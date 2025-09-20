onedio
Türkiye'yi Gezen Bir Turist Ezan Sesini Acil Durum Alarmı Sanınca Bir Anda Neye Uğradığını Şaşırdı

Pelin Yelda Göktepe
20.09.2025 - 16:24

Turistler için ezan sesi çoğu zaman çok ilginç bir deneyim oluyor. Çünkü alışık olmadıkları bir ses günün belli saatlerinde şehrin her yerinden duyuluyor. Daha önce bu konuda bilgileri olsa bile o anı canlı yaşamak onlara göre hem farklı hem de etkileyici geliyor. İlk kez duyan turistler için bu sesin insanların günlük hayatının doğal bir parçası olduğunu görmek şaşırtıcı olabiliyor. Çoğu zaman ezan, turistler için sadece bir ibadet çağrısı değil, o şehrin kültürünü yansıtan özel bir detay gibi görünüyor.

Yine bir turistin, ezan sesi ile ilk kez karşılaştığı anlarda yaşadığı şaşkınlık sosyal medyada viral oldu. Gencin yaşadığı şaşkınlık kamarasına anbean yansıdı.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@darraghgreene...
Buradan izleyebilirsiniz;

Ezan sesini acil durum alarmı zannetti.

Ezan sesini ilk başta algılayamayan turist, panikle yemeğine ara verip ne olduğunu anlamaya çalıştı. Ezan sesi olduğunu anlayınca da rahatlayıp yemeğine devam etti. Geçtiğimiz günlerde ailesi ile İstanbul'da yemek yiyen bir çocuk, ezan sesi karşısında şaşkınlıka uğramış, yaşadığı korku bakışlarına yansımıştı.

Onu da buradan izleyebilirsiniz;

