Paris'in Meşhur Hırsızları ve Dolandırıcıları ile Mücadele Eden Adamı İzlerken İçinizin Yapları Eriyecek

Paris son dönemde yan kesicilik ve dolandırıcılık gibi konularla sık gündeme geliyor bildiğiniz üzere. Özellikle turistlerin yoğun olduğu bölgelerde, Eyfel Kulesi, Louvre çevresi, Şanzelize, metro istasyonları gibi yerlerde , yankesicilik, çanta kapkaçları ve sahte imza kampanyaları oldukça yaygın. Ayrıca bazı dolandırıcılık yöntemleri de sık sık turistlerin paylaşımlarıyla gündem olıyor. Örneğin sokak oyunlarıyla para kaptırma ya da sahte taksi ve otel rezervasyonu gibi olaylar sıkça yaşanıyor.

'thekingtv' isimli sosyal medya kullanıcısı bu dolandırıcıları suçüstü yakalayarak sosyal medya hesabından paylaşılıyor. Pek çok dolandırıcıyı yakalayan adamın yaptıkları milyonlarca beğeni alıyor.