Anjiyo Olan Cem Yılmaz Katıldığı Davette Bastonla Görüntülendi
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Göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırılan ve anjiyo yapılan Cem Yılmaz, taburcu edilmesinin ardından bir davette görüntülendi. Sağlık durumunun iyi olduğu görülen ünlü komedyenin enerjik tavırları dikkat çekerken, yürürken bastondan destek alması da gözlerden kaçmadı.
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Ünlü komedyen Cem Yılmaz, geçtiğimiz günlerde yaşadığı sağlık sorunuyla sevenlerini endişelendirmişti.
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İşte Cem Yılmaz'ın bastonlu hali:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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