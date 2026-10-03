Çin'de Ulusal Tatilin Başlamasıyla Otoyollarda Oluşan Araç Kuyruğu Görenleri Şaşkına Çevirdi

Çin'de Ekim ayının ilk haftası, ülke genelinde milyonlarca insanın aynı anda yollara döküldüğü yılın en yoğun seyahat dönemlerinden biri olarak biliniyor. 1 Ekim 1949'da Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun ilan edilmesinin yıl dönümü olan Ulusal Gün, bu yıl 1-7 Ekim tarihleri arasında yedi gün süren 'Altın Hafta' tatiliyle kutlanıyor. Haliyle uzun tatili fırsat bilenler memleketlerine ya da tatil bölgelerine gitmek için otoyollara akın edince, dünyanın en kalabalık ülkelerinden biri olan Çin'in yolları da bambaşka bir görüntüye bürünüyor.

Yaklaşık 1,4 milyar nüfusa sahip Çin'de resmi ulusal tatilin başlamasıyla oluşan trafik yoğunluğunu gösteren görüntüler, otoyolların gece nasıl bir ışık nehrine dönüştüğünü gözler önüne serdi. Havadan çekilen kayıtlarda, bekleyen araçlardan oluşan hattın kilometrelerce uzandığı ve gişelerin önünde onlarca şeride yayılan araçların yavaş yavaş ilerlediği görüldü.

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