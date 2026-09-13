100 Yıllık Betonlaşma: İstanbul 1930'lardan 2026'ya Nasıl Değişti?

1950'lerden itibaren hızlanan iç göç dalgası, İstanbul'un nüfusunu birkaç on yılda kat kat artırdı. Özellikle 1980 sonrasında sahil kesimlerindeki tarım arazileri ve bağ‑bahçe alanları hızla imara açıldı. Sahil yolu projeleri kapsamında birçok noktada denizden toprak dolgusu yapılarak yeni arsalar kazanıldı. Bu süreç, kıyı şeridinin görünümünü kalıcı olarak değiştirdi.

1930’lu yıllarda Kadıköy sahil şeridi ve çevresi, İstanbulluların yaz aylarında nefes almak için tercih ettiği, geniş bostanlar, mülk bahçeleri ve ahşap köşklerle kaplı sakin bir banliyö bölgesiydi. Suadiye ve Bostancı ahşap iskelesi, plajlar ve kıyılarıyla öne çıkıyordu. Arka planda yükselen Kayışdağı ve Başıbüyük tepeleri ise tamamen yeşil örtüyle kaplıydı. Ancak 1950'li yıllarla birlikte başlayan iç göç, 1960'lardaki kat mülkiyeti yasası ve ardından gelen hızlı kentsel dönüşüm hamleleri, sahil şeridinin çehresini tamamen değiştirdi. Müstakil bahçeli evlerin yerini yüksek katlı apartmanlar alırken, sahil dolgu alanlarıyla denizden içeriye doğru genişletildi. Yeşil örtü yerini tamamen binalara bırakırken, eski kıyı çizgisinden geriye yalnızca kayıtlardaki bu tarihi fotoğraflar kaldı.

Benzer bir karşılaştırmayı siz de kendi mahalleniz için yapabilirsiniz. Belediyelerin veya Harita Genel Müdürlüğü’nün paylaştığı eski hava fotoğraflarını mahallenizin şu anki haliyle ya da güncel uydu görüntüleriyle kıyaslayarak, son yüzyıldaki büyük değişimini görebilirsiniz.