article/comments
article/share
Haberler
Video
Bir Dil Eğitmeninin Sorusu Gündem Yarattı: Yurt Dışına Taşınan Türkler 2 Yılda Nasıl Zengin Oluyor?

Bir Dil Eğitmeninin Sorusu Gündem Yarattı: Yurt Dışına Taşınan Türkler 2 Yılda Nasıl Zengin Oluyor?

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
31.08.2026 - 12:42

İçerik Devam Ediyor

google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Gelişmiş ülkelerde yıllarca çalışıp birikim yapmaya çalışan yerel halk, yaşam standartlarını yükseltmek için ciddi bir zaman ve emek harcamak zorunda kalıyor. Ev veya araba sahibi olmak hedefler arasında yer alsa da bu süreç genellikle onlarca yıla yayılan uzun vadeli planlar gerektiriyor. Ancak son dönemde farklı ülkelere taşınan Türklerin kısa sürede elde ettiği finansal başarılar, orada yaşayan yabancıların da dikkatini çekmeye başladı.

Yabancı dil eğitmenliği yapan bir sosyal medya içerik üreticisi, yurt dışına taşınan Türklerin kısa sürede elde ettiği ekonomik güçle ilgili tartışma yaratan bir soru sordu. Paylaştığı videoda, yerel halkın onlarca yıl çalışmasına rağmen ulaşmakta zorlandığı yaşam standartlarına Türklerin birkaç yıl içinde nasıl ulaştığını sorguladı. Videoya konuyla ilgili pek çok yanıt geldi.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yüksek çalışma disiplini, mesai saatlerinin ötesine geçen esneklik ve ihtiyaç duyulduğunda birden fazla işte çalışabilme becerisi bu hızlı birikimin temelini oluşturuyor.

Yüksek çalışma disiplini, mesai saatlerinin ötesine geçen esneklik ve ihtiyaç duyulduğunda birden fazla işte çalışabilme becerisi bu hızlı birikimin temelini oluşturuyor.

Gelişmiş ülkelerde doğup büyüyen bireyler, genellikle oturmuş finansal sistemler ve garanti sosyal güvenceler içerisinde yetişiyor. Bu durum, gelirlerinin büyük bir kısmını anlık yaşam kalitesine, tatillere, hobilere ve kişisel konfora harcamalarına olanak tanıyor. Tasarruf yapmak bir zorunluluktan ziyade ikincil bir tercih haline geliyor. Dolayısıyla ev ya da araba alımı gibi büyük yatırımlar uzun yıllara yayılan krediler ve rahat bir tempo ile gerçekleştiriliyor.

Türk insanının yurt dışındaki ekonomik davranış modeli ise oldukça farklı bir dinamik taşıyor. Türkiye’deki yüksek enflasyon, ekonomik belirsizlikler ve gelecek kaygısı, bireylerde güçlü bir 'güvence oluşturma' dürtüsü geliştiriyor. Yurt dışına taşınan Türkler, geldikleri ülkedeki yüksek alım gücünü ve döviz bazlı geliri gördüklerinde bu birikim odaklı reflekslerini kaybetmiyor. Yerel halkın harcama meyilli yaşam tarzının aksine, Türkler ilk yıllarında minimum harcama ve maksimum tasarruf stratejisi uyguluyor.

Sosyal medya kullanıcılarından bu konu ile ilgili pek çok farklı görüş geldi;

Sosyal medya kullanıcılarından bu konu ile ilgili pek çok farklı görüş geldi;

"Çünkü Türkiye'de tüm yaşam için komando eğitimi alıyoruz. Özellikle para kazanmak için her türlü stili öğreniyoruz."

"Çünkü Türkiye'de tüm yaşam için komando eğitimi alıyoruz. Özellikle para kazanmak için her türlü stili öğreniyoruz."

"Çünkü biz çalışkan ve kararlı insanlardayız."

"Çünkü biz çalışkan ve kararlı insanlardayız."

"Çünkü zor bir yaşam simülasyonundan kolay bir hayata geçiyoruz."

"Çünkü zor bir yaşam simülasyonundan kolay bir hayata geçiyoruz."
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın