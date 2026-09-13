Fatih Erbakan'a Şule Aydın Kız Çocuklarının Evlenme Yaşını Sordu, Erbakan'dan İlginç Bir Yanıt Geldi
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, katıldığı programda evlilik yaşıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Erbakan, evlilik için 18 yaşın altının uygun olmadığını, 21 yaşın daha doğru bir sınır olabileceğini söyledi. Kendi kızlarının ise 25 yaşından önce evlenmesine sıcak bakmadığını ifade etti.
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Erbakan, kendi kızlarının evlenmesini istediği yaşı açıkladı.
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Erbakan'ın 25 yaş çıkışı sosyal medyada da konuşuldu.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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