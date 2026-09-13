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Fatih Erbakan'a Şule Aydın Kız Çocuklarının Evlenme Yaşını Sordu, Erbakan'dan İlginç Bir Yanıt Geldi

Fatih Erbakan'a Şule Aydın Kız Çocuklarının Evlenme Yaşını Sordu, Erbakan'dan İlginç Bir Yanıt Geldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
13.09.2026 - 22:52
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, katıldığı programda evlilik yaşıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Erbakan, evlilik için 18 yaşın altının uygun olmadığını, 21 yaşın daha doğru bir sınır olabileceğini söyledi. Kendi kızlarının ise 25 yaşından önce evlenmesine sıcak bakmadığını ifade etti.

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Erbakan, kendi kızlarının evlenmesini istediği yaşı açıkladı.

Erbakan'ın 25 yaş çıkışı sosyal medyada da konuşuldu.

Erbakan'ın 25 yaş çıkışı sosyal medyada da konuşuldu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, gazeteci Şule Aydın’ın sunduğu canlı yayında evlilik yaşıyla ilgili görüşlerini paylaştı. 18 yaşından önce evliliğin doğru olmadığını belirten Erbakan, evlilik için 21 yaş ve üzerinin daha uygun olduğunu söyledi.

Kendi kızları üzerinden de değerlendirmede bulunan Erbakan, gençlerin evlilik öncesinde eğitimlerini tamamlamaları ve sosyal açıdan olgunlaşmaları gerektiğini ifade etti. Erbakan, “Bence 18 yaşından önce evlilik olmaması lazım, hatta 21 bile daha doğru olur. Ben şahsen kendi kızlarımın 25 yaşından önce evlenmesine de sıcak bakmam.” dedi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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