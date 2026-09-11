Yangında Milyonluk Villaları Kül Olmuştu: Beren Saat ve Kenan Doğulu’nun Yeni Adresi Ortaya Çıktı!
Ocak 2025’te Los Angeles’ı etkisi altına alan büyük yangında Beren Saat ve Kenan Doğulu’nun Malibu’daki milyonluk villası tamamen kül olmuştu. Çift, evle birlikte Kenan Doğulu’nun müzik stüdyosunu, nadide gitarlarını, özel kayıtlarını, sanat koleksiyonunu ve Beren Saat’in gelinliğini de kaybetmişti. Müge Dağıstanlı’nın haberine göre sigorta ödemelerini alan ünlü çift, yanan evlerini aynı yere yeniden yaptırmaktan vazgeçti. Los Angeles’tan kopmak istemeyen Saat ve Doğulu, bu kez rotalarını Hollywood’a çevirdi. İkilinin 3 milyon dolardan başlayan lüks villaları incelemeye başladığı öğrenildi. Gelin, yangının ardından alınan bu yeni kararın ayrıntılarına birlikte bakalım.
Kaynak: Müge Dağıstanlı
Magazin dünyasının en sevilen çiftlerinden Beren Saat ve Kenan Doğulu, yıllar önce aşklarının en özel anlarına ev sahipliği yapan Los Angeles’ta oldukça acı bir kayıp yaşamıştı.
Yaklaşık 2,5 milyon dolar değerindeki villayla birlikte Beren Saat ve Kenan Doğulu’nun yıllar içerisinde biriktirdiği pek çok değerli eşya da kül oldu.
Sigorta ödemelerini alan Beren Saat ve Kenan Doğulu, Malibu’daki evlerini yeniden inşa ettirmek yerine rotalarını Hollywood’a çevirdi!
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