Yunan Adasında Denizli'nin Meşhur Topal Oyununu Gören Türk Tatilci Şaşkınlığını Gizleyemedi

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Yunanistan ve Türkiye arasındaki kültürel etkileşim dönem dönem gündem oluyor bildiğiniz üzere. Geçtiğimiz haftalarda Yunanistan'da bir hediyelik eşya dükkanında Neşet Ertaş'a benzeyen bir kişinin figürünün bulunduğu anahtarlık gündem olmuştu. Ardından bir reklam panosunda Seda Sayan'a benzeyen bir kadının görülmesi şaşkınlığı ikiye katlamıştı. Her ikisinin de Yunanistan'ın ünlü isimleri olduğu ortaya çıkmıştı.
Yunanistan'da tatil yapan bir sosyal medya kullanıcısı, Denizli'nin meşhur 'topal' oyununa benzer bir oyunun Yunanistan'da da olduğunu görünce şaşkınlığını gizleyemedi. O videoya 'Bunu da mı çalmışlar?' yorumları yapıldı.
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Peki 'topal' oyununun kökeni tam olarak ne?
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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