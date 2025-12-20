Ortalık Kızışıyor: Uzak Şehir ve Taşacak Bu Deniz'in Reyting Rekabetinde Kazanan Belli Oldu

Televizyonun halihazırda en çok izlenen iki yapımı Uzak Şehir ve Taşacak Bu Deniz. İki dizi de gün biricisi olmaya devam ederken bu defa haftalık reytingler için mücadele etmeye başladılar. Geçtiğimiz haftalarda Uzak Şehir'i sollayıp haftanın en yüksek reytingini alan Taşacak Bu Deniz, zirveyi Uzak Şehir'e bırakmıştı. Taşacak Bu Deniz bu hafta ne yaptı? Haftanın en çok izlenen dizisi Uzak Şehir mi yoksa Taşacak Bu Deniz mi oldu?