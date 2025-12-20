onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Rapçi Norm Ender, NOW'ın İddialı Dizisine Konuk Oluyor

Rapçi Norm Ender, NOW'ın İddialı Dizisine Konuk Oluyor

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
20.12.2025 - 13:22

NOW, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruyla ünlü rapçi Norm Ender'in iddialı dizide konuk olarak rol alacağını açıkladı. Peki Norm Ender NOW'ın hangi dizisinde rol alacak?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Rapçi Norm Ender, NOW'ın sevilen dizisinin yeni bölümünde rol alıyor.

Rapçi Norm Ender, NOW'ın sevilen dizisinin yeni bölümünde rol alıyor.

NOW, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Norm Ender'in iddialı dizide rol alacağını duyurdu. Norm Ender'in hangi dizide rol alacağı merak edilirken o dizinin Sahtekarlar olduğu öğrenildi.

Ay Yapım imzalı Sahtekarlar, bu hafta Norm Ender'in konuk olduğu yeni bölümle ekrana geliyor.

Ay Yapım imzalı Sahtekarlar, bu hafta Norm Ender'in konuk olduğu yeni bölümle ekrana geliyor.

Başrollerini Burak Deniz ve Hilal Altınbilek’in paylaştığı dizinin yeni bölümünde, rap müziğin güçlü ismi Norm Ender izleyiciyle buluşacak.

Senaryosunu Sema Ergenekon’un kaleme aldığı, yönetmen koltuğunu Ali Bilgin ile Beste Sultan Kasapoğulları’nın paylaştığı yapımda Norm Ender, hikâyeye beklenmedik bir dinamizm katacak. Çekimlerden paylaşılan karelerde, ünlü rapçinin Taha karakteriyle yan yana olduğu sahneler dikkat çekiyor. İkilinin karşılaşmasının öyküyü nasıl etkileyeceği şimdiden merak konusu.

Bu haberi yapay zeka yorumuyla dinlemek ister misiniz?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın