Laos'a Giden Bir Kadın İlk Kez Beyaz Tenli Biriyle Karşılaşan Çocukların Panikle Kaçıştığı Anları Paylaştı

Bugün tek bir tuşla dünyanın öbür ucundaki bir insanla gerçek zamanlı olarak görüşebiliyoruz. Fakat dünyada hala dış dünyadan habersiz, izole şekilde yaşayan milletler var. Modern teknolojiden, şehir yaşamından ve küresel gelişmelerden tamamen uzak olan bu halklar, binlerce yıldır kendi kültürlerini, dillerini ve yaşam tarzlarını koruyarak varlıklarını devam ettiriyor. Dış dünyayla temas kurmayı genel olarak tehlike olarak görüyorlar.
Laos'u gezen Avrupalı bir kadın, bir ilkokulu ziyaret etti. Fakat çocuklardan hiç beklemedikleri bir tepki gelince ne yapacağını şaşırdı.
Buradan izleyebilirsiniz;
"Laos'taki bir köyü yanlışlıkla travmatize etmek."
👇
