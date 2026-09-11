Upuzun Saçlarına Tek Hamlede Veda Etti: Demet Özdemir Radikal Bir Kararla Saçlarını Kısacık Kestirdi!

Demet Özdemir’i oyuncu olarak tanımadan önce Bengü’nün dans ekibinde ve Mustafa Sandal’ın “Ateş Et ve Unut” klibinde izlemiştik. Dansçılığın ardından oyunculuk eğitimi alan Özdemir, 2013 yılında yayımlanan Sana Bir Sır Vereceğim dizisindeki Aylin karakteriyle kamera karşısına geçti.

Çilek Kokusu'nda Yusuf Çim’le başrolü paylaşan Özdemir, kısa sürede yaz dizilerinin en sevilen kadın oyuncularından biri haline geldi.

No: 309 ve Erkenci Kuş'la romantik komedi türündeki başarısını sürdüren Demet Özdemir, özellikle Can Yaman’la başrolünü paylaştığı Erkenci Kuş sayesinde Türkiye sınırlarını aşan bir popülerliğe ulaştı. Sanem karakteriyle İtalya, İspanya ve Güney Amerika başta olmak üzere pek çok ülkede geniş bir hayran kitlesi edindi.

Bir süre sonra romantik komedilerin dışına çıkarak daha ağır rollere yönelen Özdemir, Doğduğun Ev Kaderindir ve Adım Farah dizilerindeki performanslarıyla dram türünde de iddialı olduğunu gösterdi. Netflix’te yayımlanan Aşk Taktikleri filmleri ise uluslararası popülerliğini daha da artırdı.

Yani Demet Özdemir’in dansçı olarak adım attığı sektörde bugün hem televizyonun hem dijital platformların en çok konuşulan kadın yıldızlarından biri haline gelmesi kesinlikle tesadüf değil.