
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Yalnızlıkla Terk Edilmeyi Birbirinden Ayırabiliyorsun
Terk Edilme İhtimali Seni Yalnızlıktan Daha Çok Korkutuyor Olabilir
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