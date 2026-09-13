CRUSH Grubu İlk Konserinde Kaygan Zemin Nedeniyle Zor Anlar Yaşadı

Grubun ilk konseri ilgiyle karşılandı. Akşam gerçekleşecek konser için hayranlar sabah 08:30 itibarıyla mekan önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Grup üyeleri de bu sevginin hakkını verdi. Gece boyunca seyirciyle bol bol sohbet edip bu ilk buluşmanın onlar için anlamını anlattı. Erken saatlerden beri kapıda bekleyen kalabalığa özellikle teşekkür eden çocuklar, 'Hayalimizin ilk gününde yanımızda olduğunuz için bu anı asla unutmayacağız' diyerek salonda oldukça duygusal bir hava estirdi. Kendi parçalarının yanında Sezen Aksu, Ceza ve Rihanna gibi dev isimlerin şarkılarını da söyleyerek geceye ayrı bir renk kattılar.