Upuzun Saçlarına Tek Hamlede Veda Etti: Demet Özdemir Radikal Bir Kararla Saçlarını Kısacık Kestirdi!
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Kariyerine dansçı olarak başlayıp Türkiye’nin en popüler kadın oyuncularından birine dönüşen Demet Özdemir, bu kez rol aldığı projelerle değil radikal imaj değişikliğiyle gündemde. Yıllardır koyu renkli, upuzun saçlarıyla görmeye alıştığımız güzel oyuncu, sonunda o makası vurdurdu! Daha önce küt saçlı bir peruk deneyerek “Belki bir gün” notunu düşen Özdemir, bu kez saçlarını gerçekten çene hizasında kestirdi. Yeni görünümünü havuz başından paylaştığı ıslak saçlı pozlarla sergileyen oyuncunun son hali, takipçilerini ikiye böldü. Gelin, Demet Özdemir’in kariyerine ve çok konuşulan yeni imajına birlikte bakalım.
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Kariyerine dansçı olarak başlayan Demet Özdemir, yıllar içerisinde romantik komedilerin aranan yüzünden ekranların en güçlü kadın başrollerinden birine dönüştü.
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Son olarak Çağatay Ulusoy’la başrolünü paylaştığı Eşref Rüya ile izleyici karşısına çıkan Demet Özdemir, kariyerinin en yoğun dönemlerinden birini geçiriyor.
Demet Özdemir, yıllardır kullandığı upuzun saçlarından tek hamlede vazgeçerek imajını baştan aşağı değiştirdi!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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