İngiltere'de Yaşayan Bir Türk Ülkemize Gelip Avrupa'yı Şikayet Eden Gurbetçilere Tepki Gösterdi

Yaz tatili ülkemizde geçirmek isteyen gurbetçiler geçtiğimiz ayın başında ülkemize gelmeye başladı. Kendilerinin verdikleri röportajları sık sık gündem oluyor bildiğiniz üzere. Pek çoğu Avrupa'da hayatın bittiğini, Türkiye'deki insanların nankör olduğunu savunuyor. Haliyle sık sık da tepkilerin odağına da yerleşiyorlar.
İngiltere'de yaşayan bir Türk de ülkemize gelip yaşadıkları ülkeleri şikayet edenlere tepki gösterdi. Orada devletin verdiği yardımlarla geçindiklerini belirten gurbetçi 'Avrupa'dan gelip Avrupa'yı eleştirenler resmen nankör' dedi.
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"Adam devletin yardımıyla geçiniyor, bir de para biriktirip tatile gidiyor."
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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