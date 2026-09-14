Bir Sahaf 1935'te Basılan Bir Lise Tarih Soruları Kitabını Paylaştı

Eğitim sistemi ve sistemin sürekli olarak değişmesi uzun yıllardır tartışma konusu. Bunun yanında müfredat da insanları çoğu zaman ikiye bölüyor. Günümüzün test odaklı ve ezbere dayalı sınav sistemi ve derslerin içeriği hem velileri hem öğrencileri zorluyor. Peki ya eskiden nasıldı?

Bir sahaf, 1935 yılında Maarif Vekâleti tarafından basılmış 'Lise 2. Sınıf Tarih Soruları' kitabını paylaştı. Cumhuriyet daha yeni kurulmuşken basılan kitapta, dönemin lise öğrencilerine sorulan tarih sınav sorularının yanı sıra, kitabın kenarına Osmanlıca harflerle düşülmüş el yazısı notlar da dikkat çekti. Videoyu izleyenler, kitabın kullanıldığı o günlere bir yolculuk yaptı.

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