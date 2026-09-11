Aleyna Tilki'den Özel Hayatıyla İlgili Şaşırtan İtiraf! En Son Ne Zaman Aldatıldığını Açıkladı

Henüz çocuk yaşlarda yakaladığı şöhretle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Aleyna Tilki, kariyeri boyunca hem açıklamaları hem de özel hayatıyla magazin gündeminin yakından takip edilen isimlerinden biri oldu. Son dönemde özellikle müzik sektörüne yönelik çıkışlarıyla adından söz ettiren Aleyna Tilki, bu kez aşk hayatıyla ilgili yaptığı bir itirafla dikkat çekti.

X hesabından paylaşım yapan Tilki, en son ne zaman aldatıldığına ilişkin oldukça beklenmedik bir açıklamada bulundu. Ünlü şarkıcı, “En son anaokulunda aldatılmıştım” ifadelerini kullandı. Aleyna Tilki'nin özel hayatına dair yaptığı bu kısa ancak dikkat çekici paylaşım, sosyal medyada da gündem oldu.