Taşacak Bu Deniz'de Rol Alacağı İddia Edilen Öykü Gürman'dan Açıklama Geldi

Taşacak Bu Deniz'de Rol Alacağı İddia Edilen Öykü Gürman'dan Açıklama Geldi

Esra Demirci - TV Editörü
20.12.2025 - 12:50

TRT 1 ekranlarının ilgiyle izlenen dizisi Taşacak Bu Deniz'in kadrosuna daha önce Karadeniz dizisinde rol almış olan Öykü Gürman'ın dahil olacağı iddia edilmişti. Öykü Gürman'ın Taşacak Bu Deniz'de rol alıp almadığı merak edilirken Gürman'dan açıklama geldi.

İşte Öykü Gürman'ın Taşacak Bu Deniz açıklaması:

Ekranların sevilen Karadeniz dizisi Taşacak Bu Deniz hakkında ortaya atılan Öykü Gürman iddiasını duymuşsunuzdur.

Daha önce 'Sen Anlat Karadeniz' dizisinde Ulaş Tuna Astepe ile beraber rol alan Öykü Gürman'ın Taşacak Bu Deniz'de rol alması için fanlar resmen harekete geçmişti. Öykü Gürman, Taşacak Bu Deniz hakkında kendisine yazılan yorumları beğenmeye başlayınca iddiaların gerçek olduğuna dair soru işaretleri oluşmuştu. Bir radyo programına konuk olan Öykü Gürman, Taşacak Bu Deniz'de rol alacağı iddialarına 'Teşekkür ederim sevginize, ilginize ama böyle bir şey yok' dedi.

Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
