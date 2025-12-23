onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Akasya Durağı'nda Partnerdiler: Ayça İnci, 39 Yaşında Vefat Eden Arda Öziri'yi Andı

Akasya Durağı'nda Partnerdiler: Ayça İnci, 39 Yaşında Vefat Eden Arda Öziri'yi Andı

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
23.12.2025 - 10:54

Akasya Durağı'nda Tolga karakteriyle izlediğimiz Arda Öziri, henüz 39 yaşındayken geçirdiği motosiklet kazası sonrasında vefat etmişti. Akasya Durağı'nda Öziri'nin partneri olan Ayça İnci, rol arkadaşı yıllar sonra konuk olduğu programda andı.

KAYNAK: Tatlı Röportajlar

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ayça İnci'nin 39 yaşında vefat eden Arda Öziri hakkındaki sözlerini buradan izleyebilirsiniz.

Akasya Durağı'nda tanıdığımız Arda Öziri, genç yaşta vefat eden ünlüler arasında.

Akasya Durağı'nda tanıdığımız Arda Öziri, genç yaşta vefat eden ünlüler arasında.

Akasya Durağı dizisinde Tolga karakteriyle izlediğimiz Arda Öziri, 2018 yılında geçirdiği motosiklet kazası sonrasında vefat etmişti. 39 yaşında hayata veda eden Öziri'nin zamansız ölümü sanat dünyasını yasa boğmuştu. Akasya DurağI'nda partneri Leyla'yı canlandıran Ayça İnci, Arda Öziri'nin vefatı hakkında konuşarak duyduğu üzüntüyü anlattı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın