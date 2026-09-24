Müge Anlı'ya Taş Çıkartan Aile Sırları: X Kullanıcıları Ailelerindeki Suçları Anlattı

Sosyal medyada bazen tek bir soru, insanların yıllardır ailece sakladığı hikâyeleri gün yüzüne çıkarıyor. 19 Eylül'de Brezilya'dan bir X kullanıcısının attığı 'Ailenizde hiç suç işlendi mi? Eğer evetse, nasıl olduğunu anlatabilir misiniz?' sorusu da tam olarak bunu yaptı. Soru kısa sürede Brezilya'nın sınırlarını aştı; Fransa'dan Rusya'ya, İngilizce konuşan kullanıcılardan Portekizce yazanlara kadar binlerce kişi alıntı ve yanıtlarla kendi ailesinin karanlık sayfalarını açtı. Nazileri tuzağa düşüren büyük büyükanneden kiralık katil babaya, her sabah günaydın diyen yamyam komşudan film senaryosunu aratmayan intikam hikâyelerine kadar anlatılanların bir kısmı insanın tüylerini diken diken ederken bir kısmı da beklenmedik biçimde güldürdü. Anlatılanların doğruluğunu teyit etmek mümkün değil ama biz en çok etkileşim alan paylaşımları sizin için çevirip derledik.