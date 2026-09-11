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Yangında Milyonluk Villaları Kül Olmuştu: Beren Saat ve Kenan Doğulu’nun Yeni Adresi Ortaya Çıktı!

Yangında Milyonluk Villaları Kül Olmuştu: Beren Saat ve Kenan Doğulu’nun Yeni Adresi Ortaya Çıktı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
11.09.2026 - 18:11
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Ocak 2025’te Los Angeles’ı etkisi altına alan büyük yangında Beren Saat ve Kenan Doğulu’nun Malibu’daki milyonluk villası tamamen kül olmuştu. Çift, evle birlikte Kenan Doğulu’nun müzik stüdyosunu, nadide gitarlarını, özel kayıtlarını, sanat koleksiyonunu ve Beren Saat’in gelinliğini de kaybetmişti. Müge Dağıstanlı’nın haberine göre sigorta ödemelerini alan ünlü çift, yanan evlerini aynı yere yeniden yaptırmaktan vazgeçti. Los Angeles’tan kopmak istemeyen Saat ve Doğulu, bu kez rotalarını Hollywood’a çevirdi. İkilinin 3 milyon dolardan başlayan lüks villaları incelemeye başladığı öğrenildi. Gelin, yangının ardından alınan bu yeni kararın ayrıntılarına birlikte bakalım. 

Kaynak: Müge Dağıstanlı

Kaynak: https://www.elele.com.tr/blog/muge-da...
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Magazin dünyasının en sevilen çiftlerinden Beren Saat ve Kenan Doğulu, yıllar önce aşklarının en özel anlarına ev sahipliği yapan Los Angeles’ta oldukça acı bir kayıp yaşamıştı.

Magazin dünyasının en sevilen çiftlerinden Beren Saat ve Kenan Doğulu, yıllar önce aşklarının en özel anlarına ev sahipliği yapan Los Angeles’ta oldukça acı bir kayıp yaşamıştı.

2012 yılında başlayan ilişkilerini 29 Temmuz 2014’te nikah masasına taşıyan Beren Saat ve Kenan Doğulu, düğünlerini Los Angeles’ın Malibu sahilinde gerçekleştirmişti. Gözlerden uzak düzenlenen törenden paylaşılan kareler uzun süre konuşulurken Beren Saat’in sade gelinliği de dönemin en beğenilen gelinliklerinden biri olmuştu.

Evliliklerinin ardından Türkiye ile Amerika arasında mekik dokuyan çiftin Los Angeles’ta bir ev satın aldığı biliniyordu. Malibu’nun da içinde bulunduğu Pacific Palisades bölgesinde yer alan villa, Beren Saat ve Kenan Doğulu için yalnızca bir gayrimenkul değil, birlikte geçirdikleri yılların ve biriktirdikleri anıların merkeziydi.

Kenan Doğulu evin bir bölümünü profesyonel müzik stüdyosuna dönüştürmüş, yıllar içinde topladığı gitarlarını ve özel ses kayıtlarını burada saklamıştı. Çiftin düğün görüntülerinden sanat koleksiyonuna kadar manevi değeri yüksek pek çok eşyası da bu evde bulunuyordu.

Ancak Ocak 2025’te Los Angeles’ı etkisi altına alan büyük yangın, çiftin Malibu’daki evini tamamen kullanılamaz hale getirdi.

Yaklaşık 2,5 milyon dolar değerindeki villayla birlikte Beren Saat ve Kenan Doğulu’nun yıllar içerisinde biriktirdiği pek çok değerli eşya da kül oldu.

Yaklaşık 2,5 milyon dolar değerindeki villayla birlikte Beren Saat ve Kenan Doğulu’nun yıllar içerisinde biriktirdiği pek çok değerli eşya da kül oldu.

Ünlü çift, yangın sırasında Los Angeles’ta değildi. Kenan Doğulu, daha önce yaptığı açıklamada evlerinin yandığını haftada bir kontrol ve temizlik için villaya giden yardımcılarının telefonuyla öğrendiklerini anlatmıştı.

