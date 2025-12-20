Taşacak Bu Deniz'de Rol Alacağı İddia Edilen Öykü Gürman'dan Açıklama Geldi

Daha önce 'Sen Anlat Karadeniz' dizisinde Ulaş Tuna Astepe ile beraber rol alan Öykü Gürman'ın Taşacak Bu Deniz'de rol alması için fanlar resmen harekete geçmişti. Öykü Gürman, Taşacak Bu Deniz hakkında kendisine yazılan yorumları beğenmeye başlayınca iddiaların gerçek olduğuna dair soru işaretleri oluşmuştu. Bir radyo programına konuk olan Öykü Gürman, Taşacak Bu Deniz'de rol alacağı iddialarına 'Teşekkür ederim sevginize, ilginize ama böyle bir şey yok' dedi.