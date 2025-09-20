"Yapay Zeka mı Kör Ben mi?": Görme Engelli Bir Kadın Yapay Zeka'dan Yardım İstedi Fakat Cevap Şaşırttı

Artık yapay zekayı hayatımızın hemen her alanında kullanıyoruz. Sağlık problemi yaşadığımızda teşhis etmek ya da neler yapabileceğimizi öğrenmekten elimizdeki malzemelere göre yemek tavsiyesi almaya kadar pek çok şey için yapay zekaya başvuruyoruz. Eğitimde öğrenme sürecini kolaylaştırıyor, iş dünyasında verimliliği artırıyor, günlük yaşamda ise zaman kazandırıyor. Genel olarak yapay zekaya işimizi kolaylaştırması için kullanıyor olsak da bu teknoloji bazıları için hayati bir öneme sahip.

Görme engelli bir kadın, elindeki ürünün ne olduğunu anlamak için yapay zekadan yardım istedi. Fakat yapay zeka verdiği yanıtla görme engelli kadını yanılttı.