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İngiltere'de Yaşayan Bir Türk Ülkemize Gelip Avrupa'yı Şikayet Eden Gurbetçilere Tepki Gösterdi

İngiltere'de Yaşayan Bir Türk Ülkemize Gelip Avrupa'yı Şikayet Eden Gurbetçilere Tepki Gösterdi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
04.08.2025 - 17:43

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Yaz tatili ülkemizde geçirmek isteyen gurbetçiler geçtiğimiz ayın başında ülkemize gelmeye başladı. Kendilerinin verdikleri röportajları sık sık gündem oluyor bildiğiniz üzere. Pek çoğu Avrupa'da hayatın bittiğini, Türkiye'deki insanların nankör olduğunu savunuyor. Haliyle sık sık da tepkilerin odağına da yerleşiyorlar. 

İngiltere'de yaşayan bir Türk de ülkemize gelip yaşadıkları ülkeleri şikayet edenlere tepki gösterdi. Orada devletin verdiği yardımlarla geçindiklerini belirten gurbetçi 'Avrupa'dan gelip Avrupa'yı eleştirenler resmen nankör' dedi.

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Buradan izleyebilirsiniz;

"Adam devletin yardımıyla geçiniyor, bir de para biriktirip tatile gidiyor."

"Adam devletin yardımıyla geçiniyor, bir de para biriktirip tatile gidiyor."

Avrupa'daki çocuk yardımından kira yardımına kadar verilen pek çok desteği sıralayan gurbetçi, ülkemizdeki kafelerin doluluğunu örnek göstererek herkesin refah içinde yaşadığını söyleyenlere de 'Git bak bakayım hangi sınıftan insanlar onlar.' dedi. Ayrıca Avrupa'da insanların 2 hafta çalışarak rahatlıkla araba alabileceğini de belirten gurbetçi 'Burada ne hukuk var, ne demokrasi var, ne adalet var ne sosyal yaşam var' dedi.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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