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Çöplerimiz Nereye Gidiyor? Bir Çevre Mühendisi Çöp Depolama Sahalarının Çalışma Mantığını Anlattı

Çöplerimiz Nereye Gidiyor? Bir Çevre Mühendisi Çöp Depolama Sahalarının Çalışma Mantığını Anlattı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
02.09.2026 - 15:51

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Günümüzde nüfusun ve tüketimin hızla artması, çöp miktarını küresel ölçekte benzeri görülmemiş bir seviyeye taşıdı. Son verilere göre küresel bazda her gün yaklaşık 5,5 ile 6 milyon ton evsel katı atık üretiliyor. Türkiye'de ise belediyeler tarafından günde ortalama 90 bin tonun üzerinde çöp toplanıyor. Modern atık yönetimi projeleri ve 'Sıfır Atık' gibi geri dönüşüm politikaları, her gün katlanarak büyüyen bu çöp dağlarının etkilerini azaltmayı hedefliyor. Peki her gün evlerimizden çıkan bu çöpler tam olarak nereye gidiyor?

Çevre mühendisi bir içerik üreticisi, evlerimizden çıkan çöplerin adım adım nereye gittiğini ve modern düzenli depolama sahalarının çalışma prensiplerini anlattığı bilgilendirici bir video paylaştı. Paylaşımda, geçmişte yaşanan acı tecrübelerden günümüzün yüksek teknolojili atık yönetim sistemlerine geçiş sürecini adım adım anlattı.

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Atık yönetimi geçmişte kontrolsüzce araziye dökülen "vahşi depolama" yöntemiyle yürütülüyordu.

Atık yönetimi geçmişte kontrolsüzce araziye dökülen "vahşi depolama" yöntemiyle yürütülüyordu.

Türkiye'de bunun en acı örneklerinden biri 1993 yılında Ümraniye Hekimbaşı çöplüğünde yaşanan, biriken metan gazının patlaması sonucu 39 kişinin hayatını kaybettiği felaketti. Günümüzün modern düzenli depolama sistemleri ise bu riskleri tamamen ortadan kaldıracak şekilde tasarlanıyor.

Evlerden toplanan karışık atıklar belediye araçlarıyla aktarma merkezlerine getiriliyor. Buradan daha büyük kamyonlara aktarılarak şehir planlamasına uygun seçilmiş sahalara sevk ediliyor. Bu sahalar rastgele seçilmiyor. Şehrin 15-20 yıl sonra ulaşacağı nüfus, üreteceği atık miktarı ve sezonsal değişimler hesaplanarak minimum depolama derinliği belirleniyor. Çoğunlukla ömrünü tamamlamış maden sahaları kullanılarak doğaya koca bir çukur bırakmak yerine arazi yeniden kazandırılıyor. Atıkların toprağa ve yeraltı sularına sızmasını önlemek için alanın tabanına önce killi toprak, ardından sızdırmaz membran tabakası seriliyor. Atıklar çürüdükçe ortaya çıkan sızıntı sularını toplamak için özel boru hatları döşeniyor.

Organik gıda atıklarının çürümesiyle oluşan metan gazının patlama riski yaratmaması için sahaya metan bacaları yerleştiriliyor. Bu gaz doğaya salınmak yerine biyogaza, yani alternatif bir enerji kaynağına dönüştürülüyor. Depolama alanı 15-20 yıl sonra tam kapasiteye ulaştığında üzeri toprakla kapatılıyor. Böylece alan, çevreye zarar vermeyen ve yeniden yeşillendirilebilen güvenli bir bölge haline getiriliyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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