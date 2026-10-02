article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
İstanbul'da Bu Hafta Sonu Kaçırmamanız Gereken Konserler: 3 - 4 Ekim Günleri Müziğe Doyamayacaksınız!

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Kaçırmamanız Gereken Konserler: 3 - 4 Ekim Günleri Müziğe Doyamayacaksınız!

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
02.10.2026 - 18:33
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

İstanbul'da bu hafta sonu müziğin ritmine kapılmak, sevdiğiniz sanatçılarla buluşmak ve şehrin büyüleyici atmosferinde stres atmak istiyorsanız, sizin için en özel konser rotalarını belirledik. Hem Anadolu hem de Avrupa Yakası’nın ikonik mekanlarında, cazdan popa, rocktan klasik müziğe kadar geniş bir yelpazede performanslar sizi bekliyor. Sadece dinlemekle kalmayıp, şehrin kültürel dokusunu notalarla keşfedeceğiniz bir hafta sonu planına hazır mısınız? Peki, İstanbul'da bu hafta sonu hangi konserler var? Hangi sanatçılar sahnede olacak? 3 - 4 Ekim'de hangi mekanda, hangi tür müzik dinlenir?

UYARI: Bilet fiyatlarını öğrenmek, rezervasyon yaptırmak ve etkinliğin güncelliğini teyit etmek için resmi bilet satış platformlarını kontrol etmenizi öneririz. Bu içerik reklam amaçlı değil, müzikseverler için hazırlanmış bir tavsiye listesidir.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Pop Konserine Gidilir?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Pop Konserine Gidilir?

Amr Diab

  • Konser Yeri: Ataköy Marina Açık Hava Sahnesi / Arena

  • Tarih ve Başlama Saati: 3 Ekim Cumartesi, Saat 21:00 (Giriş: 19:00)

  • Konser ve Sanatçı Bilgisi: Arap pop müziğinin küresel ikonu ve sayısız uluslararası ödülün sahibi olan Amr Diab, uzun kariyerinin ilk Türkiye konseri için İstanbul'da sahne almaktadır. Akdeniz ritimlerini modern dans altyapılarıyla harmanlayan usta sanatçı, dev sahne prodüksiyonu ve dillerden düşmeyen dünya hitleriyle açık havada görkemli bir pop resitali sergileyecektir.

Hande Yener

  • Konser Yeri: Jolly Joker Kartal İstMarina

  • Tarih ve Başlama Saati: 3 Ekim Cumartesi, Saat 21:00

  • Konser ve Sanatçı Bilgisi: Türkçe pop müziği elektronik ve dans altyapılarıyla yenileyen öncü figürlerden Hande Yener, hit parçalarından oluşan geniş repertuvarıyla sahneye çıkmaktadır. Güçlü vokal performansını koreografiler ve yüksek tempolu düzenlemelerle birleştiren sanatçı, izleyicilerine ritmin kesilmediği bir pop şovu sunacaktır.

Serdar Ortaç

  • Konser Yeri: Jolly Joker Atakent Tema

  • Tarih ve Başlama Saati: 3 Ekim Cumartesi, Saat 21:00

  • Konser ve Sanatçı Bilgisi: 1990'lardan bu yana ürettiği hareketli şarkılarla popüler kültürün merkezinde yer alan Serdar Ortaç, nostaljik hitlerini batı yakasındaki dinleyicileriyle buluşturmaktadır. Şarkıcı, herkesin bildiği hareketli parçaları ve sahnedeki enerjik anlatımıyla hafta sonu için aralıksız bir dans ve eğlence atmosferi oluşturacaktır.

Bayhan

  • Konser Yeri: Galataport İstanbul Saat Kulesi Meydanı

  • Tarih ve Başlama Saati: 4 Ekim Pazar, Saat 21:00

  • Konser ve Sanatçı Bilgisi: Kendine has ses tonu ve son dönemde listelerde zirveye yerleşen pop-arabesk yorumlarıyla dikkat çeken Bayhan, Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında ücretsiz bir konser vermektedir. Sanatçı, Boğaz hattının tarihi dokusunda geniş halk kitlelerine hitap eden samimi ve yoğun duygulu bir performans sergileyecektir.

