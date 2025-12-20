Doğa Olduğu İddia Edilmişti: Kızılcık Şerbeti'ndeki Sargılı Oyuncu Kendini İfşaladı
Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Doğa, Mustafa ve Işıl'la beraber geçirdiği tekne kazasında ölmüştü fakat daha sonra Asil'in ulaştığı sargılı karakterin Doğa olduğu iddia edilmişti. Tamamen sargılı bir şekilde Şerbo'da rol alan oyuncu TikTok'ta kendini ifşaladı.
Kızılcık Şerbeti'ndeki yüzü sargılı karakterin Doğa olduğu iddia ediliyor.
