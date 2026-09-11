Yıllardır Ekranlardan Uzak Yaşıyor: Hayat Bilgisi’nin Beton Ayşe'si Hayfa Safi Tulun’un Son Hali Ortaya Çıktı!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Türk televizyon tarihinin unutulmaz gençlik dizilerinden Hayat Bilgisi'nde sert tavırları ve tek hamlede kırdığı kiremitlerle hafızalara kazınan “Beton Ayşe”yi hatırlamayan yoktur! Karaktere hayat veren Hayfa Safi Tulun, dizinin ardından kameralardan uzaklaşarak gözlerden uzak bir yaşam kurmayı tercih etmişti. Yıllardır ekranlarda görmediğimiz eski oyuncunun son hali ve bugün yaptığı iş ortaya çıktı. Beton Ayşe’nin bambaşka bir alana yöneldiğini öğrenince siz de şaşırabilirsiniz.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir dönemin unutulmaz gençlik dizisi Hayat Bilgisi, yalnızca hikayesiyle değil birbirinden renkli karakterleriyle de televizyon tarihine adını yazdırmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Beton Ayşe’nin arkasındaki isim Hayfa Safi Tulun’un oyunculuk yolculuğu aslında Hayat Bilgisi'nden çok daha önce başlamıştı.
Yıllardır ekranlardan uzak yaşayan Hayfa Safi Tulun’un oyunculuğu bıraktıktan sonra hayvanlara adanmış bambaşka bir hayat kurduğu ortaya çıktı.
Aradan geçen uzun yıllara rağmen yüz hatları ve kendine has gülümsemesiyle hemen tanınan Hayfa Safi Tulun’un son halini görenler, çocukluklarının unutulmaz karakteri Beton Ayşe’yi yeniden hatırladı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın