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Gırtlak Kanseri Nedeniyle Sesini Kaybetmişti: Arabeskin Unutulmaz İsmi Yıllar Sonra Ortaya Çıktı!

Gırtlak Kanseri Nedeniyle Sesini Kaybetmişti: Arabeskin Unutulmaz İsmi Yıllar Sonra Ortaya Çıktı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
11.09.2026 - 17:15
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“Seni Sevmeyen Ölsün” ve “Huzurum Kalmadı” gibi unutulmaz şarkılarıyla arabesk müziğe damga vuran Tüdanya, yakalandığı gırtlak kanseri nedeniyle sesini kaybetmişti. Uzun süredir sahnelerden ve kameralardan uzak yaşayan usta sanatçının yıllar sonraki hali, kendisini İzmir’deki evinde ziyaret eden Murad Salahlı’nın paylaşımıyla ortaya çıktı. Yaşadığı zorlu sürecin izleri yüzüne yansıyan Tüdanya’nın müzikten kopmadığı, hala şarkı sözleri yazıp yeni eserler ürettiği öğrenildi. Usta sanatçının son görüntülerine sevenlerinden binlerce şifa mesajı geldi. Gelin, Tüdanya’nın hafızalara kazınan kariyerine ve sağlık mücadelesinin ardından ortaya çıkan son haline birlikte bakalım.

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1980’li yıllarda arabesk müziğin en güçlü kadın yorumcularından biri olarak hayatımıza giren Tüdanya, sesi ve kendine has yorumuyla bir döneme damga vurmuştu.

1980’li yıllarda arabesk müziğin en güçlü kadın yorumcularından biri olarak hayatımıza giren Tüdanya, sesi ve kendine has yorumuyla bir döneme damga vurmuştu.

Asıl adı Hatice Döngü olan Tüdanya, müzik kariyerine 1983 yılında yayımladığı Sıra Sende albümüyle adım attı. Ancak onu Türkiye çapında tanınan bir arabesk yıldızına dönüştüren asıl çıkış, 1986 yılında seslendirdiği “Seni Sevmeyen Ölsün” şarkısıyla geldi.

Tüdanya’nın güçlü sesiyle bütünleşen şarkı, kısa sürede dönemin en çok dinlenen arabesk eserlerinden biri haline geldi. Ardından “Huzurum Kalmadı”, “Sen Bir Ömürsün”, “Ben Kadınım” ve “Canımın Yarısı” gibi parçalarla kariyerini sürdüren sanatçı, acıyı ve kalp kırıklığını yorumlama biçimiyle geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı.

Arabesk müziğin altın yıllarında gazino sahnelerinden kaset satışlarına uzanan büyük bir şöhret yaşayan Tüdanya, ilerleyen yıllarda ise gözlerden uzaklaşmayı tercih etti. Kral Müzik’in aktardığına göre sanatçı, son konserini 2018 yılında İstanbul’da düzenlenen özel bir gecede verdi. Tüdanya o gece “Seni Sevmeyen Ölsün” ve “Huzurum Kalmadı” şarkılarını seslendirmişti.

Onu yıllarca sahnede görmeye alışan hayranları, bu konserin ardından Tüdanya’nın yaşayacağı zorlu sağlık sürecinden ise henüz habersizdi.

2020 yılında kalp krizi geçiren Tüdanya’ya daha sonra gırtlak kanseri teşhisi konuldu.

2020 yılında kalp krizi geçiren Tüdanya’ya daha sonra gırtlak kanseri teşhisi konuldu.

Geçirdiği kalp krizinin ardından sağlık sorunlarıyla mücadele etmeye başlayan sanatçı, 2021 yılında gırtlak kanserine yakalandı. Hastalığı nedeniyle ağır bir ameliyat geçiren Tüdanya’nın gırtlağının bir bölümü alındı.

Yıllarca Türkiye’nin en güçlü arabesk seslerinden biri olarak sahneye çıkan sanatçı, tedavi sürecinin ardından ne yazık ki sesini kaybetti. Şarkı söylemek bir yana konuşmakta dahi güçlük çekmeye başlayan Tüdanya, bu dönemde hem sağlık hem de maddi sorunlarla mücadele etmek zorunda kaldı.

Hayatının önemli bir bölümünü sesiyle var olarak geçiren Tüdanya’nın gırtlak kanseri nedeniyle sesini kaybetmesi, hayranlarını derinden üzdü. Bu zorlu sürecin ardından sahnelerden ve kameralardan tamamen uzaklaşan sanatçı, uzun süre İzmir’deki evinde sakin bir yaşam sürdü.

Aradan geçen yıllarda Tüdanya’nın sağlık durumunu ve nasıl göründüğünü merak eden sevenleri zaman zaman sosyal medya üzerinden mesajlar paylaştı. Usta sanatçının yıllar sonraki son hali ise kendisini evinde ziyaret eden Murad Salahlı sayesinde ortaya çıktı.

Uzun süredir kameralardan uzak yaşayan Tüdanya’nın son hali, Murad Salahlı’nın paylaşımıyla gündeme geldi.

Uzun süredir kameralardan uzak yaşayan Tüdanya’nın son hali, Murad Salahlı’nın paylaşımıyla gündeme geldi.

Tüdanya’yı İzmir’deki evinde ziyaret eden Murad Salahlı, usta sanatçıyla çekilen görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Yayınlanan karelerde Tüdanya’nın yıllar içerisinde büyük bir değişim yaşadığı görüldü. Gırtlak kanseriyle mücadelesinin izlerini taşıyan sanatçının hayli zayıfladığı dikkatlerden kaçmazken yüzündeki gülümseme ise sevenlerine moral verdi.

Salahlı, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada Tüdanya’nın yaşadığı tüm zorluklara rağmen umudunu ve üretme isteğini kaybetmediğini belirtti. Sesini kaybetmesi nedeniyle artık şarkılarını kendisi seslendiremeyen sanatçının halen şarkı sözleri yazdığı ve yeni eserler ürettiği öğrenildi.

“Her ne kadar hayat ona zor sınavlar yaşatmış olsa da o, hiçbir zaman umudunu ve üretme isteğini kaybetmedi.”

Tüdanya’nın son görüntülerinin sosyal medyada yayılmasının ardından binlerce kullanıcı usta sanatçıya geçmiş olsun dileklerini iletti. Bazı takipçileri sanatçının değişimi karşısında duygulandığını belirtirken pek çok kişi de yıllar önce hafızalarına kazınan şarkılarını paylaşarak Tüdanya’ya destek oldu.

Bir zamanlar sesiyle milyonların yüreğine dokunan Tüdanya, bugün o güçlü sesini kullanamasa da kalemiyle müzikten kopmamaya devam ediyor. Yıllar sonraki hali sağlık mücadelesinin ne kadar zorlu geçtiğini gösterse de usta sanatçının gülümsemesi ve üretme isteği devam ediyor.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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