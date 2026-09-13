Fatih Erbakan'a Şule Aydın Kız Çocuklarının Evlenme Yaşını Sordu, Erbakan'dan İlginç Bir Yanıt Geldi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, gazeteci Şule Aydın’ın sunduğu canlı yayında evlilik yaşıyla ilgili görüşlerini paylaştı. 18 yaşından önce evliliğin doğru olmadığını belirten Erbakan, evlilik için 21 yaş ve üzerinin daha uygun olduğunu söyledi.

Kendi kızları üzerinden de değerlendirmede bulunan Erbakan, gençlerin evlilik öncesinde eğitimlerini tamamlamaları ve sosyal açıdan olgunlaşmaları gerektiğini ifade etti. Erbakan, “Bence 18 yaşından önce evlilik olmaması lazım, hatta 21 bile daha doğru olur. Ben şahsen kendi kızlarımın 25 yaşından önce evlenmesine de sıcak bakmam.” dedi.