Saç Kesimi Değil Estetik! Bir Berber Yaptığı Saç Kesimiyle Müşterisini 10 Yaş Gençleştirdi

Sosyal medyada son dönemin en gözde video trendlerinden biri, berberlerin müşterilerine adeta yıllar kazandıran saç kesimleri. Eskiden saç kesim, sadece o dönemin trendlerine göre belirleniyordu. Artık profesyonel berberler, kişinin kafa ve yüz yapısına göre oan en uygun saçı keserek neredeyse estetik yaptırmış gibi bir dönüşüm sağlıyor. Uzamış saçları ve gür sakallarıyla berber koltuğuna oturan müşteriler, birkaç dakika içinde bambaşka birine dönüşüyor.

Bu trende katılan bir berber de müşterisinin '10 yılımı geri ver' isteğini gerçeğe dönüştürdü. Seyrek, uzun saçları ve gür sakalıyla koltuğa oturan müşteri, hem genç hem de daha özenli bir görünüme kavuştu.

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