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100 Yıllık Betonlaşma: İstanbul 1930'lardan 2026'ya Nasıl Değişti?

100 Yıllık Betonlaşma: İstanbul 1930'lardan 2026'ya Nasıl Değişti?

kentsel dönüşüm
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
13.09.2026 - 09:14
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İstanbul, tarih boyunca sürekli kabuk değiştiren, her dönemin mimari ve sosyolojik yapısından nasibini alan bir metropol. Aynı zamanda en hızlı göç alan şehirlerden de biri. Şehir son yüzyılda yaşanan hızlı nüfus artışı ve yapılaşmayla adeta tanınmaz hale geldi. Geçmişin yeşil ve sakin sahil kasabalarını andıran semtleri, günümüzde yoğun yerleşim yerlerine ve yüksek binalara teslim olmuş durumda. 

Sosyal medyada paylaşılan bir drone görüntüsü, İstanbul'un Anadolu yakasındaki Suadiye ve Bostancı sahilinin 1930'lardaki haliyle 2026'daki son durumunu net bir şekilde gösterdi. Aynı açıdan çekilen kareler, bir zamanlar tarım arazileriyle kaplı bölgenin bugün nasıl yoğun bir şehir dokusuna büründüğünü gözler önüne serdi.

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Peki İstanbul'un sahil hattı bu kadar hızlı nasıl değişti?

Peki İstanbul'un sahil hattı bu kadar hızlı nasıl değişti?

1950'lerden itibaren hızlanan iç göç dalgası, İstanbul'un nüfusunu birkaç on yılda kat kat artırdı. Özellikle 1980 sonrasında sahil kesimlerindeki tarım arazileri ve bağ‑bahçe alanları hızla imara açıldı. Sahil yolu projeleri kapsamında birçok noktada denizden toprak dolgusu yapılarak yeni arsalar kazanıldı. Bu süreç, kıyı şeridinin görünümünü kalıcı olarak değiştirdi.

1930’lu yıllarda Kadıköy sahil şeridi ve çevresi, İstanbulluların yaz aylarında nefes almak için tercih ettiği, geniş bostanlar, mülk bahçeleri ve ahşap köşklerle kaplı sakin bir banliyö bölgesiydi. Suadiye ve Bostancı ahşap iskelesi, plajlar ve kıyılarıyla öne çıkıyordu. Arka planda yükselen Kayışdağı ve Başıbüyük tepeleri ise tamamen yeşil örtüyle kaplıydı. Ancak 1950'li yıllarla birlikte başlayan iç göç, 1960'lardaki kat mülkiyeti yasası ve ardından gelen hızlı kentsel dönüşüm hamleleri, sahil şeridinin çehresini tamamen değiştirdi. Müstakil bahçeli evlerin yerini yüksek katlı apartmanlar alırken, sahil dolgu alanlarıyla denizden içeriye doğru genişletildi. Yeşil örtü yerini tamamen binalara bırakırken, eski kıyı çizgisinden geriye yalnızca kayıtlardaki bu tarihi fotoğraflar kaldı. 

Benzer bir karşılaştırmayı siz de kendi mahalleniz için yapabilirsiniz. Belediyelerin veya Harita Genel Müdürlüğü’nün paylaştığı eski hava fotoğraflarını mahallenizin şu anki haliyle ya da güncel uydu görüntüleriyle kıyaslayarak, son yüzyıldaki büyük değişimini görebilirsiniz.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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