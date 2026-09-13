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CRUSH Grubu İlk Konserinde Kaygan Zemin Nedeniyle Zor Anlar Yaşadı

CRUSH Grubu İlk Konserinde Kaygan Zemin Nedeniyle Zor Anlar Yaşadı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
13.09.2026 - 12:15
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Idol House Türkiye ile hayatımıza giren 7 kişilik yeni 'boyband'imiz CRUSH, aylar süren yoğun çalışmanın ardından 12 Eylül’de İstanbul’da dev bir konserle sonunda sahnedeydi. Ülkece uzun zamandır bir erkek grubu dinlememiştik, haliyle hayranların coşkusu ve ilgisi tavan yaptı.

Konserde ufak bir nazar da değdi tabii. Sahnenin kaygan olması yüzünden dans esnasında önce Milan, hemen ardından da Miraç aynı yerde dengesini kaybedip düştü. Aksiliğe rağmen grup performansına devam etti. O anlar seyirciden büyük alkış aldı. 

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"Yerler kayıyor yalnız"

"Yerler kayıyor yalnız"

Grubun ilk konseri ilgiyle karşılandı. Akşam gerçekleşecek konser için hayranlar sabah 08:30 itibarıyla mekan önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Grup üyeleri de bu sevginin hakkını verdi. Gece boyunca seyirciyle bol bol sohbet edip bu ilk buluşmanın onlar için anlamını anlattı. Erken saatlerden beri kapıda bekleyen kalabalığa özellikle teşekkür eden çocuklar, 'Hayalimizin ilk gününde yanımızda olduğunuz için bu anı asla unutmayacağız' diyerek salonda oldukça duygusal bir hava estirdi. Kendi parçalarının yanında Sezen Aksu, Ceza ve Rihanna gibi dev isimlerin şarkılarını da söyleyerek geceye ayrı bir renk kattılar.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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