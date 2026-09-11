article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Anjiyo Olan Cem Yılmaz Katıldığı Davette Bastonla Görüntülendi

Anjiyo Olan Cem Yılmaz Katıldığı Davette Bastonla Görüntülendi

Cem Yılmaz
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
11.09.2026 - 20:43
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırılan ve anjiyo yapılan Cem Yılmaz, taburcu edilmesinin ardından bir davette görüntülendi. Sağlık durumunun iyi olduğu görülen ünlü komedyenin enerjik tavırları dikkat çekerken, yürürken bastondan destek alması da gözlerden kaçmadı.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, geçtiğimiz günlerde yaşadığı sağlık sorunuyla sevenlerini endişelendirmişti.

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, geçtiğimiz günlerde yaşadığı sağlık sorunuyla sevenlerini endişelendirmişti.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy'deki evinde rahatsızlanan Yılmaz, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istemişti. Göğüs ağrısı şikayeti bulunan komedyen, sağlık ekipleri tarafından önce Ayvacık Devlet Hastanesi'ne götürülmüş, ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi Koroner Yoğun Bakım Ünitesi'ne sevk edilmişti. Burada doktoru tarafından anjiyo işlemi uygulanan Cem Yılmaz, tedavisinin ardından kısa süre içerisinde taburcu edildi.

Ünlü komedyen hastane sürecinin ardından bu kez katıldığı bir davette görüntülendi. Sağlık durumunun iyi olduğu görülen Yılmaz, enerjik tavırlarıyla dikkat çekti. Ancak ünlü komedyenin yürürken bastondan destek alması gözlerden kaçmadı.

İşte Cem Yılmaz'ın bastonlu hali:

İşte Cem Yılmaz'ın bastonlu hali:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın