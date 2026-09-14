Sualtı Tamirciliği Yapan Bir Sanayi Dalgıcı Mesleğinin Görünmeyen Yüzünü Anlattı

Sualtı dünyası dışarıdan bakıldığında hep bir gizem, macera ya da özgürlük alanı gibi algılanıyor. Su altına yapılan dalışlar çoğunlukla turistik bir aktivite veya keyifli bir hobi olarak görülse de işin sanayi boyutu tamamen farklı bir dünya. Derin suların karanlığında, tonlarca basınç altında yürütülen su altı tamirciliği ve bakım çalışmaları, dünyadaki en tehlikeli ve fiziksel olarak yıpratıcı mesleklerin başında geliyor. Dışarıdan bakıp sadece 'Çok iyi para kazanıyorlar' diyenlerin aksine, bu işin mutfağında olanlar hayatlarını riske atarak amansız bir mücadele veriyor.
Sualtı tamirciliği yapan bir sanayi dalgıcı, mesleğinin görünmeyen yüzünü gösterdi. Sudan çıktığı anda vücudunu saran canlıları gösteren kadın o görüntüleri 'Herkes kazancı merak ediyor çekilen cefanın atlatılan tehlikelerin, kış ayında soğuğu, çekilen yorgunluğu soran yok!' notuyla paylaştı.
Sanayi dalgıcılığı, su altında ağır fiziksel koşullarda çalışmayı gerektiren tehlikeli mesleklerden biri. Peki tam olarak ne iş yapıyorlar?
Gemi bakımı, liman yapıları, boru hatları gibi sualtı onarım işlerinde çalışan sanayi dalgıçları, sık sık düşük görüş mesafesi, güçlü akıntılar ve soğuk su gibi zorlu koşullarla karşı karşıya kalıyor. Kış aylarında deniz suyu sıcaklığının düşmesi, özel dalış kıyafetlerine rağmen vücut ısısını korumayı zorlaştırıyor.
Peki bu meslekte hangi riskler öne çıkıyor?
Dekompresyon hastalığı: Uzun süre su altında kalıp hızlı yüzeye çıkmak ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.
Ekipman arızaları: Su altında oksijen tüpü ya da diğer ekipmanlarda yaşanan bir sorun, hayati risk taşıyor.
Fiziksel yorgunluk: Ağır ekipmanlarla saatlerce su altında çalışmak, uzun vadede bedensel yıpranmaya neden oluyor.
Buna rağmen sektördeki ücretlendirme politikaları, çoğu zaman bu riskleri ve emeği tam olarak karşılamıyor. Özellikle yurt içi piyasada çalışan dalgıçlar, yurt dışındaki meslektaşlarına kıyasla daha düşük ücretlerle çalışmak zorunda kalabiliyor.
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