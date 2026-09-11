Ünlü Şarkıcı Nev Entübe Edildi! Sağlık Durumuyla İlgili Yeni Açıklama Geldi

Ünlü şarkıcı Nev'in sağlık durumuyla ilgili yeni bir açıklama yapıldı. Sanatçının sosyal medya hesabından menajeri İlker Ercan imzasıyla yapılan açıklamada, son günlerde dolaşıma giren iddiaların ardından kamuoyunun doğru bilgilendirilmek istendiği belirtildi. Açıklamaya göre 57 yaşındaki Nev, 3 Eylül'de bilinç kaybı yaşamasının ardından hastanenin acil servisine getirildi. İlk müdahalenin ardından entübe edilen Nev'in gerekli tetkik ve tedavilerine başlandı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda sanatçıda çoklu organ yetmezliği tespit edildi. Bunun üzerine Nev, yoğun bakım ünitesinde takibe alındı.

Sanatçının son durumuna ilişkin açıklamada ise önemli bir gelişme paylaşıldı. Nev'in entübe sürecinden başarıyla çıkarıldığı bildirildi. Sanatçının tedavi ve takibinin ise yoğun bakım ünitesinde devam ettiği belirtildi. Menajeri İlker Ercan tarafından yapılan açıklamayla birlikte, sosyal medyada Nev'in sağlık durumuna ilişkin dolaşan doğrulanmamış bilgilere karşı da kamuoyunun resmi açıklamaları dikkate alması istendi.