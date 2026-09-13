Yunanistan'dan Türkiye Kıyısına 2,1 Kilometre Uzaklıktaki Adaya Özel Teşvik: Burada Yaşayana 5 Bin Euro

Adada sürekli ikamet eden haneler için ayrı bir yerleşim ve ikamet teşviki de var, bu da yıllık 5 bin euro, üstelik vergiden muaf ve haczedilemez olacak. Ailelere her küçük çocuk için ayrıca bin euro ödenecek. Miçotakis bu paketi, adanın ekonomik ve demografik yapısını güçlendirmeye yönelik bir dizi tedbirin parçası olarak sundu.