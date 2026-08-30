Yunan Adasında Denizli'nin Meşhur Topal Oyununu Gören Türk Tatilci Şaşkınlığını Gizleyemedi

Yunanistan ve Türkiye arasındaki kültürel etkileşim dönem dönem gündem oluyor bildiğiniz üzere. Geçtiğimiz haftalarda Yunanistan'da bir hediyelik eşya dükkanında Neşet Ertaş'a benzeyen bir kişinin figürünün bulunduğu anahtarlık gündem olmuştu. Ardından bir reklam panosunda Seda Sayan'a benzeyen bir kadının görülmesi şaşkınlığı ikiye katlamıştı. Her ikisinin de Yunanistan'ın ünlü isimleri olduğu ortaya çıkmıştı.

Yunanistan'da tatil yapan bir sosyal medya kullanıcısı, Denizli'nin meşhur 'topal' oyununa benzer bir oyunun Yunanistan'da da olduğunu görünce şaşkınlığını gizleyemedi. O videoya 'Bunu da mı çalmışlar?' yorumları yapıldı.

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