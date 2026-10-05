Kişilik Testi: Haşlanmış Yumurta mı Sahanda Yumurta mı?
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Bazı insanlar kahvaltıda ne yiyeceğine hiç düşünmeden karar verir, bazıları ise yumurtanın kıvamından pişme derecesine kadar her ayrıntıya dikkat eder. Haşlanmış yumurta ve sahanda yumurta arasındaki tercih de bu açıdan küçük ama eğlenceli bir kişilik ipucu olabilir. Bu testte yalnızca bir seçim yapacaksın. Vereceğin cevaba göre günlük hayata yaklaşımını, ilişkilerdeki tavrını, karar verme biçimini, konfor alanını ve karakterinin baskın yönlerini yorumlayacağız.
Hazırsan seçimini yap!
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Kahvaltıda önüne iki seçenek geldi. Hangisini tercih edersin?
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