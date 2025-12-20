Rapçi Norm Ender, NOW'ın İddialı Dizisine Konuk Oluyor
NOW, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruyla ünlü rapçi Norm Ender'in iddialı dizide konuk olarak rol alacağını açıkladı. Peki Norm Ender NOW'ın hangi dizisinde rol alacak?
Rapçi Norm Ender, NOW'ın sevilen dizisinin yeni bölümünde rol alıyor.
Ay Yapım imzalı Sahtekarlar, bu hafta Norm Ender'in konuk olduğu yeni bölümle ekrana geliyor.
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
