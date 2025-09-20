onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Laos'a Giden Bir Kadın İlk Kez Beyaz Tenli Biriyle Karşılaşan Çocukların Panikle Kaçıştığı Anları Paylaştı

Laos'a Giden Bir Kadın İlk Kez Beyaz Tenli Biriyle Karşılaşan Çocukların Panikle Kaçıştığı Anları Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
20.09.2025 - 21:41

İçerik Devam Ediyor

Bugün tek bir tuşla dünyanın öbür ucundaki bir insanla gerçek zamanlı olarak görüşebiliyoruz. Fakat dünyada hala dış dünyadan habersiz, izole şekilde yaşayan milletler var. Modern teknolojiden, şehir yaşamından ve küresel gelişmelerden tamamen uzak olan bu halklar, binlerce yıldır kendi kültürlerini, dillerini ve yaşam tarzlarını koruyarak varlıklarını devam ettiriyor. Dış dünyayla temas kurmayı genel olarak tehlike olarak görüyorlar.

Laos'u gezen Avrupalı bir kadın, bir ilkokulu ziyaret etti. Fakat çocuklardan hiç beklemedikleri bir tepki gelince ne yapacağını şaşırdı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

"Laos'taki bir köyü yanlışlıkla travmatize etmek."

"Laos'taki bir köyü yanlışlıkla travmatize etmek."

Kadını gören çocuklar bir anda koşarak uzaklaşmaya başladı. Sınıflara saklanan çocuklardan bazıları gözyaşlarını tutamadı. Videonun viral olmasının ardından pek çok kişi kadına tepki gösterdi. Çocuklar korktuğu halde üstlerini gittiğini söyleyen kullanıcılar, bunu gülerek paylaşmasını da doğru bulmadı. Çocukların kendisini dışardan gelen bir doktor zannettikleri için korkmuş olabileceklerini söyleyenler de oldu. Kadın videosunu 'Laos'taki bir köyü yanlışlıkla travmatize etmek.' notuyla paylaştı.

👇

👇
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın