Bir Dönem Süper Lig'de Forma Giyen Andros Townsend'i Isınma Sırasında Silindir Ezdi

Yaşadığı korku dolu kazaya rağmen Townsend, PT Prachuap'ın Pattani'yi 3-0 mağlup ettiği karşılaşmanın son bölümünde oyuna girerek mücadele etti.

İngiltere'de son olarak 2023-2024 sezonunda Luton Town forması giyen Townsend, Avrupa'dan ayrılmadan önce Antalyaspor'da görev yaptı. Deneyimli futbolcu, Tayland'da ise Kanchanaburi Power forması giydi.