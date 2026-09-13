Bir Kurye Müşterisinin İşitme Engelli Olduğunu Öğrenince Hızlıca İşaret Dilinde "Afiyet Olsun" Demeyi Öğrendi

Günümüzde artık her şey siparişleri üzerinden yürüyor. Yemekten en küçük ihtiyaçlarımıza kadar her şey tek tuşla kapımıza geliyor. Kurye ve teslimat çalışanları, gün içinde onlarca farklı müşteriyle karşılaşıyor. Her gün yüzlerce adrese paket taşıyan kuryeler, sadece bir eşya ya da yemek değil, aslında insan hikayeleri de taşıyor.

Bir motokurye, siparişi teslim edeceği müşterisinin işitme engelli olduğunu teslimat notundan fark edince tatlı bir jeste imza attı. Müşteri kapıya gelmeden hemen önce YouTube'dan işaret dilinde 'afiyet olsun' demeyi öğrendi. Sipariş teslim edilirken yaşanan samimi an, sipariş sahibinin yaşadığı şaşkınlık ve mutluluk izleyenlerin yüreğini ısıttı. O anlar, bazen küçük bir jestin ne kadar kolay olabileceğini ve aslında birini mutlu etmenin ne kadar kolay olduğunu yeniden hatırlattı.

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