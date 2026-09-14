Sualtı Tamirciliği Yapan Bir Sanayi Dalgıcı Mesleğinin Görünmeyen Yüzünü Anlattı

Sualtı dünyası dışarıdan bakıldığında hep bir gizem, macera ya da özgürlük alanı gibi algılanıyor. Su altına yapılan dalışlar çoğunlukla turistik bir aktivite veya keyifli bir hobi olarak görülse de işin sanayi boyutu tamamen farklı bir dünya. Derin suların karanlığında, tonlarca basınç altında yürütülen su altı tamirciliği ve bakım çalışmaları, dünyadaki en tehlikeli ve fiziksel olarak yıpratıcı mesleklerin başında geliyor. Dışarıdan bakıp sadece 'Çok iyi para kazanıyorlar' diyenlerin aksine, bu işin mutfağında olanlar hayatlarını riske atarak amansız bir mücadele veriyor.

Sualtı tamirciliği yapan bir sanayi dalgıcı, mesleğinin görünmeyen yüzünü gösterdi. Sudan çıktığı anda vücudunu saran canlıları gösteren kadın o görüntüleri 'Herkes kazancı merak ediyor çekilen cefanın atlatılan tehlikelerin, kış ayında soğuğu, çekilen yorgunluğu soran yok!' notuyla paylaştı.

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