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Bir Kurye Müşterisinin İşitme Engelli Olduğunu Öğrenince Hızlıca İşaret Dilinde "Afiyet Olsun" Demeyi Öğrendi

Bir Kurye Müşterisinin İşitme Engelli Olduğunu Öğrenince Hızlıca İşaret Dilinde "Afiyet Olsun" Demeyi Öğrendi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
13.09.2026 - 11:24 Son Güncelleme: 13.09.2026 - 11:53

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Günümüzde artık her şey siparişleri üzerinden yürüyor. Yemekten en küçük ihtiyaçlarımıza kadar her şey tek tuşla kapımıza geliyor. Kurye ve teslimat çalışanları, gün içinde onlarca farklı müşteriyle karşılaşıyor. Her gün yüzlerce adrese paket taşıyan kuryeler, sadece bir eşya ya da yemek değil, aslında insan hikayeleri de taşıyor. 

Bir motokurye, siparişi teslim edeceği müşterisinin işitme engelli olduğunu teslimat notundan fark edince tatlı bir jeste imza attı. Müşteri kapıya gelmeden hemen önce YouTube'dan işaret dilinde 'afiyet olsun' demeyi öğrendi. Sipariş teslim edilirken yaşanan samimi an, sipariş sahibinin yaşadığı şaşkınlık ve mutluluk izleyenlerin yüreğini ısıttı.  O anlar, bazen küçük bir jestin ne kadar kolay olabileceğini ve aslında birini mutlu etmenin ne kadar kolay olduğunu yeniden hatırlattı. 

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Birini mutlu etmek, empati kurmak aslında bu kadar basit.

Birini mutlu etmek, empati kurmak aslında bu kadar basit.

İşitme engelli bireyler için işaret dili, temel iletişim aracı. Türkiye'de yaklaşık 3 milyon işitme engelli birey bulunuyor ve bunların önemli bir kısmı iletişim kurarken Türk İşaret Dili'ni kullanıyor. Ancak işitme engelli olmayan bireylerin büyük çoğunluğu işaret dilinin temel kalıplarına bile hakim değil. Bu da günlük hayatta kurye teslimatı, market alışverişi ya da toplu taşıma gibi sıradan alanlarda bile iletişim kopukluğuna yol açabiliyor.

YouTube ve çeşitli mobil uygulamalar üzerinden temel işaret dili kalıpları merhaba, teşekkürler, afiyet olsun gibi birkaç dakika içinde öğrenilebiliyor. Ayrıca işaret dilini öğreten kanallar ve kurslar da var. Bazı şirketler, hizmet sektöründe çalışan elemanları için temel seviyede işaret dili eğimi veriyor. Toplumsal yaşamda engelleri ortadan kaldıran en büyük güç, empati. Hizmet sektöründe çalışan personellerin bu tür durumlarda sergilediği anlayışlı davranış, engelli bireylerin günlük hayatta karşılaştığı zorlukları hafifletmekle kalmıyor, toplumsal farkındalığın artmasına da büyük katkı sağlıyor. Birkaç saniyelik göz teması ve içten bir jest, sadece bir teslimatın ötesine geçip, engelli birey için hayatı boyunca unutamayacağı güzel anıya dönüşebiliyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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