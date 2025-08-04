İstanbul'u Ziyaret Eden Turist Bir Aile Çocuklarının Ezan Karşısında Yaşadığı Şaşkınlığı Paylaştı

Ülkemiz tarihi ve doğal güzellikleri ile dört mevsim turist çeken bir ülke. Özellikle İstanbul, her bir köşesinde bir başka güzellik barındırıyor. Tarihi dokusu, boğaz manzarası ve iki kıtayı buluşturan eşsiz konumuyla yılın her döneminde ziyaretçilerini büyülemeye devam ediyor. Yaz sezonunda da ziyaretçi yoğunluğu devam ediyor.
Ayasofya ve Sultan Ahmet Camii manzarasına karşı yemek yiyen turist bir aile, çocuklarının ezan karşısında yaşadığı şaşkınlığı paylaştı. Çocuğun gerginliği izleyenleri gülümsetti.
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Şaşkınlığı kameraya yansıdı.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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