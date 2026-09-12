article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Sezonunu Kapatmadı: Gülşen’in Yunanistan Tatilinden Bikinili Pozları Beğeni Topladı!

Sezonunu Kapatmadı: Gülşen’in Yunanistan Tatilinden Bikinili Pozları Beğeni Topladı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
12.09.2026 - 09:05
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Gülşen için yaz bitmedi! Şarkıları ve iddialı sahne tarzıyla adından söz ettiren ünlü isim, bu kez tatil paylaşımıyla dikkat çekti. Geçtiğimiz günlerde Ordu’da fındık topladığı anlarla gündeme gelen Gülşen, rotasını arkadaşlarıyla birlikte Yunanistan’a çevirdi. Tatil karelerine “4 günlük bir şey” notunu düşen şarkıcının bikinili pozları beğeni topladı. Koyu renk saçları ve fit görünümüyle öne çıkan Gülşen’in paylaşımına birlikte bakalım…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türk popunun hit fabrikası Gülşen, yıllardır hem şarkıları hem tarzıyla gündemde!

Türk popunun hit fabrikası Gülşen, yıllardır hem şarkıları hem tarzıyla gündemde!

1996’da yayımladığı “Be Adam” albümüyle müzik dünyasına adım atan Gülşen, aynı adlı şarkısının klibindeki pijamalı görüntüsüyle hafızalara kazınmıştı. Bugün sahne kostümleri üzerine uzun uzun konuştuğumuz yıldızın ilk çıkışında da kıyafetiyle hatırlanması, kariyerinin küçük ama eğlenceli ayrıntılarından biri!

Sonrasında ise o ilk çıkışın devamını getiren şarkılar geldi. “Of… Of…”, “Yurtta Aşk Cihanda Aşk”, “Bi’ An Gel” ve “Ezberbozan” derken Gülşen, pop müzik dinleyicisinin repertuvarında kendine sağlam bir yer açtı. Özellikle “Ezberbozan”ın yer aldığı 2009 tarihli “Önsöz”, kariyerindeki dikkat çeken albümlerden oldu. Kaynak

“Yatcaz Kalkcaz Ordayım”, “Kardan Adam” ve “Bangır Bangır” gibi şarkılarla da bu yolculuğu sürdürdü. Birkaç notasını duyar duymaz devamını getirebildiğimiz şarkılarının sayısı az değil anlayacağınız!

Üstelik Gülşen’in müzikteki yeri yalnızca kendi seslendirdiği eserlerle sınırlı değil. Söz yazarlığı ve besteciliği de kariyerinin önemli parçaları arasında. Kendi şarkılarının mutfağında yer alan sanatçı, yıllar içinde başka isimlerin repertuvarına da katkıda bulundu.

Bütün bunların yanında sahne tarzı da her dönem ayrıca konuşuldu. Kostümleri, saçları ve kliplerindeki görünümüyle değişiklik yapmaktan çekinmeyen Gülşen, dinleyicisini müzikte olduğu kadar görüntüsüyle de şaşırtmayı seviyor. Son tatil paylaşımında da gözler bir kez daha kendisine çevrildi.

Sahnelerin iddialı ismi, son günlerde fındık bahçesinden sahile uzanan paylaşımlarıyla karşımızda.

Sahnelerin iddialı ismi, son günlerde fındık bahçesinden sahile uzanan paylaşımlarıyla karşımızda.

Gülşen’i genellikle ışıklar altında, özenle hazırlanmış sahne kostümleriyle görüyoruz. Ancak sosyal medya paylaşımlarında zaman zaman günlük hayatından oldukça farklı görüntülere de yer veriyor.

Nitekim geçtiğimiz günlerde memleketi Ordu’da fındık topladığı anlarla gündeme gelmişti. Sahne görüntülerine alıştığımız şarkıcının fındık bahçesindeki kareleri, bu kez hayatının başka bir tarafından küçük bir pencere açmıştı. Ardından rotasını arkadaşlarıyla birlikte Yunanistan’a çevirdi. 

Yunanistan tatilinden bikinili pozlarını paylaşan Gülşen, fit görünümüyle dikkat çekti!

Gülşen’in son paylaşımının adresi Yunanistan oldu. Arkadaşlarıyla tatile çıkan 50 yaşındaki şarkıcı, sahilde ve şezlongda çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabında yayımladı. Gönderisine de “4 günlük bir şey” notunu ekledi.

Paylaşılan karelerden birinde desenli bikinisiyle şezlongda oturan Gülşen, başını hafifçe yana eğerek kameraya poz veriyor. Siyah güneş gözlüğü, küpeleri ve bileğindeki aksesuarlarıyla tamamladığı görünümünde, yeni saçlarının yanı sıra fit fiziği de dikkat çekiyor.

twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın