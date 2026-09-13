Yunanistan'dan Türkiye Kıyısına 2,1 Kilometre Uzaklıktaki Adaya Özel Teşvik: Burada Yaşayana 5 Bin Euro
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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında, Türkiye kıyılarına sadece 2,1 kilometre uzaklıktaki Meis Adası'nı ziyaret etti. Ziyarette adanın ekonomik ve demografik yapısını güçlendirmeye yönelik yeni bir teşvik paketi açıklandı, buna göre adada sürekli oturanlara ve kamu görevlilerine yıllık 5 bin euro ödenecek. Paket, hem mevcut hem gelecekteki sakinleri kapsıyor.
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Meis, Yunanistan'a 580 kilometre, Kaş'a sadece 2,1 kilometre uzaklıkta.
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Kamu çalışanlarına yıllık 5 bin euro maaş teşviki bağlanacak.
Meis, 1947'de Paris Antlaşması'yla Yunanistan'a bırakıldı.
Teşvikin tek şartı, adada bir yıl ikamet etmek.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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