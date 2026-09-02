Çöplerimiz Nereye Gidiyor? Bir Çevre Mühendisi Çöp Depolama Sahalarının Çalışma Mantığını Anlattı

Günümüzde nüfusun ve tüketimin hızla artması, çöp miktarını küresel ölçekte benzeri görülmemiş bir seviyeye taşıdı. Son verilere göre küresel bazda her gün yaklaşık 5,5 ile 6 milyon ton evsel katı atık üretiliyor. Türkiye'de ise belediyeler tarafından günde ortalama 90 bin tonun üzerinde çöp toplanıyor. Modern atık yönetimi projeleri ve 'Sıfır Atık' gibi geri dönüşüm politikaları, her gün katlanarak büyüyen bu çöp dağlarının etkilerini azaltmayı hedefliyor. Peki her gün evlerimizden çıkan bu çöpler tam olarak nereye gidiyor?

Çevre mühendisi bir içerik üreticisi, evlerimizden çıkan çöplerin adım adım nereye gittiğini ve modern düzenli depolama sahalarının çalışma prensiplerini anlattığı bilgilendirici bir video paylaştı. Paylaşımda, geçmişte yaşanan acı tecrübelerden günümüzün yüksek teknolojili atık yönetim sistemlerine geçiş sürecini adım adım anlattı.

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