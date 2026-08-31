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Tayvanlı Bir İçerik Üreticisi Anlattı: Tayvan Hükümeti Neden Vatandaşlarına 10 Bin Dolar Dağıtıyor?

Tayvanlı Bir İçerik Üreticisi Anlattı: Tayvan Hükümeti Neden Vatandaşlarına 10 Bin Dolar Dağıtıyor?

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
31.08.2026 - 15:43

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Devletlerin vatandaşlarına karşılıksız ve doğrudan nakit desteği sağlaması, dünya genelinde ekonomi politikalarının en çok tartışılan ve ilgi çeken konularından biri olmaya devam ediyor. Özellikle ekonomik krizler, pandemiler veya hızlı büyüme dönemlerinde piyasayı canlandırmak amacıyla başvurulan bu tür adımlar, hem yerel basında hem de uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırıyor. 

Tayvan'da yaşayan ve Türkçe içerikler üreten bir içerik üreticisi, ülkesinde vatandaşlara uzun zamandır verilen nakit desteğinin detaylarını paylaştı. Videoyu izleyenler 'Acaba burada da olur mu?' sorusunu aklından geçirmeden edemedi. 

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Peki, bu işin aslı ne ve sistem nasıl işliyor?

Peki, bu işin aslı ne ve sistem nasıl işliyor?

Tayvan hükümeti geçmişte pandeminin yaralarını sarmak ve iç tüketimi teşvik etmek amacıyla benzer uygulamalara gitmişti. İlk olarak vatandaşlara belirli bir tutar karşılığında daha yüksek değerli harcama kuponları verilmiş, ardından gelen dönemlerde bu sistem doğrudan nakit aktarımına dönüştürülmüştü. İnternet üzerinden başvuru yapamayanlar için postaneler ve ATM'ler aracılığıyla ödemeler erişilebilir kılınmış, hatta ülkede oturma izni bulunan yabancılar ve 18 yaş altı çocuklar da kapsama dahil edilerek kapsam genişletilmişti.

Son dönemde ekonomide elde edilen yüksek büyüme oranlarının ardından hükümet, bütçe fazlasını ve büyümenin getirdiği refahı vatandaşlarıyla doğrudan paylaşma kararı aldı. Gelecek dönemde uygulanması planlanan yeni destek paketi doğrultusunda, kişi başı 10 bin Tayvan doları nakit ödeme yapılması öngörülüyor. Tayvanlı genç kadının anlattığını göre uygulama her ne kadar geniş kitleler tarafından memnuniyetle karşılansa da, geçmiş veriler dağıtılan paraların büyük bir kısmının doğrudan tüketime gitmek yerine tasarruf hesaplarına veya yatırıma yönlendirildiğini gösteriyor. Bireylerin bu kaynakları telefon yenilemekten kalabalık yemek sofraları kurmaya kadar farklı şekillerde değerlendirdiği görülse de, uygulamanın makroekonomik hedeflere ulaşma derecesi ve toplumsal yansımaları tartışılmaya devam ediyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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