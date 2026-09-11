Yangında Milyonluk Villaları Kül Olmuştu: Beren Saat ve Kenan Doğulu’nun Yeni Adresi Ortaya Çıktı!

Ünlü çift, yangın sırasında Los Angeles’ta değildi. Kenan Doğulu, daha önce yaptığı açıklamada evlerinin yandığını haftada bir kontrol ve temizlik için villaya giden yardımcılarının telefonuyla öğrendiklerini anlatmıştı.

Doğulu’ya kısa süre içerisinde tek katlı evlerinin alevler arasında kaldığını gösteren görüntüler gönderildi. Yaşananları büyük bir üzüntüyle takip eden ünlü şarkıcı, yangının ardından yaptığı açıklamada yalnızca evlerini değil, yerine konulması mümkün olmayan ortak anılarını da kaybettiklerini vurgulamıştı.

Yangında Kenan Doğulu’nun yaklaşık 1 milyon dolar değerindeki profesyonel müzik stüdyosu ve bazı özel ses kayıtları tamamen yok oldu. Dünyanın farklı yerlerindeki müzayedelerden topladığı, aralarında sınırlı üretim parçaların da bulunduğu 15 nadide gitarı kurtarılamadı.

Kül olanlar arasında Beren Saat’in 2014 yılındaki Los Angeles düğününde giydiği gelinliği ile çiftin düğününe ait fotoğraf ve video arşivleri de vardı. Yıllar boyunca topladıkları yaklaşık 50 tablo ve heykelin de yangında yok olduğu açıklanmıştı.

Maddi değeri milyonlarca dolarla ifade edilen kaybın en ağır tarafı, çift için manevi anlam taşıyan ve yeniden satın alınması mümkün olmayan parçaların da yok olmasıydı. Kenan Doğulu yaşadıkları süreci, “Giden sadece ev değil. Bir daha gelmeyecek olan bazı parçalar ve ortak anılarımız” sözleriyle anlatmıştı.

Yangının ardından Amerikalı avukatları ve sigorta şirketiyle uzun süren görüşmelere başlayan çift, ilk etapta aynı arsa üzerine yeni bir ev yaptırmayı planlıyordu. Ancak ortaya çıkan son gelişmeyle Beren Saat ve Kenan Doğulu’nun bu kararından vazgeçtiği öğrenildi.