Gırtlak Kanseri Nedeniyle Sesini Kaybetmişti: Arabeskin Unutulmaz İsmi Yıllar Sonra Ortaya Çıktı!
“Seni Sevmeyen Ölsün” ve “Huzurum Kalmadı” gibi unutulmaz şarkılarıyla arabesk müziğe damga vuran Tüdanya, yakalandığı gırtlak kanseri nedeniyle sesini kaybetmişti. Uzun süredir sahnelerden ve kameralardan uzak yaşayan usta sanatçının yıllar sonraki hali, kendisini İzmir’deki evinde ziyaret eden Murad Salahlı’nın paylaşımıyla ortaya çıktı. Yaşadığı zorlu sürecin izleri yüzüne yansıyan Tüdanya’nın müzikten kopmadığı, hala şarkı sözleri yazıp yeni eserler ürettiği öğrenildi. Usta sanatçının son görüntülerine sevenlerinden binlerce şifa mesajı geldi. Gelin, Tüdanya’nın hafızalara kazınan kariyerine ve sağlık mücadelesinin ardından ortaya çıkan son haline birlikte bakalım.
1980’li yıllarda arabesk müziğin en güçlü kadın yorumcularından biri olarak hayatımıza giren Tüdanya, sesi ve kendine has yorumuyla bir döneme damga vurmuştu.
2020 yılında kalp krizi geçiren Tüdanya’ya daha sonra gırtlak kanseri teşhisi konuldu.
Uzun süredir kameralardan uzak yaşayan Tüdanya’nın son hali, Murad Salahlı’nın paylaşımıyla gündeme geldi.
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