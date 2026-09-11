Yıllardır Ekranlardan Uzak Yaşıyor: Hayat Bilgisi’nin Beton Ayşe'si Hayfa Safi Tulun’un Son Hali Ortaya Çıktı!

2003 yılında yayın hayatına başlayan Hayat Bilgisi, idealist edebiyat öğretmeni Afet Güçverir’in Rıdvan Kanat Lisesi’ndeki öğrencileriyle yaşadıklarını konu alıyordu. Perran Kutman’ın hayat verdiği “Afet Hoca”nın “Öğretmenler!” diye başlayan tiratlarından okulun birbirinden renkli öğrencilerine kadar dizideki pek çok ayrıntı hafızalarımıza kazındı.

Dört sezon boyunca ekran macerasını sürdüren yapım; Ortega, Kikirik, Pikaçu, Barbie Gamze, Var mısın Arif ve Kopil gibi karakterleriyle 2000’li yılların gençlik dizileri arasında apayrı bir yer edindi.

Dizinin en çok sevilen isimlerinden biri de şüphesiz “Beton Ayşe”ydi. Sert mizacı, maskülen tarzı ve kimseye eyvallahı olmayan halleriyle okulun en güçlü öğrencilerinden biri olan Beton Ayşe’nin, öfkelendiğinde üst üste dizilen kiremitleri tek hamlede kırdığı sahneleri unutmak mümkün mü? Sert görünümünün altında oldukça duygusal ve yufka yürekli bir karakter olan Ayşe’nin Ruhi’yle yaşadığı inişli çıkışlı aşk da dizinin sevilen hikayelerinden biriydi.

Bir neslin hafızasına “Beton Ayşe” olarak kazınan bu unutulmaz karaktere ise oyuncu Hayfa Safi Tulun hayat veriyordu.