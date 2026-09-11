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Upuzun Saçlarına Tek Hamlede Veda Etti: Demet Özdemir Radikal Bir Kararla Saçlarını Kısacık Kestirdi!

Upuzun Saçlarına Tek Hamlede Veda Etti: Demet Özdemir Radikal Bir Kararla Saçlarını Kısacık Kestirdi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
11.09.2026 - 17:43
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Kariyerine dansçı olarak başlayıp Türkiye’nin en popüler kadın oyuncularından birine dönüşen Demet Özdemir, bu kez rol aldığı projelerle değil radikal imaj değişikliğiyle gündemde. Yıllardır koyu renkli, upuzun saçlarıyla görmeye alıştığımız güzel oyuncu, sonunda o makası vurdurdu! Daha önce küt saçlı bir peruk deneyerek “Belki bir gün” notunu düşen Özdemir, bu kez saçlarını gerçekten çene hizasında kestirdi. Yeni görünümünü havuz başından paylaştığı ıslak saçlı pozlarla sergileyen oyuncunun son hali, takipçilerini ikiye böldü. Gelin, Demet Özdemir’in kariyerine ve çok konuşulan yeni imajına birlikte bakalım.

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Kariyerine dansçı olarak başlayan Demet Özdemir, yıllar içerisinde romantik komedilerin aranan yüzünden ekranların en güçlü kadın başrollerinden birine dönüştü.

Kariyerine dansçı olarak başlayan Demet Özdemir, yıllar içerisinde romantik komedilerin aranan yüzünden ekranların en güçlü kadın başrollerinden birine dönüştü.

Demet Özdemir’i oyuncu olarak tanımadan önce Bengü’nün dans ekibinde ve Mustafa Sandal’ın “Ateş Et ve Unut” klibinde izlemiştik. Dansçılığın ardından oyunculuk eğitimi alan Özdemir, 2013 yılında yayımlanan Sana Bir Sır Vereceğim dizisindeki Aylin karakteriyle kamera karşısına geçti.

Çilek Kokusu'nda Yusuf Çim’le başrolü paylaşan Özdemir, kısa sürede yaz dizilerinin en sevilen kadın oyuncularından biri haline geldi.

No: 309 ve Erkenci Kuş'la romantik komedi türündeki başarısını sürdüren Demet Özdemir, özellikle Can Yaman’la başrolünü paylaştığı Erkenci Kuş sayesinde Türkiye sınırlarını aşan bir popülerliğe ulaştı. Sanem karakteriyle İtalya, İspanya ve Güney Amerika başta olmak üzere pek çok ülkede geniş bir hayran kitlesi edindi.

Bir süre sonra romantik komedilerin dışına çıkarak daha ağır rollere yönelen Özdemir, Doğduğun Ev Kaderindir ve Adım Farah dizilerindeki performanslarıyla dram türünde de iddialı olduğunu gösterdi. Netflix’te yayımlanan Aşk Taktikleri filmleri ise uluslararası popülerliğini daha da artırdı.

Yani Demet Özdemir’in dansçı olarak adım attığı sektörde bugün hem televizyonun hem dijital platformların en çok konuşulan kadın yıldızlarından biri haline gelmesi kesinlikle tesadüf değil.

Son olarak Çağatay Ulusoy’la başrolünü paylaştığı Eşref Rüya ile izleyici karşısına çıkan Demet Özdemir, kariyerinin en yoğun dönemlerinden birini geçiriyor.

Son olarak Çağatay Ulusoy’la başrolünü paylaştığı Eşref Rüya ile izleyici karşısına çıkan Demet Özdemir, kariyerinin en yoğun dönemlerinden birini geçiriyor.

Demet ÖzdemirEşref Rüya'nın yanı sıra Ferit Karahan’ın yönetmenliğini üstlendiği Cinlerin Düğünü filmiyle de sinema kariyerine farklı bir sayfa ekledi. İlker Kaleli’yle başrolü paylaşan oyuncu, romantik komedi ve televizyon dramlarının ardından bu kez festival yolculuğuna çıkan bir sinema filmiyle izleyici karşısına geçti.

Oyunculuğunun yanı sıra güzelliği ve stiliyle de sık sık gündeme gelen Demet Özdemir, yıllar içerisinde pek çok farklı görünüm denedi. Saç rengini zaman zaman açtırdı, kakül kestirdi, katlı modeller kullandı ancak uzun ve hacimli saçlarından kolay kolay vazgeçmedi.

Hatta Demet Özdemir’in koyu renkli, göğüs hizasının çok daha altına kadar uzanan saçları zamanla onunla özdeşleşen detaylardan biri haline gelmişti. Ünlü oyuncu geçtiğimiz yıl küt ve kaküllü bir perukla kamera karşısına geçip “Belki bir gün” notunu düşerek kısa saç fikrinin sinyalini vermişti.

Demet Özdemir, yıllardır kullandığı upuzun saçlarından tek hamlede vazgeçerek imajını baştan aşağı değiştirdi!

Demet Özdemir, yıllardır kullandığı upuzun saçlarından tek hamlede vazgeçerek imajını baştan aşağı değiştirdi!

Ünlü oyuncu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla saçlarını kısacık kestirdiğini takipçilerine gösterdi. Daha birkaç gün öncesine kadar göğüs hizasının altına uzanan saçlarıyla poz veren Özdemir’in yeni görüntüsü, takipçilerini hazırlıksız yakaladı.

Saçlarını çene hizasına yaklaşan keskin bir küt modelde kestiren Demet Özdemir, yeni görünümünü ıslak saçlarıyla verdiği yakın plan pozla sergiledi. Yüzüne düşen kısa tutamları ve doğal makyajıyla kamera karşısına geçen oyuncunun paylaşımı, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi.

Yıllardır uzun saçlarıyla görmeye alıştığımız Özdemir’in böylesine radikal bir kesimi tercih etmesi, değişimi daha da çarpıcı hale getirdi. Uzun ve romantik saç görünümünün yerini çok daha keskin, modern ve iddialı bir küt kesim aldı.

Demet Özdemir’in yeni saç modeli yüz hatlarını daha fazla ön plana çıkarırken ünlü oyuncuya bambaşka bir hava kattı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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