Kibariye & Hüsnü Şenlendirici

  • Konser Yeri: Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu

  • Tarih ve Başlama Saati: 4 Ekim Pazar, Saat 21:00

  • Konser ve Sanatçı Bilgisi: Türk popüler ve geleneksel müziğinin dev seslerinden Kibariye ile klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici, Harbiye için kurgulanan özel bir ortak sahnede bir araya gelmektedir. İkili, zengin orkestra eşliğinde hem içli baladları hem de tempolu melodileri kusursuz bir enstrümantal zenginlikle açık havaya taşıyacaktır.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Rap Konserine Gidilir?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Rap Konserine Gidilir?

Ceza

  • Konser Yeri: Galataport İstanbul Saat Kulesi Meydanı

  • Tarih ve Başlama Saati: 3 Ekim Cumartesi, Saat 21:00

  • Konser ve Sanatçı Bilgisi: Türkçe rap müziğin teknik ve lirik temel taşlarından Ceza, Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında açık alanda ücretsiz olarak sahne almaktadır. Usta rapçi, yüksek hızlı ritim akışı, keskin kafiyeleri ve yıllara meydan okuyan klasik parçalarıyla meydanı dolduran binlerce müziksevere ödünsüz bir hip-hop dersi verecektir.

Sefo

  • Konser Yeri: Paribu Vadi Açıkhava

  • Tarih ve Başlama Saati: 3 Ekim Cumartesi, Saat 21:00

  • Konser ve Sanatçı Bilgisi: Reggaeton ve trap motiflerini popüler müzik kalıplarıyla birleştirerek kitlesel başarı yakalayan Sefo, geniş açık hava prodüksiyonuyla sahnede yerini almaktadır. Sanatçı, dinamik orkestrası ve enerjik dans koreografileriyle genç dinleyicilerine yüksek tempolu modern bir rap şovu yaşatacaktır.

Sagopa Kajmer

  • Konser Yeri: Paribu Vadi Açıkhava

  • Tarih ve Başlama Saati: 4 Ekim Pazar, Saat 21:00

  • Konser ve Sanatçı Bilgisi: Derin felsefi söz yazımı ve melankolik melodik altyapılarıyla Türkçe rap tarihinde ayrı bir ekol oluşturan Sagopa Kajmer, vadinin açık hava amfisinde dinleyicileriyle buluşmaktadır. Sanatçı, canlı enstrüman düzenlemeleri eşliğinde kült diskografisinden derlediği şarkılarla katılımcılara duygusal yoğunluğu yüksek bir müzik akşamı sunacaktır.

JEFE

  • Konser Yeri: IF Performance Hall Beşiktaş

  • Tarih ve Başlama Saati: 4 Ekim Pazar, Saat 21:30

  • Konser ve Sanatçı Bilgisi: Yeni dönem yerli hip-hop sahnesinin yükselen figürlerinden JEFE, yeraltı kültürünün sert ve tavizsiz dinamiklerini Beşiktaş sahnesine taşımaktadır. Sanatçı, trap ve drill altyapılı parçalarıyla kulüp mekanındaki seyircilere yüksek sesli ve doğrudan bir sokak enerjisi hissettirecektir.

Çağrı Sinci

  • Konser Yeri: Dorock XL Kadıköy

  • Tarih ve Başlama Saati: 4 Ekim Pazar, Saat 21:45

  • Konser ve Sanatçı Bilgisi: Anlatı temelli söz yazımı ve geleneksel boom-bap estetiğini ödünsüz biçimde sürdüren Çağrı Sinci, Kadıköy dinleyicisine hitap eden bir canlı performans sergileyecektir. Sanatçı, toplumsal temaları işleyen lirikleri ve kemik ritimleriyle bağımsız hip-hop meraklılarına organik ve tavizsiz bir konser sunacaktır.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Rock Konserine Gidilir?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Rock Konserine Gidilir?

