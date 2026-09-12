Sezonunu Kapatmadı: Gülşen’in Yunanistan Tatilinden Bikinili Pozları Beğeni Topladı!
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Gülşen için yaz bitmedi! Şarkıları ve iddialı sahne tarzıyla adından söz ettiren ünlü isim, bu kez tatil paylaşımıyla dikkat çekti. Geçtiğimiz günlerde Ordu’da fındık topladığı anlarla gündeme gelen Gülşen, rotasını arkadaşlarıyla birlikte Yunanistan’a çevirdi. Tatil karelerine “4 günlük bir şey” notunu düşen şarkıcının bikinili pozları beğeni topladı. Koyu renk saçları ve fit görünümüyle öne çıkan Gülşen’in paylaşımına birlikte bakalım…
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Türk popunun hit fabrikası Gülşen, yıllardır hem şarkıları hem tarzıyla gündemde!
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Sahnelerin iddialı ismi, son günlerde fındık bahçesinden sahile uzanan paylaşımlarıyla karşımızda.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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