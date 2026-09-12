Sezonunu Kapatmadı: Gülşen’in Yunanistan Tatilinden Bikinili Pozları Beğeni Topladı!

1996’da yayımladığı “Be Adam” albümüyle müzik dünyasına adım atan Gülşen, aynı adlı şarkısının klibindeki pijamalı görüntüsüyle hafızalara kazınmıştı. Bugün sahne kostümleri üzerine uzun uzun konuştuğumuz yıldızın ilk çıkışında da kıyafetiyle hatırlanması, kariyerinin küçük ama eğlenceli ayrıntılarından biri!

Sonrasında ise o ilk çıkışın devamını getiren şarkılar geldi. “Of… Of…”, “Yurtta Aşk Cihanda Aşk”, “Bi’ An Gel” ve “Ezberbozan” derken Gülşen, pop müzik dinleyicisinin repertuvarında kendine sağlam bir yer açtı. Özellikle “Ezberbozan”ın yer aldığı 2009 tarihli “Önsöz”, kariyerindeki dikkat çeken albümlerden oldu. Kaynak

“Yatcaz Kalkcaz Ordayım”, “Kardan Adam” ve “Bangır Bangır” gibi şarkılarla da bu yolculuğu sürdürdü. Birkaç notasını duyar duymaz devamını getirebildiğimiz şarkılarının sayısı az değil anlayacağınız!

Üstelik Gülşen’in müzikteki yeri yalnızca kendi seslendirdiği eserlerle sınırlı değil. Söz yazarlığı ve besteciliği de kariyerinin önemli parçaları arasında. Kendi şarkılarının mutfağında yer alan sanatçı, yıllar içinde başka isimlerin repertuvarına da katkıda bulundu.

Bütün bunların yanında sahne tarzı da her dönem ayrıca konuşuldu. Kostümleri, saçları ve kliplerindeki görünümüyle değişiklik yapmaktan çekinmeyen Gülşen, dinleyicisini müzikte olduğu kadar görüntüsüyle de şaşırtmayı seviyor. Son tatil paylaşımında da gözler bir kez daha kendisine çevrildi.