Leyla The Band

  • Konser Yeri: Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu

  • Tarih ve Başlama Saati: 4 Ekim Pazar, Saat 21:00

  • Konser ve Sanatçı Bilgisi: Ekran kültürünün kült yapımlarından doğarak bağımsız rock kulvarında geniş kitlelere ulaşan Leyla The Band, on yılı aşkın bir aranın ardından çıktığı geri dönüş turnesiyle Harbiye sahnesine konuk olmaktadır. Kolektif müzikal yapısı ve mizahi hüznü birleştiren grup, hafızalara kazınan indie-rock şarkılarını tarihi amfitiyatronun görkemli atmosferinde seslendirecektir.

Redd

  • Konser Yeri: JJ Arena (Ataşehir)

  • Tarih ve Başlama Saati: 3 Ekim Cumartesi, Saat 21:00

  • Konser ve Sanatçı Bilgisi: Entelektüel ve eleştirel söz yazımını melodik rock altyapılarıyla buluşturan Redd, Anadolu Yakası'nın modern kapalı konser alanında dinleyicileriyle buluşmaktadır. Geniş diskografisinden hazırladığı dinamik repertuvarla sahne alacak topluluk, güçlü enstrümantal pasajları ve yüksek sahne temposuyla eksiksiz bir rock icrası sunacaktır.

Yüksek Sadakat

  • Konser Yeri: IF Performance Hall Beşiktaş

  • Tarih ve Başlama Saati: 3 Ekim Cumartesi, Saat 21:30

  • Konser ve Sanatçı Bilgisi: Türk rock müziğinin temel taşlarından biri olan Yüksek Sadakat, klasikleşmiş baladlarını ve enerjik şarkılarını Beşiktaş'ın canlı kulüp ortamına taşımaktadır. Geleneksel ezgileri batı rock formlarıyla kaynaştıran ekip, vokal performansı ve seyirciyle kurduğu doğrudan etkileşimle dinamik bir gece vadetmektedir.

October Tide

  • Konser Yeri: The Wall Saloon & Performance (Kadıköy)

  • Tarih ve Başlama Saati: 3 Ekim Cumartesi, Saat 20:00

  • Konser ve Sanatçı Bilgisi: İsveç melodik death ve doom metal sahnesinin uluslararası alanda saygı gören temsilcisi October Tide, karanlık ve melankolik tınılarını Kadıköy yeraltı sahnesinde sergilemektedir. Ağır gitar riffleri ve derin melodik yapısıyla dikkat çeken topluluk, metal müzik tutkunlarına yoğun ve sert bir konser deneyimi yaşatacaktır.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Klasik Müzik Konseri Var mı?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Klasik Müzik Konseri Var mı?

Evgeny Grinko

  • Konser Yeri ve Başlama Saatleri:

  • - 3 Ekim Cumartesi, Saat 21:00 | HABİTAT Hilltown

  • - 4 Ekim Pazar, Saat 21:00 | Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi

  • Konser ve Sanatçı Bilgisi: Doğu Avrupa neoklasik ve minimalist piyano müziğinin popüler bestecisi Evgeny Grinko, geniş keman ve akordeon topluluğuyla İstanbul'un iki yakasında sahne almaktadır. Sinematik melodileri ve dokunaklı piyano motifleriyle bilinen sanatçı, dinleyicilerine dingin, zarif ve duygusal yoğunluğu yüksek bir klasik müzik şöleni sunacaktır.

