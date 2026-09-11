article/comments
article/share
Haberler
TV
Çetin Tekindor Rahatsızlandı: “Çirkin” Dizisindeki Yerine Başka Bir Usta Oyuncu Geçti!

Çetin Tekindor Rahatsızlandı: “Çirkin” Dizisindeki Yerine Başka Bir Usta Oyuncu Geçti!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
11.09.2026 - 15:21
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Türk tiyatrosu ve sinemasının usta isimlerinden Çetin Tekindor’dan sevenlerini endişelendiren bir haber geldi. Birsen Altuntaş’ın haberine göre, kan değerlerinin yüksek çıkması nedeniyle bir süredir hastanede tedavi gören 81 yaşındaki oyuncu, Çirkin dizisinin yeni sezon çekimlerine başlayamadı. Tekindor’un sahnelerini bir süre erteleyen yapım şirketi, usta oyuncunun henüz sete dönecek kadar iyileşmemesi üzerine dikkat çeken bir karar aldı. Ökkeş rolünü, Çetin Tekindor iyileşene kadar bir başka usta oyuncu canlandıracak.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/c...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türk tiyatrosu ve sinemasının en değerli isimlerinden Çetin Tekindor’dan sevenlerini endişelendiren bir haber geldi.

Türk tiyatrosu ve sinemasının en değerli isimlerinden Çetin Tekindor’dan sevenlerini endişelendiren bir haber geldi.

Yılan Hikayesi, Bir İstanbul Masalı, Asi, Karadayı ve İçerde gibi televizyon tarihine damga vuran dizilerde rol alan usta oyuncu, sinemada ise özellikle Babam ve Oğlum'daki Hüseyin Efendi performansıyla hafızalara kazındı.

Çetin Tekindor’u son olarak üç sezon boyunca ekranda kalan Yalı Çapkını dizisinde Halis Korhan karakteriyle izlemiştik. Korhan ailesinin otoriter ve güçlü reisi Halis Ağa’ya hayat veren usta oyuncu, dizideki performansıyla bir kez daha büyük beğeni toplamıştı.

Yalı Çapkını'nın final yapmasının ardından Tekindor, Star TV ekranlarında yayınlanan 25 Film imzalı Çirkin dizisiyle izleyici karşısına çıktı. Başrollerini Derya Pınar Ak ve Çağlar Ertuğrul’un paylaştığı dizide Ökkeş Karataş karakterini canlandıran oyuncu, yeni sezon çekimleri öncesinde yaşadığı sağlık sorunuyla gündeme geldi.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre Çetin Tekindor’un rahatsızlanarak hastanede tedavi altına alındığı ortaya çıktı.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre Çetin Tekindor’un rahatsızlanarak hastanede tedavi altına alındığı ortaya çıktı.

Bir süredir hastanede olduğu öğrenilen 81 yaşındaki usta oyuncunun kan değerlerinin yüksek çıktığı belirtildi. Tedavisi devam eden Tekindor, sağlık durumu nedeniyle Çirkin dizisinin yeni sezon çekimlerine başlayamadı.

Habere göre yapım şirketi 25 Film, Çetin Tekindor’un iyileşerek sete dönmesini bekledi ve usta oyuncunun yer aldığı sahneleri bir süre erteledi. Ancak Tekindor’un henüz yoğun set temposuna dönebilecek kadar iyileşmediğinin anlaşılması üzerine dizinin çekim planında yeni bir düzenlemeye gidildi.

Çetin Tekindor’un rahatsızlığının ayrıntılarıyla ilgili kendisi, ailesi veya tedavi gördüğü hastane tarafından kapsamlı bir açıklama yapılmadı.

Tekindor’un tedavisi devam ederken yapım şirketi de dizinin hikayesinin aksamaması için geçici bir çözüm buldu.

Tekindor’un tedavisi devam ederken yapım şirketi de dizinin hikayesinin aksamaması için geçici bir çözüm buldu.

Çetin Tekindor’un “Ökkeş” rolünü, usta oyuncu iyileşip sete dönene kadar Tamer Levent canlandıracak.

Birsen Altuntaş’ın aktardığına göre 25 Film, çekimlerin daha fazla gecikmemesi için Ökkeş karakterini geçici olarak Tamer Levent’e emanet etme kararı aldı. Pazartesi günü sete çıkacağı öğrenilen Levent, Çetin Tekindor sağlığına kavuşup işinin başına dönene kadar karaktere hayat verecek.

Bu gelişmeyle birlikte Çirkin dizisinde kalıcı bir oyuncu değişikliğine gidilmediği de özellikle belirtilmiş oldu. Çetin Tekindor’un iyileşmesinin ardından yeniden sete dönmesi ve Ökkeş rolünü devralması planlanıyor. Tamer Levent ise bu süreçte dizinin çekimlerinin ve hikayenin aksamaması için kadroya dahil olacak.

Tamer Levent’in projeye katılması başka bir tesadüfü de beraberinde getirdi. İki usta oyuncu son olarak Yalı Çapkını dizisinde birlikte kamera karşısına geçmişti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın