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Bir Dönem Süper Lig'de Forma Giyen Andros Townsend'i Isınma Sırasında Silindir Ezdi

Bir Dönem Süper Lig'de Forma Giyen Andros Townsend'i Isınma Sırasında Silindir Ezdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
20.09.2026 - 16:31
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Kariyerini Tayland ekibi PT Prachuap'ta sürdüren Andros Townsend, karşılaşma öncesi ısınma sırasında talihsiz bir kazanın eşiğinden döndü.

Topuğuyla topa müdahale etmeye çalışan 35 yaşındaki futbolcuya saha silindiri çarptı. Araç, Townsend'ın bacağının üzerinden geçerken takım arkadaşlarının yaşananlar karşısında büyük endişe duyduğu görüldü.

Kazanın ardından Townsend'ın herhangi bir sakatlık yaşamadığı belirtildi. Deneyimli futbolcu, sosyal medya hesabından olayın görüntülerini de paylaştı.

Townsend, videoyu 'Tayland futbolunda sıradan bir gün daha... İyiydi!' ifadeleriyle yeniden yayımladı.

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Olayları izleyenler gözlerine inanamadı.

Maçta forma giyebilidi.

Maçta forma giyebilidi.

Yaşadığı korku dolu kazaya rağmen Townsend, PT Prachuap'ın Pattani'yi 3-0 mağlup ettiği karşılaşmanın son bölümünde oyuna girerek mücadele etti.

İngiltere'de son olarak 2023-2024 sezonunda Luton Town forması giyen Townsend, Avrupa'dan ayrılmadan önce Antalyaspor'da görev yaptı. Deneyimli futbolcu, Tayland'da ise Kanchanaburi Power forması giydi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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