Aleyna Tilki'den Özel Hayatıyla İlgili Şaşırtan İtiraf! En Son Ne Zaman Aldatıldığını Açıkladı
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Aleyna Tilki bu kez şarkıları ya da müzik sektörüne yönelik açıklamalarıyla değil, özel hayatına dair yaptığı beklenmedik bir itirafla gündemde. Sosyal medya hesabından aşk hayatıyla ilgili dikkat çeken bir paylaşım yapan genç şarkıcı, en son ne zaman aldatıldığını tek cümleyle açıkladı.
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Pop müziğin en çok konuşulan isimlerinden Aleyna Tilki, sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
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İşte Aleyna Tilki'nin o paylaşımı:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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