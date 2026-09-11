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Aleyna Tilki'den Özel Hayatıyla İlgili Şaşırtan İtiraf! En Son Ne Zaman Aldatıldığını Açıkladı

Aleyna Tilki'den Özel Hayatıyla İlgili Şaşırtan İtiraf! En Son Ne Zaman Aldatıldığını Açıkladı

Aleyna Tilki
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
11.09.2026 - 19:56
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Aleyna Tilki bu kez şarkıları ya da müzik sektörüne yönelik açıklamalarıyla değil, özel hayatına dair yaptığı beklenmedik bir itirafla gündemde. Sosyal medya hesabından aşk hayatıyla ilgili dikkat çeken bir paylaşım yapan genç şarkıcı, en son ne zaman aldatıldığını tek cümleyle açıkladı.

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Pop müziğin en çok konuşulan isimlerinden Aleyna Tilki, sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Pop müziğin en çok konuşulan isimlerinden Aleyna Tilki, sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Henüz çocuk yaşlarda yakaladığı şöhretle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Aleyna Tilki, kariyeri boyunca hem açıklamaları hem de özel hayatıyla magazin gündeminin yakından takip edilen isimlerinden biri oldu. Son dönemde özellikle müzik sektörüne yönelik çıkışlarıyla adından söz ettiren Aleyna Tilki, bu kez aşk hayatıyla ilgili yaptığı bir itirafla dikkat çekti.

X hesabından paylaşım yapan Tilki, en son ne zaman aldatıldığına ilişkin oldukça beklenmedik bir açıklamada bulundu. Ünlü şarkıcı, “En son anaokulunda aldatılmıştım” ifadelerini kullandı. Aleyna Tilki'nin özel hayatına dair yaptığı bu kısa ancak dikkat çekici paylaşım, sosyal medyada da gündem oldu.

İşte Aleyna Tilki'nin o paylaşımı:

İşte Aleyna Tilki'nin o paylaşımı:
twitter.com

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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