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Sakın Yapmayın! Bir Avukat Türkiye'de Her Birimizin İşlediği Fakat Farkında Bile Olmadığımız O Suçu Paylaştı

Sakın Yapmayın! Bir Avukat Türkiye'de Her Birimizin İşlediği Fakat Farkında Bile Olmadığımız O Suçu Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
05.09.2026 - 16:51

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Kişisel verilerin korunması ve dijital mecrada yapılan hak ihlalleri, modern hukukun en çok tartışılan ve günlük hayatta en sık göz ardı edilen konularının başında geliyor artık. Dijital iletişimin bu kadar yaygınlaşmasıyla birlikte, günlük hayatta yaptığımız basit bir eylem dahi farkında olmadan hukuksal yaptırımlarla yüzleşmemize neden olabilir. Toplumun büyük bir kesimi bu tür paylaşımları tamamen iyi niyetli bir yardımlaşma olarak görse de, mevzuat tarafında durum son derece net ve tavizsiz bir sınırla çizilmiş durumda.

Sercan GÜDER isimli avukata, bir takipçisi 'Türkiye'de herkesin işlediği fakat suç olduğunu bilmediği bir suç var mı?' sorusunu sordu. Gelen cevap ise pek çok kişiye soğuk terler döktürdü.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/Dc3mE5...
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Aman dikkat!

Aman dikkat!

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca, bir bireyin telefon numarası doğrudan kişisel veri kategorisinde yer alır. Kişinin açık rızası ve bilgisi bulunmadan bu veriyi başkasına iletmek, Türk Ceza Kanunu kapsamında 'Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme' suçunu oluşturur. Üstelik videoda vurgulanan en ironik nokta ise bu suçun işlenme biçimi kadar itiraf edilme sıklığıdır. Numarayı alan kişinin, aradığı kişiye 'Senin numaranı Ahmet'ten aldım' demesi, hukuki açıdan failin kim olduğunu ve suçun işlendiğini doğrudan doğruya itiraf etmesi anlamına geliyor. Çoğu zaman taraflar bunu bir sorun haline getirmese veya şikayet konusu etmese de, hukuki süreç başlatıldığı takdirde delillendirilmesi oldukça kolay ve ciddi hapis cezası yaptırımları olan tam teşekküllü bir suç işlenmiş oluyor.

Peki bunun tam olarak cezası ne?

Bu suç, Türk Ceza Kanunu'nun 136. maddesi kapsamında 'Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme Suçu' olarak tanımlanmış. Bu suçun kanundaki cezası ise şöyle;

  • Temel Ceza (TCK 136/1): Kişisel verileri hukuka aykırı olarak başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişi 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

  • Nitelikli Haller (TCK 137): Eğer bu suç kamu görevlisi tarafından veya bir meslek/sanatın sağladığı kolaylıktan yararlanılarak işlenirse, ceza yarı oranında artırılır. (3 yıldan 6 yıla kadar hapis).

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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