Müge Anlı'ya Taş Çıkartan Aile Sırları: X Kullanıcıları Ailelerindeki Suçları Anlattı
Sosyal medyada bazen tek bir soru, insanların yıllardır ailece sakladığı hikâyeleri gün yüzüne çıkarıyor. 19 Eylül'de Brezilya'dan bir X kullanıcısının attığı 'Ailenizde hiç suç işlendi mi? Eğer evetse, nasıl olduğunu anlatabilir misiniz?' sorusu da tam olarak bunu yaptı. Soru kısa sürede Brezilya'nın sınırlarını aştı; Fransa'dan Rusya'ya, İngilizce konuşan kullanıcılardan Portekizce yazanlara kadar binlerce kişi alıntı ve yanıtlarla kendi ailesinin karanlık sayfalarını açtı. Nazileri tuzağa düşüren büyük büyükanneden kiralık katil babaya, her sabah günaydın diyen yamyam komşudan film senaryosunu aratmayan intikam hikâyelerine kadar anlatılanların bir kısmı insanın tüylerini diken diken ederken bir kısmı da beklenmedik biçimde güldürdü. Anlatılanların doğruluğunu teyit etmek mümkün değil ama biz en çok etkileşim alan paylaşımları sizin için çevirip derledik.
İlk paylaşım şöyleydi: "Ailenizde hiç suç işlendi mi? Eğer evetse, nasıl olduğunu anlatabilir misiniz?"
"Büyük büyükannem Nazilerle flört edip onları eve getirirmiş, sonra da babasıyla amcası işlerini aile çiftliğinin ahırında bitirirmiş."
"5 yaşındaki kuzenim tip 1 diyabet hastasıydı, annesi de aşırı dindar biriydi. O sıralar amcam cezaevindeydi. Kadın kiliseye gitti, papaz da ona Tanrı'ya inanırsa oğlunun iyileşeceğini söyledi. Eve gelir gelmez çocuğa tıka basa şeker yedirdi. İki gün sonra çocuk öldü."
"Amcam bir katliamda neredeyse bütün çocuklarını kaybetti ve hayatta kalan oğlunun üzerine titremeye başladı. Yıllar sonra engelli kuzenim onunla kavga edip gizlice evden çıktı ve kaçırıldı. Amcam her şeyi bırakıp peşine düştü, yanına da hafıza sorunu olan bir tanıdığını aldı."
"Kuzenim, erkeklerle en ufak bir temasına bile izin vermeyen aşırı kıskanç kocası tarafından öldürüldü. Arabasında ölü bulundu, her şey kocasını gösteriyordu ama o yakayı sıyırdı. Amcalarımdan biri buna dayanamadı ve adaleti kendi eliyle sağladı."
"Benim değil ama bir iş arkadaşımın başından geçti: İkiz kız kardeşinin sevgilisi annelerini öldürdü. Adam iki yıl hapis yattı, çıktığında kız kardeşi onunla yeniden birlikte oldu. İş arkadaşım hâlâ kardeşiyle konuşmuyor."
"Kuzenim bir arkadaşıyla birlikte süpermarket soymaya karar verdi. Kimliğini de cebine koymuş. Kaçarken kimlik düştü, kuzenim teşhis edilip yakalandı."
"2000'lerde oturduğum apartmandaki eski bir komşumuz yamyamlıktan tutuklandı. Üç kişiyi öldürmüştü ama her gün bize günaydın derdi, aklımızın ucundan geçmezdi. Cezaevinde bir mahkumun akrabasına musallat olmaya kalkınca öldürüldü."
"Sevgilim çocukken bir manyak tarafından öldürüldü. Adam onu levyeyle dövüp yanına bir bomba bırakmış. Babası o zamanlar yıkılmış ama sevgilim yıllar sonra dirildi, onu döven manyak da şu an akıl hastanesinde kapalı."
"Dedem, annemin 18 yaşında bekaretini kaybettiğini düşündüğü için onu 9 ay boyunca odaya kilitledi. Günde sadece iki kez tuvalete çıkabiliyordu. (Aslında 12 ay olacaktı ama anneannem araya girmeyi başardı. Ve hayır, annem bekaretini kaybetmemişti.)"
"Yeni taşındığımız evde daha ilk gece soyulduk. Üç hırsız içeri girmeye çalışırken annemle panik odasına saklandık. Üstüne bir de diyabet hastasıyım ve insülinime ihtiyacım vardı. Sonunda annem beni kurtardı, hırsızların kimi öldü kimi yakalandı."
"Savaş sonrası yıllarda büyük büyükannem kocasını aldattı ve hamile kaldı. O dönem kürtaj yasak olduğu için kaçak bir kürtaja gitti. Eve döndükten sonra yaklaşık bir gün boyunca kan kaybetti. Kocası onu bile bile ölüme terk etti, sonra bir yere gömdü ve nereye gömdüğünü kimseye söylemedi."
"Teyzem 40 yıldan uzun süre maaşını eniştemin eline verdi, ailenin kasası ve yatırımcısı oydu. Emekli olunca ikramiyelerini alıp kiralık ev yaptırmaya karar verdiler. Eniştem ise yeni kavuştuğu parayla kendine bir sevgili buldu. Teyzem de birkaç adam tutup onun işini bitirtti."
"Babamın tarafından dedemin annesi aklını yitirmişti ama bedenen sapasağlamdı. Dedem yıllarca ona baktı. Bir kış artık dayanamadı ve odasının penceresini açık bırakmaya başladı. Bir süre sonra kadın zatürreden öldü. 'Pencereyi açmak' lafı o günden beri ailede deyim oldu."
"Babam kiralık katildi (ve bu bir şaka değil)."
"Bizim ailede sadece vergi kaçırma var, çok şükür 🙏"
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