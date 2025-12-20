onedio
Demet Özdemir, Eşref Rüya'nın Bu Kadar Sevilmesinin Nedenini Açıkladı

Eşref Rüya
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
20.12.2025 - 13:44

Kanal D'nin sevilen dizisi Eşref Rüya'da Nisan karakterine hayat veren Demet Özdemir, konuk olduğu YouTube kanalında çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Demet Özdemir, Eşref Rüya dizisinin neden bu kadar sevildiğine dair düşüncelerini paylaştı.

KAYNAK: Ne Kadar Yer Yandı/ YouTube

Televizyonun fenomen dizisi Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir, çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Demet Özdemir, katıldığı YouTube kanalında hem özel hayatı hem de başrolünde yer aldığı Eşref Rüya'ya dair konuştu. Eşref Rüya'nın her hafta muazzam reytingler alması ve çok sevilmesi konusunda açıklamalarda bulunan Özdemir, diziye olan bu sevginin nedenini açıkladı.

İşte Demet Özdemir'in Eşref Rüya'nın sevilmesi hakkındaki açıklaması:

“Artık dizilerde aşklar çok hızlı başlıyor ve aynı hızla tüketiliyor. Bu dizide çocukluk aşkı olması ve kızın Rüya çıkması, eski zamanların imkansız aşklarını hatırlatıyor. Benim ve kadın seyircinin en çok tutunduğu noktalardan biri de bu.”

