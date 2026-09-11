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Ünlü Şarkıcı Nev Entübe Edildi! Sağlık Durumuyla İlgili Yeni Açıklama Geldi

Ünlü Şarkıcı Nev Entübe Edildi! Sağlık Durumuyla İlgili Yeni Açıklama Geldi

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
11.09.2026 - 19:17
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Ünlü şarkıcı Nev'den gelen haber sevenlerini endişelendirdi. Bilinç kaybı yaşamasının ardından hastaneye kaldırılan 57 yaşındaki sanatçının entübe edildiği ve yapılan tetkiklerde çoklu organ yetmezliği tespit edildiği açıklandı. Nev'in menajeri İlker Ercan, sanatçının yoğun bakımdaki son durumuyla ilgili yeni bilgileri paylaştı.

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Ünlü şarkıcı Nev'in entübe edildiği ortaya çıktı.

Ünlü şarkıcı Nev'in entübe edildiği ortaya çıktı.

Ünlü şarkıcı Nev'in sağlık durumuyla ilgili yeni bir açıklama yapıldı. Sanatçının sosyal medya hesabından menajeri İlker Ercan imzasıyla yapılan açıklamada, son günlerde dolaşıma giren iddiaların ardından kamuoyunun doğru bilgilendirilmek istendiği belirtildi. Açıklamaya göre 57 yaşındaki Nev, 3 Eylül'de bilinç kaybı yaşamasının ardından hastanenin acil servisine getirildi. İlk müdahalenin ardından entübe edilen Nev'in gerekli tetkik ve tedavilerine başlandı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda sanatçıda çoklu organ yetmezliği tespit edildi. Bunun üzerine Nev, yoğun bakım ünitesinde takibe alındı.

Sanatçının son durumuna ilişkin açıklamada ise önemli bir gelişme paylaşıldı. Nev'in entübe sürecinden başarıyla çıkarıldığı bildirildi. Sanatçının tedavi ve takibinin ise yoğun bakım ünitesinde devam ettiği belirtildi. Menajeri İlker Ercan tarafından yapılan açıklamayla birlikte, sosyal medyada Nev'in sağlık durumuna ilişkin dolaşan doğrulanmamış bilgilere karşı da kamuoyunun resmi açıklamaları dikkate alması istendi.

İşte Nev'in sağlık durumuna dair menajerinin açıklamaları:

İşte Nev'in sağlık durumuna dair menajerinin açıklamaları:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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