Şamhal İsmail & String Quartet

  • Konser Yeri: All Saints Moda Kilisesi (Kadıköy)

  • Tarih ve Başlama Saati: 3 Ekim Cumartesi, Saat 18:45 ve Saat 20:15 (İki Ayrı Seans)

  • Konser ve Sanatçı Bilgisi: Besteci Şamhal İsmail ve yaylı çalgılar dörtlüsü, klasik batı müziği başyapıtlarını çağdaş armonilerle buluşturan özel bir oda müziği programı icra etmektedir. Tarihi kilisenin büyüleyici doğal akustiğinde gerçekleşecek konserde, İsmail'in yeni oda müziği bestelerinin prömiyeri de müzikseverlere sunulacaktır.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Elektronik Müzik Sahne'de Kimler Var?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Elektronik Müzik Sahne'de Kimler Var?

New Era of Technoballet

  • Konser Yeri: Zorlu PSM - %100 Studio

  • Tarih ve Başlama Saati: 3 Ekim Cumartesi, Saat 21:00

  • Konser ve Sanatçı Bilgisi: Canlı tekno ritimlerini klasik bale estetiği ve dijital görsel sanatlarla bir araya getiren Technoballet, çok disiplinli avangart bir sahne performansı sunmaktadır. Endüstriyel elektronik altyapılarla kusursuz koreografiyi harmanlayan yapım, izleyicilere ezber bozan ve ritim odaklı görsel-işitsel bir deneyim vadetmektedir.

Electro Sessions

  • Konser Yeri: Blind İstanbul (Asmalımescit)

  • Tarih ve Başlama Saati: 3 Ekim Cumartesi, Saat 21:00

  • Konser ve Sanatçı Bilgisi: Şehrin köklü dans müziği prodüktörlerini ve DJ'lerini buluşturan gece, ritmik house ve dinamik tekno tınılarını Asmalımescit'in kulüp ortamında buluşturmaktadır. Aralıksız bas yürüyüşleri ve akıcı set geçişleriyle kurgulanan performanslar, dans pistinde sabahın erken saatlerine kadar sürecek kesintisiz bir enerji yaratacaktır.

Oktober in Istanbul (Canlı Sahne ve DJ Performansları)

  • Konser Yeri: KüçükÇiftlik Park

  • Tarih ve Başlama Saati: 3 ve 4 Ekim Hafta Sonu, Saat 17:00'den itibaren

  • Konser ve Sanatçı Bilgisi: Sonbaharın gelişiyle açık hava festival konseptini müzikle buluşturan organizasyon, gün boyu süren yerli ve yabancı DJ setlerine ve elektronik canlı sahnelere ev sahipliği yapmaktadır. Şehrin merkezindeki dev açık alanda gerçekleşen etkinlik, tempolu dans altyapıları ve festival atmosferiyle hafta sonu boyunca aralıksız bir eğlence sağlamaktadır.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Alternatif Müzik Konserine Gidilir?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Alternatif Müzik Konserine Gidilir?

Maya Perest: 'Solo Piyano'

  • Konser Yeri: Zorlu PSM - touché by N Kolay

  • Tarih ve Başlama Saati: 3 Ekim Cumartesi, Saat 21:00

  • Konser ve Sanatçı Bilgisi: Bağımsız Türkçe alternatif müziğin özgün seslerinden Maya Perest, akustik piyanosu eşliğinde yalın ve şiirsel bir kulüp konseri vermektedir. Caz ve halk müziği etkilenimli alternatif bestelerini seslendirecek sanatçı, dokunaklı vokali ve masalsı şarkı sözleriyle izleyicilere dingin bir akşam yaşatacaktır.

Tuğkan

  • Konser Yeri: Muaf Kadıköy

  • Tarih ve Başlama Saati: 3 Ekim Cumartesi, Saat 21:30

  • Konser ve Sanatçı Bilgisi: Akustik gitar eşliğindeki içten şarkı yazımı ve kırılgan vokal tarzıyla geniş bir dinleyici kitlesi edinen Tuğkan, melankolik bestelerini Kadıköy sahnesine taşımaktadır. Sanatçı, dinleyicisiyle kurduğu sıcak iletişim ve duygusal şarkılarıyla alternatif pop kulvarında samimi bir konser atmosferi yaratacaktır.

