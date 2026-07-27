Türkiye’den Yunanistan’a Geçişte Kullanılan İki Sınır Kapısında Geçişler Durduruldu
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Yunanistan'daki gümrük memurlarının grevi nedeniyle Edirne’deki Pazarkule ve İpsala sınır kapılarından araç geçişleri durduruldu. Schengen vizesi olan ve kendi araçlarıyla Yunanistan üzerinden seyahate çıkacak olan vatandaşlar grev boyunca bu sınır kapılarını kullanamayacak.
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Grev nedeniyle Yunanistan'a açılan Pazarkule ve İpsala sınır kapılarından araç geçişlerine izin verilmedi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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