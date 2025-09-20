onedio
"Yapay Zeka mı Kör Ben mi?": Görme Engelli Bir Kadın Yapay Zeka'dan Yardım İstedi Fakat Cevap Şaşırttı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
20.09.2025 - 18:12

Artık yapay zekayı hayatımızın hemen her alanında kullanıyoruz. Sağlık problemi yaşadığımızda teşhis etmek ya da neler yapabileceğimizi öğrenmekten elimizdeki malzemelere göre yemek tavsiyesi almaya kadar pek çok şey için yapay zekaya başvuruyoruz. Eğitimde öğrenme sürecini kolaylaştırıyor, iş dünyasında verimliliği artırıyor, günlük yaşamda ise zaman kazandırıyor. Genel olarak yapay zekaya işimizi kolaylaştırması için kullanıyor olsak da bu teknoloji bazıları için hayati bir öneme sahip.

Görme engelli bir kadın, elindeki ürünün ne olduğunu anlamak için yapay zekadan yardım istedi. Fakat yapay zeka verdiği yanıtla görme engelli kadını yanılttı.

Buradan izleyebilirsiniz;

"Yapay zeka mı kör ben mi?"

Elindeki makyaj sabitleyici spreyi yapay zekaya gösterip ne olduğunu soran kadına yapay zeka elindekinin deodorant olduğunu söyledi. Kadın, elindekinin ne olduğunu bildiği için yapay zekaya inanmadı. Özellikle tam tersine elindeki deodorant olsaydı ve yapay zeka yine yanlış bir bilgi verseydi neler yaşanabileceği konusu ise pek çok kişiyi endişelendirdi.

Pelin Yelda Göktepe
