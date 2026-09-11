Ünlü Şarkıcı Nev Entübe Edildi! Sağlık Durumuyla İlgili Yeni Açıklama Geldi
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Ünlü şarkıcı Nev'den gelen haber sevenlerini endişelendirdi. Bilinç kaybı yaşamasının ardından hastaneye kaldırılan 57 yaşındaki sanatçının entübe edildiği ve yapılan tetkiklerde çoklu organ yetmezliği tespit edildiği açıklandı. Nev'in menajeri İlker Ercan, sanatçının yoğun bakımdaki son durumuyla ilgili yeni bilgileri paylaştı.
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Ünlü şarkıcı Nev'in entübe edildiği ortaya çıktı.
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İşte Nev'in sağlık durumuna dair menajerinin açıklamaları:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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