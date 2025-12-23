Akasya Durağı'nda Partnerdiler: Ayça İnci, 39 Yaşında Vefat Eden Arda Öziri'yi Andı
Akasya Durağı'nda Tolga karakteriyle izlediğimiz Arda Öziri, henüz 39 yaşındayken geçirdiği motosiklet kazası sonrasında vefat etmişti. Akasya Durağı'nda Öziri'nin partneri olan Ayça İnci, rol arkadaşı yıllar sonra konuk olduğu programda andı.
KAYNAK: Tatlı Röportajlar
Ayça İnci'nin 39 yaşında vefat eden Arda Öziri hakkındaki sözlerini buradan izleyebilirsiniz.
Akasya Durağı'nda tanıdığımız Arda Öziri, genç yaşta vefat eden ünlüler arasında.
