article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Zendaya Radikal Bir Kararla İmaj Değiştirdi: Uzun Saçlarından Eser Kalmadı!

Zendaya Radikal Bir Kararla İmaj Değiştirdi: Uzun Saçlarından Eser Kalmadı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
11.09.2026 - 14:52
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Hollywood’un son yıllardaki en güçlü isimlerinden Zendaya, 2026’yı kelimenin tam anlamıyla kendi yılına çevirdi. The Drama, Euphoria, The Odyssey ve Spider-Man: Brand New Day ile peş peşe izleyici karşısına çıkan yıldız oyuncu, aralık ayında vizyona girecek Dune: Part Three için de geri sayıma başladı. Yoğun proje takvimiyle sinema ve televizyon dünyasını domine eden Zendaya, bu kez kariyeriyle değil radikal imaj değişikliğiyle gündemde. Uzun saçlarını kestirerek yepyeni bir görünüme kavuşan oyuncunun son hali, hayranlarını ikiye böldü. Gelin, Zendaya’nın projelerle dolu yılına ve çok konuşulan kısa saçlarına birlikte bakalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Henüz 29 yaşında olmasına rağmen Hollywood’un en güçlü yıldızlarından biri haline gelen Zendaya, 2026 yılında hem beyazperdeyi hem de televizyon ekranlarını adeta ele geçirdi.

Henüz 29 yaşında olmasına rağmen Hollywood’un en güçlü yıldızlarından biri haline gelen Zendaya, 2026 yılında hem beyazperdeyi hem de televizyon ekranlarını adeta ele geçirdi.

Disney Channel’ın Shake It Up dizisiyle tanınmaya başlayan Zendaya, çocuk yıldızlıktan Hollywood’un en prestijli oyuncularından birine uzanan kariyerini oldukça sağlam adımlarla kurdu. Marvel evreninde canlandırdığı MJ karakteriyle küresel çapta şöhrete ulaşan oyuncu, Euphoriadaki Rue Bennett performansıyla da iki kez Emmy kazanarak yeteneğini kanıtladı.

Bir yandan Dune gibi büyük bütçeli yapımlarda yer alırken diğer yandan Malcolm & Marie ve Challengers gibi daha karakter odaklı projeleri tercih eden Zendaya, yalnızca gişe filmlerine yaslanmadan kendi oyunculuk alanını yaratmayı başardı. 

Her projenin temasını galalardaki kıyafetlerine taşıyan Zendaya, Dune döneminde bilimkurgu evreninden çıkmış gibi görünen metalik tasarımlar, Challengers döneminde ise tenis detaylarıyla dolu görünümler tercih etmişti. Kısacası Zendaya’nın yeni bir projesi yalnızca sinema ya da televizyon gündemi değil, başlı başına bir moda dönemi anlamına geliyor.

Fakat yıldız oyuncunun 2026 takvimine baktığımızda kıyafetlerinden önce konuşmamız gereken çok daha büyük bir mesele var: Zendaya’nın aynı yıl içerisinde yer aldığı projelerin sayısı!

Projeleriyle gündemden düşmeyen Zendaya, bu kez saçlarını kısacık kestirerek bambaşka bir görünüme kavuştu.

Projeleriyle gündemden düşmeyen Zendaya, bu kez saçlarını kısacık kestirerek bambaşka bir görünüme kavuştu.

Kırmızı halıda beline kadar uzanan saçlardan iddialı peruklara, sarı tonlardan heykelsi topuzlara kadar sayısız model deneyen Zendaya, bu kez geçici bir değişiklikle yetinmedi. Ünlü yıldız, doğal saçlarını kestirerek bob ve pixie modellerinin arasında kalan “bixie” görünümüne geçti.

Zendaya, Paris Moda Haftası’ndaki Louis Vuitton defilesinde saçlarını doğal bukleleri ve yana doğru uzanan kakülleriyle kullanarak yeni döneminin en beğenilen görünümlerinden birine imza attı. Farklı etkinliklerde ıslak görünümlü, dümdüz ya da daha hacimli şekillendirdiği aynı kesimle karşımıza çıkan oyuncu, tek bir saç modeliyle bile kaç farklı Zendaya yaratabileceğini gösterdi.

Uzun saçlarıyla görmeye alıştığımız yıldızın kısacık saçlı son hali, yüz hatlarını ve güçlü çene yapısını daha da ön plana çıkardı. Kimi hayranları uzun saçlarını özlediğini söylese de Zendaya’nın yeni imajı kısa sürede 2026’nın en çok konuşulan görünümlerinden biri haline geldi.

twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın