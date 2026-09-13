100 Yıllık Betonlaşma: İstanbul 1930'lardan 2026'ya Nasıl Değişti?
İstanbul, tarih boyunca sürekli kabuk değiştiren, her dönemin mimari ve sosyolojik yapısından nasibini alan bir metropol. Aynı zamanda en hızlı göç alan şehirlerden de biri. Şehir son yüzyılda yaşanan hızlı nüfus artışı ve yapılaşmayla adeta tanınmaz hale geldi. Geçmişin yeşil ve sakin sahil kasabalarını andıran semtleri, günümüzde yoğun yerleşim yerlerine ve yüksek binalara teslim olmuş durumda.
Sosyal medyada paylaşılan bir drone görüntüsü, İstanbul'un Anadolu yakasındaki Suadiye ve Bostancı sahilinin 1930'lardaki haliyle 2026'daki son durumunu net bir şekilde gösterdi. Aynı açıdan çekilen kareler, bir zamanlar tarım arazileriyle kaplı bölgenin bugün nasıl yoğun bir şehir dokusuna büründüğünü gözler önüne serdi.
Buradan izleyebilirsiniz;
Peki İstanbul'un sahil hattı bu kadar hızlı nasıl değişti?
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