onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Türkiye'yi Gezen Bir Turist İlk Berber Deneyimini Paylaştı: "En İyi Saç Kesimimdi"

Türkiye'yi Gezen Bir Turist İlk Berber Deneyimini Paylaştı: "En İyi Saç Kesimimdi"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
21.09.2025 - 12:43

İçerik Devam Ediyor

Bildiğiniz üzere ülkemizin her bir köşesi, her mevsim turistleri ağırlıyor. Türkiye’ye gelen turistler, sadece tarihi ve doğal güzellikleriyle değil, günlük yaşamın küçük detaylarıyla da farklı deneyimler yaşıyor. Özellikle son yıllarda geleneksel Türk hamamı ve berberlerde saç-sakal tıraşı sonrası yapılan yüz masajı ve kolonya ikramı da oldukça ilgi çekiyor. Bu gibi sıradan görünen ama aslında köklü bir geleneği olan ritüeller, turistlerin Türkiye’deki yaşamı daha yakından tanımasına ve unutulmaz anılarla dönmesine vesile oluyor.

Türkiye'ye gelen bir turist, yaşadığı berber deneyimini paylaştı. Saç kesimini ve hizmeti çok beğenen turist, 'En iyi saç kesimimdi' dedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

"Artık dünyanın dört bir yanından insanlar buraya gelecek"

"Artık dünyanın dört bir yanından insanlar buraya gelecek"

Türkiye’de berber deneyimi, turistler için oldukça ilginç ve farklı bir kültürel ayrıntı oluyor. Berberlerde yalnızca saç ya da sakal kesimi yapılmıyor. Köpükle tıraş, sıcak havlu uygulaması, enseye kolonya sürülmesi, ağda, hatta bazen ateşle kulak tüyü alma gibi yöntemler de sunuluyor. Bu geleneksel detaylar, turistlere sıradan bir bakımın ötesinde samimi ve yerel bir atmosfer yaşatıyor. Berber koltuğunda sohbet, ikram edilen çay ve içten tavırlarla birleşince, bu deneyim birçok ziyaretçinin aklında Türkiye’ye dair en keyifli hatıralardan biri olarak kalıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın