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Türkiye’den Yunanistan’a Geçişte Kullanılan İki Sınır Kapısında Geçişler Durduruldu

Türkiye’den Yunanistan’a Geçişte Kullanılan İki Sınır Kapısında Geçişler Durduruldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
27.07.2026 - 10:34
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Yunanistan'daki gümrük memurlarının grevi nedeniyle Edirne’deki Pazarkule ve İpsala sınır kapılarından araç geçişleri durduruldu. Schengen vizesi olan ve kendi araçlarıyla Yunanistan üzerinden seyahate çıkacak olan vatandaşlar grev boyunca bu sınır kapılarını kullanamayacak.

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Grev nedeniyle Yunanistan'a açılan Pazarkule ve İpsala sınır kapılarından araç geçişlerine izin verilmedi.

Grev nedeniyle Yunanistan'a açılan Pazarkule ve İpsala sınır kapılarından araç geçişlerine izin verilmedi.

Pazarkule Sınır Kapısı’ndan Yunanistan'a geçmek isteyen, çoğunluğunu gurbetçilerin oluşturduğu sürücüler, görevliler tarafından Bulgaristan’a açılan Kapıkule Sınır Kapısı’na yönlendirildi.

Almanya’ya dönen Ahmet Türkoğlu, Türkiye’den çıkış için Pazarkule Sınır Kapısı'nı tercih ettiğini belirterek, 'Yunanistan tarafında grev varmış. Buradan Kapıkule'ye doğru geçeceğiz.' dedi.

Fransa’ya giden Cihan Rayman da Yunanistan’daki grev nedeniyle Kapıkule Sınır Kapısı'nı kullanacaklarını ifade etti.

Belçika'ya giden Nesimi Can ise grev nedeniyle Yunanistan’a geçiş yapamadıklarını, bu nedenle yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Kapıkule Sınır Kapısı’na yönlendirildiklerini söyledi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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