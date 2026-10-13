Bu Davranışlara Sahipsen, Yalnız Kalmaktan Çok Terk Edilmekten Korkuyorsun Demektir!

Seçtiğin davranış sayısı, ilişkilerde terk edilme ihtimaline karşı hassasiyetinin belirgin ama hayatını tamamen yöneten bir noktada olmadığını gösteriyor. Tek başına kalmak senin için otomatik olarak olumsuz bir deneyim değil. Bir ilişkinin bitmesi elbette seni üzebilir, hatta bir süre hayatında ciddi bir boşluk yaratabilir; ancak sevdiğin birinin gitmesiyle kendi değerini birbirinden ayırabilme konusunda daha güçlü olabilirsin. İlişkide sorun çıktığında hemen 'Beni bırakacak' sonucuna ulaşmak yerine durumu değerlendirmeye daha yatkınsın. Senin için ilişkiler önemli olsa da ilişkinin içinde kendini tamamen kaybetmemek daha mümkün görünüyor. Karşındaki kişinin davranışlarını zaman zaman fazla düşünebilir, mesajlara anlam yükleyebilir veya sevdiğin insanı kaybetmek istemeyebilirsin. Ancak bunlar hayatının tamamını ele geçirmediği sürece oldukça insani tepkiler. Özellikle kendi arkadaşlıkların, hedeflerin, rutinlerin ve kişisel alanın varsa bir ilişkinin bitmesi durumunda yeniden kendi hayatına dönebilme kapasiten daha yüksek olabilir. Yine de bu sonuç 'terk edilme korkun hiç yok' anlamına gelmiyor. Bazı ilişkilerde veya bazı dönemlerde daha hassas davranabilirsin. Özellikle gerçekten bağlandığın birinin uzaklaşması seni beklediğinden daha fazla etkileyebilir. Buradaki önemli nokta, birinin seni seçmemesini kendi değerinin kanıtı olarak görmemen. Bir ilişkinin bitmesi, senin sevilmeye değer olmadığın anlamına gelmez. Senin güçlü tarafın, sevgi ihtiyacın ile kendi benliğini birbirinden ayırabilmen.