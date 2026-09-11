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Yıllardır Ekranlardan Uzak Yaşıyor: Hayat Bilgisi’nin Beton Ayşe'si Hayfa Safi Tulun’un Son Hali Ortaya Çıktı!

Yıllardır Ekranlardan Uzak Yaşıyor: Hayat Bilgisi’nin Beton Ayşe'si Hayfa Safi Tulun’un Son Hali Ortaya Çıktı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
11.09.2026 - 13:58
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Türk televizyon tarihinin unutulmaz gençlik dizilerinden Hayat Bilgisi'nde sert tavırları ve tek hamlede kırdığı kiremitlerle hafızalara kazınan “Beton Ayşe”yi hatırlamayan yoktur! Karaktere hayat veren Hayfa Safi Tulun, dizinin ardından kameralardan uzaklaşarak gözlerden uzak bir yaşam kurmayı tercih etmişti. Yıllardır ekranlarda görmediğimiz eski oyuncunun son hali ve bugün yaptığı iş ortaya çıktı. Beton Ayşe’nin bambaşka bir alana yöneldiğini öğrenince siz de şaşırabilirsiniz.

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Bir dönemin unutulmaz gençlik dizisi Hayat Bilgisi, yalnızca hikayesiyle değil birbirinden renkli karakterleriyle de televizyon tarihine adını yazdırmıştı.

Bir dönemin unutulmaz gençlik dizisi Hayat Bilgisi, yalnızca hikayesiyle değil birbirinden renkli karakterleriyle de televizyon tarihine adını yazdırmıştı.

2003 yılında yayın hayatına başlayan Hayat Bilgisi, idealist edebiyat öğretmeni Afet Güçverir’in Rıdvan Kanat Lisesi’ndeki öğrencileriyle yaşadıklarını konu alıyordu. Perran Kutman’ın hayat verdiği “Afet Hoca”nın “Öğretmenler!” diye başlayan tiratlarından okulun birbirinden renkli öğrencilerine kadar dizideki pek çok ayrıntı hafızalarımıza kazındı.

Dört sezon boyunca ekran macerasını sürdüren yapım; Ortega, Kikirik, Pikaçu, Barbie Gamze, Var mısın Arif ve Kopil gibi karakterleriyle 2000’li yılların gençlik dizileri arasında apayrı bir yer edindi.

Dizinin en çok sevilen isimlerinden biri de şüphesiz “Beton Ayşe”ydi. Sert mizacı, maskülen tarzı ve kimseye eyvallahı olmayan halleriyle okulun en güçlü öğrencilerinden biri olan Beton Ayşe’nin, öfkelendiğinde üst üste dizilen kiremitleri tek hamlede kırdığı sahneleri unutmak mümkün mü? Sert görünümünün altında oldukça duygusal ve yufka yürekli bir karakter olan Ayşe’nin Ruhi’yle yaşadığı inişli çıkışlı aşk da dizinin sevilen hikayelerinden biriydi.

Bir neslin hafızasına “Beton Ayşe” olarak kazınan bu unutulmaz karaktere ise oyuncu Hayfa Safi Tulun hayat veriyordu.

Beton Ayşe’nin arkasındaki isim Hayfa Safi Tulun’un oyunculuk yolculuğu aslında Hayat Bilgisi'nden çok daha önce başlamıştı.

Beton Ayşe’nin arkasındaki isim Hayfa Safi Tulun’un oyunculuk yolculuğu aslında Hayat Bilgisi'nden çok daha önce başlamıştı.

Ayla ve Beklan Algan gibi usta isimlerle çalışma fırsatı bulan oyuncu, kamera önü projelerinin yanı sıra tiyatroyla da yakından ilgilendi. Ancak Hayfa Safi Tulun’u Türkiye çapında tanınan bir isim haline getiren yapım, hiç şüphesiz Hayat Bilgisi oldu.

Tulun’un canlandırdığı Beton Ayşe, alışılmış gençlik dizisi karakterlerinin oldukça dışındaydı. Görünüşüyle sert, tavırlarıyla asi ancak sevdikleri söz konusu olduğunda son derece korumacı olan Ayşe, dizinin en özgün karakterlerinden biri olarak hafızalara kazındı.

Hayat Bilgisinin ardından birkaç projede daha yer alan Hayfa Safi Tulun, ilerleyen yıllarda oyunculuk kariyerini ikinci plana almayı tercih etti. Uzun süredir herhangi bir dizi ya da film projesinde görünmeyen Tulun’un sessiz sedasız sürdürdüğü yeni hayatı ise merak konusu oldu.

Bir zamanlar milyonların izlediği dizide kiremitleri tek hamlede kıran Beton Ayşe’nin bugün ne yaptığını öğrenince şaşırabilirsiniz!

Yıllardır ekranlardan uzak yaşayan Hayfa Safi Tulun’un oyunculuğu bıraktıktan sonra hayvanlara adanmış bambaşka bir hayat kurduğu ortaya çıktı.

Yıllardır ekranlardan uzak yaşayan Hayfa Safi Tulun’un oyunculuğu bıraktıktan sonra hayvanlara adanmış bambaşka bir hayat kurduğu ortaya çıktı.

İstanbul’un Çatalca ilçesine yerleşen Tulun, gözlerden uzak ve doğayla iç içe bir yaşam sürmeyi tercih ediyor. Hayvan sevgisiyle bilinen eski oyuncu, kariyerini de bu ilgisi etrafında şekillendirmiş durumda.

Dizi, film ve reklam projelerinde yer alacak hayvanların seçilmesi için bir hayvan cast ajansı kuran Hayfa Safi Tulun, setlerde görev alan hayvanların refahı ve güvenliğiyle yakından ilgileniyor. Hayvanların yalnızca kamera karşısındaki performanslarıyla değil, çekim sırasındaki şartları ve haklarıyla da ilgilenen Tulun, oyunculuk deneyimini oldukça farklı bir alanda kullanıyor.

Bir dönemin en popüler gençlik dizilerinden birinde rol alırken şimdi kamera arkasında hayvan oyuncularla ilgilenen Hayfa Safi Tulun’un bu kariyer değişikliği, kendisini yıllar sonra merak edenleri bir hayli şaşırttı.

Özel hayatını da gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Tulun, Yasin Tulun’la evlenerek yeni bir sayfa açtı ve anne oldu. Zaman zaman sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan eski oyuncunun yıllar içindeki değişimi de dikkatlerden kaçmadı.

Aradan geçen uzun yıllara rağmen yüz hatları ve kendine has gülümsemesiyle hemen tanınan Hayfa Safi Tulun’un son halini görenler, çocukluklarının unutulmaz karakteri Beton Ayşe’yi yeniden hatırladı.

Aradan geçen uzun yıllara rağmen yüz hatları ve kendine has gülümsemesiyle hemen tanınan Hayfa Safi Tulun’un son halini görenler, çocukluklarının unutulmaz karakteri Beton Ayşe’yi yeniden hatırladı.

Yıllar önce Rıdvan Kanat Lisesi’nin koridorlarında kimseye geçit vermeyen Beton Ayşe’den bugün hayatını hayvanların güvenliğine ve refahına adayan Hayfa Safi Tulun’a… Ünlü oyuncunun kameralardan uzakta kurduğu bu yeni hayat, “Nerede o eski diziler?” diye iç geçirenleri hem şaşırttı hem de sıcacık bir nostalji yolculuğuna çıkardı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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