Zendaya Radikal Bir Kararla İmaj Değiştirdi: Uzun Saçlarından Eser Kalmadı!

Disney Channel’ın Shake It Up dizisiyle tanınmaya başlayan Zendaya, çocuk yıldızlıktan Hollywood’un en prestijli oyuncularından birine uzanan kariyerini oldukça sağlam adımlarla kurdu. Marvel evreninde canlandırdığı MJ karakteriyle küresel çapta şöhrete ulaşan oyuncu, Euphoriadaki Rue Bennett performansıyla da iki kez Emmy kazanarak yeteneğini kanıtladı.

Bir yandan Dune gibi büyük bütçeli yapımlarda yer alırken diğer yandan Malcolm & Marie ve Challengers gibi daha karakter odaklı projeleri tercih eden Zendaya, yalnızca gişe filmlerine yaslanmadan kendi oyunculuk alanını yaratmayı başardı.

Her projenin temasını galalardaki kıyafetlerine taşıyan Zendaya, Dune döneminde bilimkurgu evreninden çıkmış gibi görünen metalik tasarımlar, Challengers döneminde ise tenis detaylarıyla dolu görünümler tercih etmişti. Kısacası Zendaya’nın yeni bir projesi yalnızca sinema ya da televizyon gündemi değil, başlı başına bir moda dönemi anlamına geliyor.

Fakat yıldız oyuncunun 2026 takvimine baktığımızda kıyafetlerinden önce konuşmamız gereken çok daha büyük bir mesele var: Zendaya’nın aynı yıl içerisinde yer aldığı projelerin sayısı!