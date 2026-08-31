Tayvanlı Bir İçerik Üreticisi Anlattı: Tayvan Hükümeti Neden Vatandaşlarına 10 Bin Dolar Dağıtıyor?

Devletlerin vatandaşlarına karşılıksız ve doğrudan nakit desteği sağlaması, dünya genelinde ekonomi politikalarının en çok tartışılan ve ilgi çeken konularından biri olmaya devam ediyor. Özellikle ekonomik krizler, pandemiler veya hızlı büyüme dönemlerinde piyasayı canlandırmak amacıyla başvurulan bu tür adımlar, hem yerel basında hem de uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırıyor.

Tayvan'da yaşayan ve Türkçe içerikler üreten bir içerik üreticisi, ülkesinde vatandaşlara uzun zamandır verilen nakit desteğinin detaylarını paylaştı. Videoyu izleyenler 'Acaba burada da olur mu?' sorusunu aklından geçirmeden edemedi.

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