Gırtlak Kanseri Nedeniyle Sesini Kaybetmişti: Arabeskin Unutulmaz İsmi Yıllar Sonra Ortaya Çıktı!

Asıl adı Hatice Döngü olan Tüdanya, müzik kariyerine 1983 yılında yayımladığı Sıra Sende albümüyle adım attı. Ancak onu Türkiye çapında tanınan bir arabesk yıldızına dönüştüren asıl çıkış, 1986 yılında seslendirdiği “Seni Sevmeyen Ölsün” şarkısıyla geldi.

Tüdanya’nın güçlü sesiyle bütünleşen şarkı, kısa sürede dönemin en çok dinlenen arabesk eserlerinden biri haline geldi. Ardından “Huzurum Kalmadı”, “Sen Bir Ömürsün”, “Ben Kadınım” ve “Canımın Yarısı” gibi parçalarla kariyerini sürdüren sanatçı, acıyı ve kalp kırıklığını yorumlama biçimiyle geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı.

Arabesk müziğin altın yıllarında gazino sahnelerinden kaset satışlarına uzanan büyük bir şöhret yaşayan Tüdanya, ilerleyen yıllarda ise gözlerden uzaklaşmayı tercih etti. Kral Müzik’in aktardığına göre sanatçı, son konserini 2018 yılında İstanbul’da düzenlenen özel bir gecede verdi. Tüdanya o gece “Seni Sevmeyen Ölsün” ve “Huzurum Kalmadı” şarkılarını seslendirmişti.

Onu yıllarca sahnede görmeye alışan hayranları, bu konserin ardından Tüdanya’nın yaşayacağı zorlu sağlık sürecinden ise henüz habersizdi.