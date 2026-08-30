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Yunan Adasında Denizli'nin Meşhur Topal Oyununu Gören Türk Tatilci Şaşkınlığını Gizleyemedi

Yunan Adasında Denizli'nin Meşhur Topal Oyununu Gören Türk Tatilci Şaşkınlığını Gizleyemedi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
30.08.2026 - 12:50

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Yunanistan ve Türkiye arasındaki kültürel etkileşim dönem dönem gündem oluyor bildiğiniz üzere. Geçtiğimiz haftalarda Yunanistan'da bir hediyelik eşya dükkanında Neşet Ertaş'a benzeyen bir kişinin figürünün bulunduğu anahtarlık gündem olmuştu. Ardından bir reklam panosunda Seda Sayan'a benzeyen bir kadının görülmesi şaşkınlığı ikiye katlamıştı. Her ikisinin de Yunanistan'ın ünlü isimleri olduğu ortaya çıkmıştı. 

Yunanistan'da tatil yapan bir sosyal medya kullanıcısı, Denizli'nin meşhur 'topal' oyununa benzer bir oyunun Yunanistan'da da olduğunu görünce şaşkınlığını gizleyemedi. O videoya 'Bunu da mı çalmışlar?' yorumları yapıldı. 

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Peki 'topal' oyununun kökeni tam olarak ne?

Peki 'topal' oyununun kökeni tam olarak ne?

Topal Oyunu, Türk ve Ege kültürünün en karakteristik, mizahi halk danslarından biri. Kökeni Anadolu’nun seyirlik halk tiyatrosu geleneklerine dayanıyor. Kökeni itibarıyla sakat veya aksayan bir adamın yürümeye çalışması, dengesini kaybetmesi ve ardından müziğin coşkulu ritmine kapılarak bastonuyla oynamasını konu alan bu gösteri, Ege, İç Anadolu ve Akdeniz bölgesinde asırlardır yaşatılıyor. Ege’nin iki yakası arasındaki tarihsel ve kültürel etkileşim ile nüfus mübadelesi neticesinde Yunan adalarına ve anakarasına da taşınan bu 9/8’lik aksak ritimli gelenek, günümüzde hem Türkiye’de hem de Yunanistan’da ortak bir kültür mirası olarak icra edilmeye devam ediliyor.

Bir rivayete göre ise bu neşeli oyunun temelleri Ege ve Doğu Akdeniz’in köklü liman kültürüne ve sert denizcilik yaşamına uzanıyor. Fırtınalı denizlerde aylarca dalgalarla mücadele eden, geçirdikleri kazalar sonucu bacağını kaybeden ya da gemi güvertesinde dengede kalmaya çalışırken aksayarak yürümek zorunda kalan eski korsan ve tayfaların hikayelerinin bu dansa ilham verdiği söyleniyor. Karaya ayak basan denizcilerin liman meyhanelerinde kendi durumlarını mizahi bir dille taklit ederek eğlenmesi, zamanla halk arasında benimsenerek günümüzdeki Topal Oyunu figürlerine dönüştüğü kabul ediliyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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