Doğulu’ya kısa süre içerisinde tek katlı evlerinin alevler arasında kaldığını gösteren görüntüler gönderildi. Yaşananları büyük bir üzüntüyle takip eden ünlü şarkıcı, yangının ardından yaptığı açıklamada yalnızca evlerini değil, yerine konulması mümkün olmayan ortak anılarını da kaybettiklerini vurgulamıştı.

Yangında Kenan Doğulu’nun yaklaşık 1 milyon dolar değerindeki profesyonel müzik stüdyosu ve bazı özel ses kayıtları tamamen yok oldu. Dünyanın farklı yerlerindeki müzayedelerden topladığı, aralarında sınırlı üretim parçaların da bulunduğu 15 nadide gitarı kurtarılamadı.

Kül olanlar arasında Beren Saat’in 2014 yılındaki Los Angeles düğününde giydiği gelinliği ile çiftin düğününe ait fotoğraf ve video arşivleri de vardı. Yıllar boyunca topladıkları yaklaşık 50 tablo ve heykelin de yangında yok olduğu açıklanmıştı.

Maddi değeri milyonlarca dolarla ifade edilen kaybın en ağır tarafı, çift için manevi anlam taşıyan ve yeniden satın alınması mümkün olmayan parçaların da yok olmasıydı. Kenan Doğulu yaşadıkları süreci, “Giden sadece ev değil. Bir daha gelmeyecek olan bazı parçalar ve ortak anılarımız” sözleriyle anlatmıştı.

Yangının ardından Amerikalı avukatları ve sigorta şirketiyle uzun süren görüşmelere başlayan çift, ilk etapta aynı arsa üzerine yeni bir ev yaptırmayı planlıyordu. Ancak ortaya çıkan son gelişmeyle Beren Saat ve Kenan Doğulu’nun bu kararından vazgeçtiği öğrenildi.

Sigorta ödemelerini alan Beren Saat ve Kenan Doğulu, Malibu’daki evlerini yeniden inşa ettirmek yerine rotalarını Hollywood’a çevirdi!

Sigorta ödemelerini alan Beren Saat ve Kenan Doğulu, Malibu’daki evlerini yeniden inşa ettirmek yerine rotalarını Hollywood’a çevirdi!

Müge Dağıstanlı'nın haberine göre ünlü çift, yangında tamamen kullanılamaz hale gelen villalarının yerine aynı arsaya yeni bir yapı inşa ettirmekten vazgeçti. Sigorta sürecinin tamamlanmasının ardından farklı bir bölgede yeni bir başlangıç yapmaya karar veren ikili, Los Angeles’taki ev arayışlarına başladı.

Çiftin tercih ettiği yeni bölge ise Hollywood oldu. Beren Saat ve Kenan Doğulu’nun dünyaca ünlü isimlerin yaşadığı bölgelerde bulunan lüks konut seçeneklerini incelemeye başladığı öne sürüldü.

Baktıkları villaların fiyatlarının 3 milyon dolardan başladığı belirtilirken çiftin henüz herhangi bir ev için kesin karar vermediği aktarıldı. Saat ve Doğulu’nun beğendikleri bir konut üzerinde anlaşmaları halinde satın alma sürecini başlatacağı ifade edildi.

Ünlü çift 2025 yılının başında yaşadıkları yangın felaketinin ardından Los Angeles’tan vazgeçmedi. 

Yanan evin yerine yenisini yaptırmanın oldukça yüksek bir maliyet ortaya çıkarması ve uzun sürecek inşa süreci de bu kararın alınmasında etkili oldu. 

Malibu’daki villalarıyla birlikte stüdyolarını, koleksiyonlarını ve düğün hatıralarını kaybeden Beren Saat ile Kenan Doğulu, şimdi Hollywood’da açacakları yeni sayfa için uygun evi arıyor. Gözler, 3 milyon dolardan başlayan seçenekleri değerlendiren çiftin hangi villayı tercih edeceğine çevrildi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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