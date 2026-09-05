Sakın Yapmayın! Bir Avukat Türkiye'de Her Birimizin İşlediği Fakat Farkında Bile Olmadığımız O Suçu Paylaştı

Kişisel verilerin korunması ve dijital mecrada yapılan hak ihlalleri, modern hukukun en çok tartışılan ve günlük hayatta en sık göz ardı edilen konularının başında geliyor artık. Dijital iletişimin bu kadar yaygınlaşmasıyla birlikte, günlük hayatta yaptığımız basit bir eylem dahi farkında olmadan hukuksal yaptırımlarla yüzleşmemize neden olabilir. Toplumun büyük bir kesimi bu tür paylaşımları tamamen iyi niyetli bir yardımlaşma olarak görse de, mevzuat tarafında durum son derece net ve tavizsiz bir sınırla çizilmiş durumda.

Sercan GÜDER isimli avukata, bir takipçisi 'Türkiye'de herkesin işlediği fakat suç olduğunu bilmediği bir suç var mı?' sorusunu sordu. Gelen cevap ise pek çok kişiye soğuk terler döktürdü.