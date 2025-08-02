Dünyayı Yedi: Bir Türk Viyana'da 100 Euro ile Neler Yiyebileceğinizi Gösterdi

Son yıllarda Türkiye’de değişmeyen gündem alım gücü ciddi bildiğiniz üzere. Temel gıda ürünlerinden kiralara kadar pek çok kalemde yaşanan yüksek enflasyon, halkın aynı maaşla daha az mal ve hizmet almasına neden oldu. Alım gücündeki değişimi göstermek için aynı parayla alınan altından yumurtaya kadar pek çok ürünle karşılaştırma yapıldı. Özellikle döviz ile yapılan karşılaştırmalar son yıllarda sık sık viral hale geliyor.
Halil Burak isimli bir içerik üreticisi, Viyana'da 100 Euro ile neler yenebileceğini gösterdi. Ortaya çıkan video alım gücünün ne olduğunu ortaya koydu.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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