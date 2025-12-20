onedio
Doğa Olduğu İddia Edilmişti: Kızılcık Şerbeti'ndeki Sargılı Oyuncu Kendini İfşaladı

Kızılcık Şerbeti
20.12.2025 - 14:45

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Doğa, Mustafa ve Işıl'la beraber geçirdiği tekne kazasında ölmüştü fakat daha sonra Asil'in ulaştığı sargılı karakterin Doğa olduğu iddia edilmişti. Tamamen sargılı bir şekilde Şerbo'da rol alan oyuncu TikTok'ta kendini ifşaladı.

Buradan izleyebilirsiniz:

Kızılcık Şerbeti'ndeki yüzü sargılı karakterin Doğa olduğu iddia ediliyor.

Kızılcık Şerbeti'nde Doğa'yı canlandıran Sıla Türkoğlu, ölerek diziye veda etmişti. Sıla Türkoğlu yeni dizi anlaşması bile yaptı fakat dizide Asil'in ulaştığı sargılı karakterin Doğa olduğuna dair yazılan senaryo kafa karıştırdı. Doğa'nın yeni bir yüzle Kızılcık Şerbeti'ne geri dönmesi beklenirken yeni Doğa olduğu düşünülen ve sargıların ardında olduğu için yüzünü göremediğimiz oyuncu kendisini ifşa etti. Oyuncu Meltem Turan, TikTok'ta Kızılcık Şerbeti setinden paylaşım yaptı.

