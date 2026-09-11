Zendaya Radikal Bir Kararla İmaj Değiştirdi: Uzun Saçlarından Eser Kalmadı!
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Hollywood’un son yıllardaki en güçlü isimlerinden Zendaya, 2026’yı kelimenin tam anlamıyla kendi yılına çevirdi. The Drama, Euphoria, The Odyssey ve Spider-Man: Brand New Day ile peş peşe izleyici karşısına çıkan yıldız oyuncu, aralık ayında vizyona girecek Dune: Part Three için de geri sayıma başladı. Yoğun proje takvimiyle sinema ve televizyon dünyasını domine eden Zendaya, bu kez kariyeriyle değil radikal imaj değişikliğiyle gündemde. Uzun saçlarını kestirerek yepyeni bir görünüme kavuşan oyuncunun son hali, hayranlarını ikiye böldü. Gelin, Zendaya’nın projelerle dolu yılına ve çok konuşulan kısa saçlarına birlikte bakalım.
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Henüz 29 yaşında olmasına rağmen Hollywood’un en güçlü yıldızlarından biri haline gelen Zendaya, 2026 yılında hem beyazperdeyi hem de televizyon ekranlarını adeta ele geçirdi.
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Projeleriyle gündemden düşmeyen Zendaya, bu kez saçlarını kısacık kestirerek bambaşka bir görünüme kavuştu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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