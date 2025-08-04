İstanbul'u Ziyaret Eden Turist Bir Aile Çocuklarının Ezan Karşısında Yaşadığı Şaşkınlığı Paylaştı

Ülkemizi ziyaret eden pek çok turist, özellikle ilk kez duyduklarında ezan sesi karşısında şaşkınlık yaşıyor. Şehrin dört bir yanından aynı anda yükselen bu güçlü ve melodik ses, onların alışık olmadığı bir kültürel deneyim. Kimileri bu anı büyüleyici bulurken, kimileri ne olduğunu anlamaya çalışıyor. Ortaya ise ilginç görüntüler çıkabiliyor.