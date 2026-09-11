Çetin Tekindor Rahatsızlandı: “Çirkin” Dizisindeki Yerine Başka Bir Usta Oyuncu Geçti!

Bir süredir hastanede olduğu öğrenilen 81 yaşındaki usta oyuncunun kan değerlerinin yüksek çıktığı belirtildi. Tedavisi devam eden Tekindor, sağlık durumu nedeniyle Çirkin dizisinin yeni sezon çekimlerine başlayamadı.

Habere göre yapım şirketi 25 Film, Çetin Tekindor’un iyileşerek sete dönmesini bekledi ve usta oyuncunun yer aldığı sahneleri bir süre erteledi. Ancak Tekindor’un henüz yoğun set temposuna dönebilecek kadar iyileşmediğinin anlaşılması üzerine dizinin çekim planında yeni bir düzenlemeye gidildi.

Çetin Tekindor’un rahatsızlığının ayrıntılarıyla ilgili kendisi, ailesi veya tedavi gördüğü hastane tarafından kapsamlı bir açıklama yapılmadı.