Gülinler: 'Moda63 Ev Konseri'

  • Konser Yeri: Moda63 (Kadıköy)

  • Tarih ve Başlama Saati: 3 Ekim Cumartesi, Saat 19:00

  • Konser ve Sanatçı Bilgisi: Bağımsız müzik sahnesinin üretken ve teatral vokali Gülinler, kendine has şarkılarını ev konseri konseptinin butik ortamında dinleyicilerle paylaşmaktadır. Sınırlı sayıda katılımcıya açık olan bu dinleti, mizahi anlatılar ve deneysel akustik tınılarla bezeli ayrıcalıklı bir alternatif buluşma sunacaktır.

Ezginin Günlüğü

  • Konser Yeri: Kadıköy Sahne

  • Tarih ve Başlama Saati: 3 Ekim Cumartesi, Saat 21:30

  • Konser ve Sanatçı Bilgisi: Şiirsel şarkı sözleri ve sofistike akustik düzenlemeleriyle Türkiye'nin en uzun soluklu özgün-alternatif müzik topluluklarından Ezginin Günlüğü, Kadıköy'de sahne almaktadır. Kuşaktan kuşağa aktarılan zengin repertuvarını seslendirecek grup, edebiyatla müziğin iç içe geçtiği nostaljik ve sıcak bir dinleti yaşatacaktır.

Halil Sezai

  • Konser Yeri: Dorock XL Kadıköy

  • Tarih ve Başlama Saati: 3 Ekim Cumartesi, Saat 21:30

  • Konser ve Sanatçı Bilgisi: Tiyatro kökenli duygu yüklü yorumculuğu ve isyankâr aşk baladlarıyla alternatif rock-pop alanında kendine özgü bir yer edinen Halil Sezai, sahnede geniş şarkı kataloğunu seslendirecektir. Sanatçı, güçlü sahne aurası ve dinleyicilerle tek ses olduğu etkileyici performansıyla Kadıköy gecesinde temposu düşmeyen bir dinleti ortaya koyacaktır.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Caz Konserine Gidilir?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Caz Konserine Gidilir?

James Carter Piano Quartet: 'Coltrane: A Centennial Supreme'

  • Konser Yeri: Zorlu PSM - Turkcell Platinum Sahnesi

  • Tarih ve Başlama Saati: 3 Ekim Cumartesi, Saat 20:30

  • Konser ve Sanatçı Bilgisi: Çağdaş cazın en teknik ve vizyoner saksafoncularından James Carter, dörtlüsüyle caz devi John Coltrane'in 100. doğum yılına adanan özel besteleri icra etmektedir. Carter, virtüöz seviyesindeki bebop doğaçlamalarını manevi caz derinliğiyle birleştirerek festival takipçilerine üst düzey bir müzikal şölen sunacaktır.

Cochemea

  • Konser Yeri: Salon İKSV

  • Tarih ve Başlama Saati: 3 Ekim Cumartesi, Saat 22:00 (Kapı: 21:00)

  • Konser ve Sanatçı Bilgisi: Çok yönlü nefesli çalgılar ustası ve besteci Cochemea Gastelum, spiritüel cazı Afro-Latin perküsyonları ve funk tınılarıyla birleştirdiği özgün projesini sahneye koymaktadır. Kadim ritüel melodilerini modern caz doğaçlamalarıyla zenginleştiren müzisyen, Salon'un samimi atmosferinde hipnotik ve bedensel bir deneyim yaşatacaktır.

L'Antidote

  • Konser Yeri: ARTER - Karbon

  • Tarih ve Başlama Saati: 4 Ekim Pazar, Saat 17:30

  • Konser ve Sanatçı Bilgisi: Perküsyon ustası Bijan Chemirani, çellist Redi Hasa ve piyanist Rami Khalifé'nin güçlerini birleştirdiği L'Antidote, Akdeniz ve Doğu tınılarını çağdaş caz estetiğiyle harmanlamaktadır. Sanatçılar, müziğin sağaltıcı gücünü ortaya koyan rafine enstrümantal kompozisyonlarıyla çağdaş sanat mekanının akustiğinde dinleyicileri derin bir yolculuğa çıkaracaktır.

