Çetin Tekindor Rahatsızlandı: “Çirkin” Dizisindeki Yerine Başka Bir Usta Oyuncu Geçti!
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Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/c...
Türk tiyatrosu ve sinemasının usta isimlerinden Çetin Tekindor’dan sevenlerini endişelendiren bir haber geldi. Birsen Altuntaş’ın haberine göre, kan değerlerinin yüksek çıkması nedeniyle bir süredir hastanede tedavi gören 81 yaşındaki oyuncu, Çirkin dizisinin yeni sezon çekimlerine başlayamadı. Tekindor’un sahnelerini bir süre erteleyen yapım şirketi, usta oyuncunun henüz sete dönecek kadar iyileşmemesi üzerine dikkat çeken bir karar aldı. Ökkeş rolünü, Çetin Tekindor iyileşene kadar bir başka usta oyuncu canlandıracak.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Türk tiyatrosu ve sinemasının en değerli isimlerinden Çetin Tekindor’dan sevenlerini endişelendiren bir haber geldi.
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Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre Çetin Tekindor’un rahatsızlanarak hastanede tedavi altına alındığı ortaya çıktı.
Tekindor’un tedavisi devam ederken yapım şirketi de dizinin hikayesinin aksamaması için geçici bir çözüm buldu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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