Paris'in Meşhur Hırsızları ve Dolandırıcıları ile Mücadele Eden Adamı İzlerken İçinizin Yapları Eriyecek

Paris'in Meşhur Hırsızları ve Dolandırıcıları ile Mücadele Eden Adamı İzlerken İçinizin Yapları Eriyecek

21.09.2025 - 12:08

Paris son dönemde yan kesicilik ve dolandırıcılık gibi konularla sık gündeme geliyor bildiğiniz üzere. Özellikle turistlerin yoğun olduğu bölgelerde, Eyfel Kulesi, Louvre çevresi, Şanzelize, metro istasyonları gibi yerlerde , yankesicilik, çanta kapkaçları ve sahte imza kampanyaları oldukça yaygın. Ayrıca bazı dolandırıcılık yöntemleri de sık sık turistlerin paylaşımlarıyla gündem olıyor. Örneğin sokak oyunlarıyla para kaptırma ya da sahte taksi ve otel rezervasyonu gibi olaylar sıkça yaşanıyor.

'thekingtv' isimli sosyal medya kullanıcısı bu dolandırıcıları suçüstü yakalayarak sosyal medya hesabından paylaşılıyor. Pek çok dolandırıcıyı yakalayan adamın yaptıkları milyonlarca beğeni alıyor.

Yeni nesil kahraman.

Paris’e gelen turistler, artan hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karşı genellikle daha tedbirli davranıyor. Çantalarını önde taşımak, fermuarlarını kilitlemek, pahalı eşyaları açıkta göstermemek ve özellikle kalabalık noktalarda daha dikkatli olmak zorunda kalıyorlar. Birçok kişi pasaportunun fotokopisini yanında bulunduruyor, kayıp ihtimaline karşı sahte ya da “feda” cüzdan taşıyor ve ATM’lerde mümkünse bankaların içindeki makineleri tercih ediyor. Bu durumu farkeden bölge halkı da bu durumun önüne geçmeye çalışıyor.

twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