Sibel Köse: 'Vistula'dan Boğaz'a Uzanan Caz Köprüsü'

  • Konser Yeri: Beşiktaş Belediyesi Akatlar Kültür Merkezi

  • Tarih ve Başlama Saati: 4 Ekim Pazar, Saat 20:30

  • Konser ve Sanatçı Bilgisi: Türkiye'nin önde gelen caz vokalistlerinden Sibel Köse, Polonyalı piyanist Bogdan Hołownia ile iki ülkenin müzikal bağlarını kutlayan özel bir repertuvar sunmaktadır. Konser, vokal caz standartlarını Polonya ve Türk ezgilerinin incelikli armonileriyle buluşturarak dinleyicilere zarif bir dinleti yaşatacaktır.

JAmZZ Sessions

  • Konser Yeri: Saint Benoît Fransız Lisesi Silüet Salonu

  • Tarih ve Başlama Saati: 4 Ekim Pazar, Saat 15:00

  • Konser ve Sanatçı Bilgisi: Akbank Caz Festivali'nin genç yetenekleri destekleme vizyonuyla düzenlenen JAmZZ atölyelerinde yetişen müzisyenler, yeteneklerini kolektif bir sahnede sergilemektedir. Katılımın ücretsiz olduğu bu etkinlik, doğaçlama dinamizmini ve yeni kuşak cazcıların taze enerjisini tarihi salonun akustiğinde dinleyicilerle buluşturacaktır.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Özgün Müzik, Halk Müziği ve Arabesk Müzik Konserleri Var?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Özgün Müzik, Halk Müziği ve Arabesk Müzik Konserleri Var?

Cengiz Özkan & Erdal Erzincan

  • Konser Yeri: Beşiktaş Tüpraş Stadyumu (Eski Açık Tribünü)

  • Tarih ve Başlama Saati: 3 Ekim Cumartesi, Saat 20:00

  • Konser ve Sanatçı Bilgisi: Anadolu nefeslerinin ve usta bağlama icrasının iki büyük temsilcisi Cengiz Özkan ve Erdal Erzincan, stadyum amfisinde tarihi nitelikte bir konser vermektedir. Binlerce dinleyicinin koro halinde kadim deyişlere eşlik edeceği bu dev buluşma, geleneksel halk ozanlığı mirasını modern arena ölçeğinde yankılandıracaktır.

Yavuz Bingöl: 'Efsun of Anatolia'

  • Konser Yeri: Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Tiyatro Salonu

  • Tarih ve Başlama Saati: 3 Ekim Cumartesi, Saat 20:00

  • Konser ve Sanatçı Bilgisi: Türk halk müziğinin tanınan sesi Yavuz Bingöl, senfonik ve akustik enstrümanların eşlik ettiği 'Efsun of Anatolia' başlıklı tematik projesiyle AKM sahnesinde yer almaktadır. Sanatçı, Anadolu'nun farklı bölgelerine ait zengin türkü mirasını modern ve rafine bir orkestrasyon anlayışıyla yeniden yorumlayacaktır.

Nevzat Ak

  • Konser Yeri: Hayal Kahvesi Aqua Florya

  • Tarih ve Başlama Saati: 3 Ekim Cumartesi, Saat 22:00

  • Konser ve Sanatçı Bilgisi: Karadeniz ve Anadolu türkülerini samimi sahne üslubuyla harmanlayan Nevzat Ak, Marmara kıyısındaki sahnede dinleyicilerine otantik bir halk müziği dinletisi sunmaktadır. Sanatçı, geleneksel telli çalgıların eşlik ettiği zengin türkü repertuvarıyla müzikseverleri geçmişin sıcak halk ezgilerine doğru bir yolculuğa çıkaracaktır.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın