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Yunanistan'dan Türkiye Kıyısına 2,1 Kilometre Uzaklıktaki Adaya Özel Teşvik: Burada Yaşayana 5 Bin Euro

Yunanistan'dan Türkiye Kıyısına 2,1 Kilometre Uzaklıktaki Adaya Özel Teşvik: Burada Yaşayana 5 Bin Euro

Antalya Yunanistan
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
13.09.2026 - 19:59
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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında, Türkiye kıyılarına sadece 2,1 kilometre uzaklıktaki Meis Adası'nı ziyaret etti. Ziyarette adanın ekonomik ve demografik yapısını güçlendirmeye yönelik yeni bir teşvik paketi açıklandı, buna göre adada sürekli oturanlara ve kamu görevlilerine yıllık 5 bin euro ödenecek. Paket, hem mevcut hem gelecekteki sakinleri kapsıyor.

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Meis, Yunanistan'a 580 kilometre, Kaş'a sadece 2,1 kilometre uzaklıkta.

Meis, Yunanistan'a 580 kilometre, Kaş'a sadece 2,1 kilometre uzaklıkta.

9,1 kilometrekarelik adanın tamamı tek bir yerleşim merkezinde toplanmış durumda. 2021 Yunanistan nüfus sayımına göre adada yaşayanların sayısı 594 kişi civarında. Bu kadar küçük bir nüfus, Ege'nin bu ucundaki adayı Yunanistan için hassas bir nokta hâline getiriyor. Ada, coğrafi olarak Yunanistan'dan çok Türkiye'ye yakın.

Kamu çalışanlarına yıllık 5 bin euro maaş teşviki bağlanacak.

Kamu çalışanlarına yıllık 5 bin euro maaş teşviki bağlanacak.

Adada sürekli ikamet eden haneler için ayrı bir yerleşim ve ikamet teşviki de var, bu da yıllık 5 bin euro, üstelik vergiden muaf ve haczedilemez olacak. Ailelere her küçük çocuk için ayrıca bin euro ödenecek. Miçotakis bu paketi, adanın ekonomik ve demografik yapısını güçlendirmeye yönelik bir dizi tedbirin parçası olarak sundu.

Meis, 1947'de Paris Antlaşması'yla Yunanistan'a bırakıldı.

Meis, 1947'de Paris Antlaşması'yla Yunanistan'a bırakıldı.

Adanın Osmanlı'dan kopmasıyla denizcilik ve ticari önemi de geriledi, halkın büyük bölümü Rodos'a ve Atina'ya göç etti. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından imzalanan 1947 tarihli Paris Antlaşması, adayı resmen Yunanistan'a bıraktı. O tarihten bu yana ada nüfusu bir daha hiç eski seviyesine ulaşamadı.

Teşvikin tek şartı, adada bir yıl ikamet etmek.

Teşvikin tek şartı, adada bir yıl ikamet etmek.

Meis'te halihazırda yaşayan haneler için ödemelerin 2027 başında başlaması planlanıyor. Adaya yeni taşınacak hanelere ise ödemeler ancak 2028'de başlayacak. İki grup için de ödemeler bir kereye mahsus değil, yıllık olarak sürdürülecek. Bunun için istenen tek şey, adada gerçekten bir yıl yaşamış olmak.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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