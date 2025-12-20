onedio
Ortalık Kızışıyor: Uzak Şehir ve Taşacak Bu Deniz'in Reyting Rekabetinde Kazanan Belli Oldu

Esra Demirci
20.12.2025 - 15:18

Televizyonun halihazırda en çok izlenen iki yapımı Uzak Şehir ve Taşacak Bu Deniz. İki dizi de gün biricisi olmaya devam ederken bu defa haftalık reytingler için mücadele etmeye başladılar. Geçtiğimiz haftalarda Uzak Şehir'i sollayıp haftanın en yüksek reytingini alan Taşacak Bu Deniz, zirveyi Uzak Şehir'e bırakmıştı. Taşacak Bu Deniz bu hafta ne yaptı? Haftanın en çok izlenen dizisi Uzak Şehir mi yoksa Taşacak Bu Deniz mi oldu?

Taşacak Bu Deniz ve Uzak Şehir arasındaki reyting mücadelesi devam ediyor.

12 Aralık Cuma reytinglerinde gelmiş geçmiş en yüksek reyting oranını elde eden Taşacak Bu Deniz, dün akşam (19 Aralık Cuma) 1 puanlık bir düşüş yaşadı. Reytinglerde düşüş yaşamasına rağmen tek rakibi kendi özeti olmaya devam eden Taşacak Bu Deniz, Uzak Şehir'i haftalık reytinglerde geçme denemelerine devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda Uzak Şehir'i sollayarak zirveye oturan Taşacak Bu Deniz, bu hafta istediği liderliği kıl payıyla kaçırdı.

Taşacak Bu Deniz ve Uzak Şehir'in haftalık en çok izlenme yarışında kazanan belli oldu. Hangi dizi reytinglerde zirvede yer aldı?

Taşacak Bu Deniz, yeni bölümüyle 1 puanlık bir düşüş yaşadı. Uzak Şehir'e kıl payı farkla yenilen Taşacak Bu Deniz, AB ve ABC1 kategorilerinde en çok izlenen dizi olurken Uzak Şehir, TOTAL grubunda farkını ortaya koydu ve liderliği elden bırakmadı.

2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
