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Saç Kesimi Değil Estetik! Bir Berber Yaptığı Saç Kesimiyle Müşterisini 10 Yaş Gençleştirdi

Saç Kesimi Değil Estetik! Bir Berber Yaptığı Saç Kesimiyle Müşterisini 10 Yaş Gençleştirdi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
12.09.2026 - 18:29

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Sosyal medyada son dönemin en gözde video trendlerinden biri, berberlerin müşterilerine adeta yıllar kazandıran saç kesimleri. Eskiden saç kesim, sadece o dönemin trendlerine göre belirleniyordu. Artık profesyonel berberler, kişinin kafa ve yüz yapısına göre oan en uygun saçı keserek neredeyse estetik yaptırmış gibi bir dönüşüm sağlıyor. Uzamış saçları ve gür sakallarıyla berber koltuğuna oturan müşteriler, birkaç dakika içinde bambaşka birine dönüşüyor. 

Bu trende katılan bir berber de müşterisinin '10 yılımı geri ver' isteğini gerçeğe dönüştürdü. Seyrek, uzun saçları ve gür sakalıyla koltuğa oturan müşteri, hem genç hem de daha özenli bir görünüme kavuştu. 

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Peki, kendi anatomimize göre doğru saç kesimini nasıl buluruz?

Peki, kendi anatomimize göre doğru saç kesimini nasıl buluruz?

Yeni nesil berberler bir modele karar verirken sadece o an trend olan kesime değil, kişinin yüz hatlarına, kafa yapısına ve saç dokusuna bakıyor. Oval yüz hatları hemen her modeli kaldırırken, köşeli ya da yuvarlak yüzlerde tepesi hacimli, yanları kısa tutulan fade kesimler yüzü daha dengeli gösteriyor. Kafatası şekli de en az yüz kadar belirleyici. Tepesi düz olan kafalarda üstte hacim bırakılırken, arkası çıkık kafalarda bu bölge daha kısa tutularak orantı sağlanıyor.

Saçın, düz, dalgalı ya da kıvırcık olması da hangi modelin daha uzun süre şeklini koruyacağını belirliyor. Kendi anatomine uygun modeli bulmanın en pratik yolu, berbere gitmeden önce yüzünün şeklini ve saçının dokusunu net şekilde tanımlayıp günlük hayatta da kolayca kullanabileceğin saç stiline karar vermek. Böylece kuaförler de daha isabetli bir öneri sunabiliyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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