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Bir Sahaf 1935'te Basılan Bir Lise Tarih Soruları Kitabını Paylaştı

Bir Sahaf 1935'te Basılan Bir Lise Tarih Soruları Kitabını Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
14.09.2026 - 08:42

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Eğitim sistemi ve sistemin sürekli olarak değişmesi uzun yıllardır tartışma konusu. Bunun yanında müfredat da insanları çoğu zaman ikiye bölüyor. Günümüzün test odaklı ve ezbere dayalı sınav sistemi ve derslerin içeriği hem velileri hem öğrencileri zorluyor. Peki ya eskiden nasıldı?

Bir sahaf, 1935 yılında Maarif Vekâleti tarafından basılmış 'Lise 2. Sınıf Tarih Soruları' kitabını paylaştı. Cumhuriyet daha yeni kurulmuşken basılan kitapta, dönemin lise öğrencilerine sorulan tarih sınav sorularının yanı sıra, kitabın kenarına Osmanlıca harflerle düşülmüş el yazısı notlar da dikkat çekti. Videoyu izleyenler, kitabın kullanıldığı o günlere bir yolculuk yaptı. 

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Tam bir zaman kapsülü!

Tam bir zaman kapsülü!

Kitabın kapağında yer alan bilgilere göre bu küçük kitapçık, İstanbul'daki Devlet Matbaası'nda basılmış ve dönemin telif hakkı düzenlemelerine göre soruları aynen ya da değiştirerek yeniden basma hakkı doğrudan Maarif Vekâleti'ne ait.

İçindeki sorular da dönemki müfredatını net bir şekilde gösteriyor: Roma İmparatorluğu'nun çöküşü, Attila ve Hun-Türk tarihi, Gök-Türk İmparatorluğu ve Orhun Abideleri gibi başlıklar, o yılların lise öğrencilerinden beklenen bilgi düzeyini gösteriyor. Günümüzde kitaptaki konular birkaç yıla yayılmış durumda fakat o dönemde tüm bunlar lise 2. sınıfın konularıymış. Kitabın kenarlarına düşülmüş Osmanlıca notlar ise kitabın yaşanmışlığını gözler önüne seriyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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