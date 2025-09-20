onedio
Almanya'da Öğretmenlik Yapan Bir Kadın Türkiye'de ve Almanya'da Öğretmenliği Kıyasladı

Almanya'da Öğretmenlik Yapan Bir Kadın Türkiye'de ve Almanya'da Öğretmenliği Kıyasladı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
20.09.2025 - 20:17

Öğretmenlik, toplumun geleceğini şekillendiren, bilgi ve değerleri nesiller boyunca aktaran kutsal bir meslek. Bir öğretmen, sadece ders anlatmaz, aynı zamanda öğrencilerin karakterini, merak duygusunu ve hayata bakışını da şekillendirir. Ancak ne yazık ki ülkemizde öğretmenler, bu büyük sorumluluk ve emeklerine rağmen çoğu zaman hak ettikleri değeri görüyor. Atanma problemi ile başlayan eksikler, sistemin her alanında kendini gösteriyor.

Hem Almanya'da hem Türkiye'de öğretmenlik yapan bir kadın, iki ülkedeki sistemi kıyasladı. 'Ben neden kendi ülkemde kendi milletimin çocuklarını eğitebilecekken, yurt dışında öğretmenlik yapmak zorunda kaldım?' diyen öğretmenin söyledikleri özellikle öğretmenleri ve öğretmen adaylarını düşündürdü.

Kaynak: https://www.instagram.com/elifre1mann/
Buradan izleyebilirsiniz;

"Neden insanı değil, sistemi öncelemek zorunda hissediyoruz?" "Neden eğitimde verim değil meşguliyet, motivasyon yerine baskı üretiyoruz?"

"Neden insanı değil, sistemi öncelemek zorunda hissediyoruz?" "Neden eğitimde verim değil meşguliyet, motivasyon yerine baskı üretiyoruz?"

'Neden insanı değil, sistemi öncelemek zorunda hissediyoruz?' diyen öğretmen, eğitimde verim değil meşguliyet, motivasyon yerine baskı ürettiğimizi belirtti. 

Öğretmenlerin maddi ve manevi anlamda yeterince desteklenmemeleri, toplumdaki saygınlıklarının bazen yeterince takdir edilmemesi, bu kutsal mesleğin öneminin göz ardı edildiğini gösteriyor. Oysa güçlü bir toplum, değer verilen ve desteklenen öğretmenlerle mümkün. Onlara hak ettikleri saygı ve değeri vermek, geleceğe yapılan en önemli yatırımdır.

Buradan izleyebilirsiniz;

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
minerva

Yurtdışına gidip böyle kıyas videosu çekenler iyi bir tercih yaptığına öncelikle kendilerini ikna etmeye mi çalışıyorlar acaba? Çünkü bu hastalıklı bir durum... Devamını Gör